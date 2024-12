Pardubice po policejním zásahu slíbily větší otevřenost, teď otočily

Loni v listopadu jednali zastupitelé Pardubic v hodně zjitřené atmosféře. Bývalý primátor Martin Charvát byl už šest dní ve vazební cele, obviněni byli další politici i úředníci a podnikatelé kvůli údajnému rozkrádání veřejných zakázek.

Politici tehdy slíbili, že budou vůči veřejnosti otevřenější. Jedním z kroků mělo být zveřejňování jména a obce trvalého bydliště lidí, kteří získají od města finanční prostředky. Nejčastěji by se to týkalo transakcí s pozemky.

Radní letos v červnu schválili usnesení, podle něhož se v zápisech z jednání rady a komisí bude uvádět jméno, příjmení a obec trvalého bydliště u lidí, které jsou příjemci veřejných prostředků. Jenže to už neplatí. Zastupitelé radniční koalice ANO, Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice plán i díky hlasům zastupitelů opoziční ODS zrušili. Vysvětlují to tak, že by to přineslo městu řadu komplikací a někteří lidé by to mohli chápat jako nepřiměřený zásah do práva na ochranu soukromí a osobních údajů.

Zastupitel ODS Dušan Stránský řekl, že nová úprava podle něj není třeba. „Pokud bychom opravdu informace tajili, budu se k tomu stavět jinak. Ale tyto informace jsou publikovány v rámci jiných právních titulů, v registru smluv, v katastru nemovitostí, jsou dostupné všem,“ řekl Stránský, který návrh předložil.

Opozice to ostře kritizovala. „Kolegové nejen z koalice se z rok staré korupční kauzy oklepali celkem rychle. Místo toho, abychom se poučili a mířili k větší transparentnosti, řadíme zpátečku a používáme trapné výmluvy,“ uvedl zastupitel Robert Hrdina (Zelení).

Radní měli v rukách analýzu městského právníka Jiřího Turka, který zavedení větší transparentnosti nedoporučil. Opozice zase předložila stanovisko poradce pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí Oldřicha Kužílka, podle něhož je opatření součástí širší protikorupční strategie a v desítkách měst funguje. Mezi města, která běžně zveřejňují svá usnesení nebo zápisy včetně částečně omezených osobních údajů, patří například Kutná Hora, Havlíčkův Brod či Dvůr Králové.

Koalice: Jen otravujete a ztrácíte náš drahocenný čas

„Jestliže je to v desítkách měst, tak proč to zbylých šest tisíc měst a obcí nemá? Protože je to velmi komplikované, složité, výklad práva je různý a já jsem v případě různých právních názorů raději přívržencem jistoty,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice).

Hlavní argumenty proti větší transparentnosti, které politici na zastupitelstvu prezentovali, spočívaly v tom, že právník magistrátu Jiří Turek je zkušený a vedení města jeho závěrům věří. Opozice zase tvrdila, že Turkem zpracovaná analýza je odbytá a nekorektní.

Zastupitel Filip Sedlák (Naše Pardubice) před jednáním navrhl ukončit pracovní poměr právníka Jiřího Turka, kterému vytkl špatně odvedenou práci. Zastupitel ANO Jiří Rejda ho za to na jednání zasypal sprškou hrubých urážek. A opřel se i do části opozice. „Otravujete nejen lidi, co na to koukají, ale i nás všechny a ztrácíte tady náš drahocenný čas,“ řekl Rejda. Náměstek primátora Rychtecký, který řídil schůzi, řekl, že by politici měli mluvit slušně, ale s obsahem Rejdova sdělení se podle svých slov ztotožňuje.

Plán na větší transparentnost pohřbilo svým hlasováním 20 z 34 přítomných zastupitelů. Zastupitelé zvolení za SPOLU hlasovali odlišně, zástupci TOP 09 a KDU-ČSL rušení plánu odmítli. „Prezentované důvody pro zrušení usnesení o uveřejňování údajů o příjemcích veřejných prostředků jsou nepřesvědčivé,“ řekl Martin Slezák z TOP 09.