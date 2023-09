Vlaky zastaví téměř v centru, pardubická zastávka začne sloužit od června

Novou zastávku Pardubice centrum mezi podjezdem na ulici 17. listopadu a podchodem pro pěší v ulici Sladkovského sice ještě stavbaři musí vybudovat, v jízdních řádech ale už figuruje. Cestující by ji měli využívat od 9. června 2024.

Pardubický kraj našel dost peněz na to, aby Českým drahám zaplatil za protažení spojů řádově o kilometr. „Zajíždění vlaků nás vyjde minimálně na 3,5 milionu korun ročně. Ale považujeme to za rozumnou a smysluplnou investici pro občany a zlepšení dopravní obslužnosti přímo v centru krajského města,“ uvedl náměstek hejtmana Michal Kortyš (ODS).

Náměstek primátora Pardubic Jan Hrabal (ANO) to ocenil. „V dopravní špičce je zajištěna obsluha dvakrát do hodiny jak na trati 031 na Hradec Králové, tak 238 na Chrudim,“ uvedl Hrabal.

Jak pojedou vlaky

z centra Pardubic Nová zastávka začne fungovat od 9. června 2024. Uvádíme příklady z navrženého jízdního řádu: Odjezd ze stanice Pardubice centrum ve směru na Hradec Králové ve všední dny: 1.02; 4.25; 5.25; 6.05; 6.35; 6.44; 7.15; 7.35, 8.05; 8.25; 9.25; 10.05; 10.25 Odjezd ze stanice ve směru na Chrudim ve všední dny: 5.19; 5.50; 6.19; 6.50; 7.50; 8.50; 12.50 Pramen: Správa železnic

Nové jízdní řády už Správa železnic (SŽ) zveřejnila na svém webu. „Pokud jde o zastávku Pardubice centrum, v tuto chvíli nemáme žádné signály, že by v navrženém jízdním řádu mělo dojít k nějakým změnám,“ uvedl tiskový mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

Do poslední chvíle nebylo zřejmé, zda nová zastávka vznikne. Původně ji projektanti navrhli kvůli takzvané Ostřešanské spojce, nové železniční trati do Chrudimi. I když návrh zrychlit a napřímit spojení Pardubic s Chrudimí je zatím u ledu, zastávka v plánech zůstala. Nenašly se na ni ale peníze v rámci probíhající přestavby železničního uzlu Pardubic.

V posledním dějství se ministerstvo dopravy snažilo přesvědčit město i kraj, aby na stavbu zastávky přispěly více než symbolickým milionem korun. To se ministerstvu nepovedlo, ale zastávka přesto bude.

„Odložit tuto akci na později by přineslo mnohem větší náklady. Kromě toho by to znamenalo další provozní komplikace, i proto jsem podnikli, co bylo možné, abychom zvládli vsadit zastávku do plánu probíhající proměny pardubického železničního uzlu,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.

Stavba zastávky už začala před dvěma týdny. Začít sloužit cestujícím by měla za devět měsíců. Náklady Správa železnic odhaduje na 44 milionů korun. Dojet blíže k centru a pak se během pár minut dostat třeba na třídu Míru je příjemnou novinkou, o niž Pardubice hodně stály.

Už proto, že nádraží je dál od centra, a také proto, že železnice dělí město na dvě části. „Jakákoli další zastávka, která umožní, aby se lidé dostali z jednoho konce na druhý, resp. nemuseli město složitě objíždět, je správným krokem,“ řekl primátor Pardubic Jan Nadrchal (ANO).