Voda napáchala na stavbě poldru u Kutřína škodu přes milion, dokončí ji včas

Autor: ,
  11:29
Únorové deště zaplavily rozestavěnou protipovodňovou nádrž u Kutřína na Chrudimsku a způsobily škodu za více než milion korun. Přestože voda narušila práce i harmonogram, dělníci začali pracovat v jiné části a nenastalo tak zdržení. Stavba za více než půl miliardy má být dokončena podle plánu do června 2027.
Stavba poldru u Kutřína na Chrudimsku byla pod vodou. (24. února 2026)

Stavba poldru u Kutřína na Chrudimsku byla pod vodou. (24. února 2026) | foto: Povodí Labe

Velká voda zasáhla stavbu suché hráze v pondělí 26. února. Dokončení poldru se ale nezdrží, uvedl Aleš Prokopec, mluvčí státního podniku Povodí Labe, který je investorem projektu. Podle něj nebylo určitou dobu možné pracovat přímo v místě zaplavení, stavební firma ale přesunula dělníky na jiné části stavby.

„Vyčíslení škod zatím není konečné, protože některé následky záplavy stále odstraňujeme. Na základě dosavadního odhadu ale očekáváme, že celkové škody přesáhnou milion korun,“ uvedla stavební společnost Budimex, která zakázku na poldr u Kutřína získala.

Říčka Krounka zaplavila koncem února místo budované hráze. Stavební firma měla na dně v šachtě zabudovanou měřicí elektroniku, která měla sledovat bezpečnost poldru. Vodu bylo nutné postupně odčerpat a vše opravit, což narušilo původní harmonogram. Konec stavby by se však neměl změnit.

„S ohledem na výše uvedené a také na to, že zhotovitel nyní prověřuje možné úpravy pracovních postupů a další organizační opatření a usiluje o co nejmenší dopad této mimořádné situace na další průběh stavby, zatím nadále platí harmonogram počítající s ukončením prací do konce června 2027,“ uvedl Prokopec.

Suchá nádrž bude stěžejním prvkem systému protipovodňové ochrany v povodí řeky Novohradky, jíž je Krounka významným levostranným přítokem. Cílem výstavby je usměrnění povodňové vlny na řece a zdržení jejích kulminačních průtoků do odeznění povodně na Novohradce.

Poldr u Kutřína se začal budovat v roce 2021, na jaře 2022 musela být stavba kvůli nepředvídatelným komplikacím přerušena, práce se obnovily v červnu 2024 s jiným zhotovitelem. Stavební firma vybuduje betonovou hráz 146 metrů dlouhou s maximální výškou 17,8 metru. Bude mít migrační hráz pro zvěř, aby tam v době, kdy poldr nebude zatopený vodou, mohla procházet.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.