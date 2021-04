Děkujeme, vzkázali lidé ve Vysokém Mýtě zdravotníkům kyticí přes celé náměstí

Lidé malovali květy v sobotu celý den. Zázemí měli v každém rohu náměstí, kde si vyzvedli kbelík s plavenou křídou a štětkami a mohli se pustit do práce.



„Ze začátku se trochu ostýchali, ale pak se hezky rozjeli, náměstí je pokryté jednou velkou propojenou kyticí, kterou chceme všem zdravotníkům moc poděkovat,“ řekla ředitelka vysokomýtské Základní umělecké školy Iva Vrátilová.

Vše, co bylo k malování potřeba, bylo na náměstí. „Měli jsme připraveno 900 kilogramů plavené křídy a více jak 30 kbelíků a štětek,“ řekla Vrátilová.

Nápad vzešel od tatínka jednoho z žáků vysokomýtské „zušky“. „Poděkoval za práci při distanční výuce naší paní učitelce Monice Jakoubkové. V mailu zároveň zmínil svoji ženu, která pracuje jako zdravotní sestra a vyzdvihl práci zdravotníků a hlavně to, jak je pro ně těžké být celý den v ochranných oděvech, respirátorech a do vyčerpání pečovat o pacienty nakažené covidem. Stále však s úsměvem na tváři a nadějí, že to jednou skončí,“ popsala impulz k obří kytici Vrátilová.

Výtvarný obor pak muž požádal, zda by jeho žáci nemohli nakreslit obrázky jako poděkování do nemocnic. Zmiňovaná učitelka však nápad pozměnila a navrhla, že by namalované květiny mohly děti nakreslit před budovu školy.

Jenže prostor byl najednou malý, a tak starosta Vysokého Mýta kývl na nápad využít pro malbu největší městské veřejné prostranství - náměstí Přemysla Otakara II, které je jedno z největších v České republice.

„Dneska tady maluju s kamarádkou Rebekou pro zdravotní sestřičky,“ řekl při při tvoření své děkovné květiny šestiletý Vilda. Od práce se nešlo odtrhnout. Plochými štětci dělal dlouhými tahy okvětní lístky hned vedle květiny své kamarádky.

Obří kytice na vysokomýtském náměstí vydrží zhruba do prvního deště. „Když by se květům dolů nechtělo, není problém, aby plavenou křídu smyla voda z cisteren technických služeb,“ řekla Vrátilová.

Jak však dodala, obří květinové díky může náměstí zdobit klidně dva týdny.

„Je to takové milé poděkování všem těm, kteří to poslední měsíce skutečně neměli jednoduché,“ řekl místostarosta Vysokého Mýta Martin Krejza.