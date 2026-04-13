V pondělí krátce před půl jedenáctou dopoledne volala vystrašená žena na tísňovou linku a žádala o záchranu před ozbrojenými sousedy, kteří se jí snaží dostat do bytu v pardubických Polabinách.
Podle policejní mluvčí se situace ze začátku jevila natolik závažná, že na místo vyjelo hned několik hlídek, včetně policistů, kteří se v té době nacházeli poblíž na pravidelném výcviku.
„Za využití veškerého balistického vybavení jsme zajistili perimetr a provedli důkladnou kontrolu bytového domu. Naštěstí se nikdo se střelnými zbraněmi na místě nenacházel a nikomu tak nehrozilo žádné nebezpečí,“ uvedla pro redakci iDNES.cz policejní mluvčí Iveta Kopecká.
Další šetření nakonec ukázalo, že se oznámení nezakládá na pravdě. Za obavou o život a strachem z ozbrojených mužů stály pravděpodobně zdravotní problémy oznamovatelky.
„Mohu potvrdit, že naše posádka zasahovala dnes společně s policií v Polabinách. Jedna osoba byla převezena k dovyšetření na psychiatrické oddělení do pardubické nemocnice,“ uvedl mluvčí krajské záchranné služby Josef Strašík.