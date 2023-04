Pardubice pořád nemohou dotáhnout územní plán, dělají na něm už 13 let

Martin Bílek, Michal Koláček, Helena Dvořáčková, Petr Kvaš, René Živný.

Už pět náměstků primátora ve čtyřech volebních obdobích se pokusilo a pokouší pořídit nový územní plán Pardubic. Ale nedaří se, nedaří. Byť už se několikrát politici nechali slyšet, že za jejich mandátu dokument skutečně vznikne, nikdy se to nepodařilo a slib je v ohrožení i nyní. A to i přesto, že současné volební období sotva začalo.

Problém je totiž v tom, že radnice musí uspořádat další veřejné projednání územního plánu. A to s sebou nese jistojisté zdržení. „Z informativní zprávy pro zastupitelstvo vyplývá, že bude minimálně jedno veřejné projednání, což i při optimistickém odhadu znamená, že nový územní plán bude nejdříve za dva roky,“ uvedl dlouholetý zastupitel za ODS Petr Klimpl.

Nutnost debaty s veřejností, která se naposledy konala v kulturním domě Hronovická před rokem, přiznal i odpovědný náměstek primátora René Živný.

„Probíhá intenzivní revize územního plánu, není připravený na vydání. Máme k plánu 200 připomínek. A z toho byla jedna velmi zásadní. Už máme sice vypořádaná ministerstva a hlavní orgány, ale i tak se musí konat další veřejné projednávání. Vidím to tak, že by se mohlo konat na podzim,“ řekl náměstek Živný s tím, že současný územní plán má už 21 schválených změn, což dokládá jeho přežitost v mnoha ohledech.

A současný stav přípravy dokumentu vyděsil na pondělním jednání zastupitelstva i některé politiky. „Začínám mít o územní plán velký strach,“ uvedl zastupitel za ODS Karel Haas. Uklidnění se mu nedostalo ani od Františka Brendla, který na pořízení plánu pracuje se Živným. „Obavy mám také. Do třetího veřejného projednání se mi nechtělo, ale jiná cesta není. Jasné ovšem je, že to vůbec snadné nebude. Budeme se dál snažit,“ uvedl Brendl.

Návrh nového územního plánu dokončily Pardubice za dvě volební období, zveřejnily ho v roce 2018. Proces jeho tvorby se kvůli změnám zadání opakoval celkem třikrát. „Musím se docela usmívat tomu, že na pořízení územního plánu pracuje s panem Živným bývalý náměstek primátora František Brendl. Čtyři roky jsem od něj poslouchal, jak jsme neschopní a jak nám to nejde. Nyní sám vidí, jak složitý a náročný proces to je,“ uvedl bývalý náměstek primátora Petr Kvaš, který měl přípravu dokumentu na starosti v posledních letech.

Jeden řídí, druhý koordinuje

Od loňského listopadu má město totiž poprvé i zastupitele pověřeného pořízením územním plánu, stal se jím právě Brendl (Společně pro Pardubice). Minulá volební období ho měl v gesci vždy jen jeden politik. „František Brendl se bude věnovat územnímu plánu na 100 procent, já jako náměstek mám i jiné povinnosti a gesce,“ řekl Živný.

„Jsme jeden tým. Já budu pořízení územního plánu koordinovat a František Brendl to bude řídit,“ řekl při oznámení novinky Živný a za svá slova sklidil docela kritiku. „Měl by na to dohlížet jen náměstek primátora Živný, který má v gesci odbor hlavního architekta a má informace z první ruky. Některé informace totiž nejsou přenositelné a mám obavu, že to odtržení bude pověřenému zastupiteli jen komplikovat život,“ řekl k problému Kvaš.

Aktualizovanou podobou dokumentu se bude v dalších letech řídit územní rozvoj města. Územní plán je prvním dokumentem, do kterého musí lidé nahlédnout, pokud chtějí zjistit, pro jaké účely je možné nějaký pozemek využít.

„Následně bychom řešili nové změny územního plánu, týkaly by se například výškových limitů staveb,“ řekl Živný k tématu, o kterém se třeba loni touto dobou pohádali tehdejší koaliční parťáci z ODS a ANO.

Modrá strana prosazovala zachování limitů, politici z ANO zase bojovali za to, aby se mohly ve městě stavět mnohem vyšší budovy. Nakonec vyhráli zástupci ODS. Ovšem podle jejich zastupitele Kvaše je na změny výšek budov ještě brzy. „Tak trochu porcujeme zajíce, který ještě běhá po lese. Nejprve ten územní plán musíme hlavně pořídit,“ dodal Kvaš.