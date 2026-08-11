Konflikt mezi mužem a ženou zburcoval policii, k bytu dorazila taky zásahovka

Policejní manévry v centru Chocně trvaly přes dvě hodiny. Jak vyplývá z uveřejněných policejních fotografií, na místě zasahovali policisté s dlouhými zbraněmi.
„Vzhledem k podezření, že muž mohl být ozbrojený, byla na místo kromě policejních vyjednavačů vyslána také zásahová jednotka. Právě pro tyto případy je speciálně vycvičená,“ řekla policejní mluvčí Iveta Kopecká.
Z důvodu bezpečnosti a probíhajícího zákroku policisté uzavřeli část Pernerovy ulice. „Jsem ve spojení s Policií ČR, vše mají pod kontrolou,“ ubezpečoval starosta Chocně Jan Pažin.
Ke střelbě při zásahu nedošlo, přestože se na sociálních sítích objevily opačné informace. Padesátiletý cizinec zůstal po konfliktu se ženou uvnitř bytu a na opakované výzvy policistů nereagoval. Muž nakonec podle policejní mluvčí vyšel z bytu sám až kolem půl desáté dopoledne po vyjednávání a opakovaných výzvách policistů.
„V dopoledních hodinách policisté padesátiletého cizince omezili na osobní svobodě a umístili ho do policejní cely. Provedená dechová zkouška na alkohol u něj byla pozitivní s výsledkem 1,65 promile,“ sdělila policejní mluvčí.
Policisté v bytě nalezli zbraň. Podle prvotních informací se s největší pravděpodobností jedná o plynovou pistoli, definitivně to však potvrdí až expertiza.
Podle záchranářů utrpěla žena při konfliktu povrchové poranění. Převoz do nemocnice nebyl nutný. „Na místě společně s policií byla i naše záchranářská posádka z Vysokého Mýta. Ošetřili jsme ženu s lehčím úrazem, který nevyžadoval převoz do zdravotnického zařízení,“ upřesnil mluvčí krajských záchranářů Josef Strašík.
Co muži hrozí, zatím není jasné. Konkrétní právní kvalifikaci případu policisté dosud nestanovili. „Probíhají výslechy všech zúčastněných,“ dodala Kopecká.