Mrazivý Zánik samoty Berhof se natáčel za stanného práva, vzpomíná režisér Svoboda

Polská osada Kamieńczyk je dnes lidem v česko-polském pohraničí na druhé straně Orlických hor známá především rybí farmou se samoobslužnou restaurací, která je zejména v letní turistické sezoně doslova v obležení hladových turistů. Pár metrů od českých hranic se natáčela také část filmového dramatu Zánik samoty Berhof, v němž nedávno zesnulá herecká hvězda Jana Brejchová ztvárnila brilantní roli nelítostné německé jeptišky Salome.
Dusné existenciální drama natočené v první polovině 80. let vychází ze stejnojmenné literární předlohy spisovatele Vladimíra Körnera odehrávající se v poválečných Sudetech. Podle filmových kritiků svou strhující formou a ponuře tísnivou atmosférou existenciálního hororu patří k tomu nejlepšímu, co tehdy v domácí produkci vzniklo.
„Tehdy v Polsku platil výjimečný stav. Na hranicích panovaly přísné kontroly. Neexistovalo, aby herci jezdili domů.“