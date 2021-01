Zastupitel Králík z Králík předal mandát kolegovi se stejným počtem hlasů

Jan Králík usedl do zastupitelstva města po volbách automaticky, protože byl jako lídr strany Patrioti ČR výše na kandidátce. Mandátu se s příchodem nového roku vzdal.

„Na prvním jednání jsem slíbil, že v polovině volebního období předám svůj mandát kandidátovi, který získal stejný počet preferenčních hlasů. Někteří lidé mne přesvědčovali, abych zůstal, ale podle mne je důležité, aby komunální politici drželi slovo,“ řekl Králík.

V minulosti využil neobvyklým způsobem toho, že se jmenuje stejně jako město, v němž žije. Stal se totiž organizátorem několika ročníků recesistické akce Setkání Králíků v Králíkách.

Do jednání zastupitelů vnášel vzruch návrhy, které se tak trochu vymykaly běžné agendě. Muž, který se v minulosti marně pokoušel dosáhnout toho, aby Králíky vymazaly ze seznamu čestných občanů Konráda Henleina, například požadoval, aby nad městským úřadem zavlála vlajka Evropské unie.

Hlasoval pro to nakonec jenom on sám. „Někteří kolegové se ale ze slušnosti zdrželi. Byl jsem rád, že jsem to vůbec prosadil jako bod programu jednání zastupitelstva,“ uvedl.

Nepochodil, ani když chtěl na vlajku Králík umístit znak města, ani když navrhoval spustit turistický vláček.

A nesplní se pravděpodobně ani jeho sen, že se do Králík vrátí setkání Králíků. „Město této akci v minulosti házelo klacky pod nohy, tak jsem to pořádal dva tři roky jinde, ale už to nemělo takové kouzlo. Na posledním setkání jsem slíbil, že další akce bude v Králíkách, až se tam stanu starostou. Ale myslím si, že už je to nereálné,“ řekl Králík.



Nástup náhradníka Romana Kosuka (Patrioti ČR) do křesla Jana Králíka bude mít na dění ve městě malý vliv. Patrioti ČR získali ve volbách jen jeden mandát z patnácti a jejich šance něco prosadit byla minimální.