„Bylo to taková open party. V mém případě by bylo nemožné, abych na někoho nezapomněl. Proto jsem udělal pozvánku, dal ji na stránky farnosti a nástěnku a udělal jsem to jako takovou oslavu pro všechny, kteří mě mají aspoň trochu rádi,“ říká farář, jenž dnes přijímá jen úkoly, které může delegovat na druhé. „Pomalu začínám vyklízet stůl,“ říká.

Když Česko hraje s Polskem fotbal, nezapřu v sobě Poláka.