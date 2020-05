Slatiňanský zámek opět vypadá jako v roce 1900, kastelán hlídal každý detail

Zámecké sídlo se vrátilo do počátku dvacátého století, kdy v něm žil kníže František Josef z Auerspergu se svou rodinou.

Kastelán Jaroslav Bušta s dobovými fotografiemi v ruce až pedanticky dbal na to, aby nový altán u někdejšího tenisového kurtu stál na přesně stejném místě, aby se obnovila cesta na místě, kde původně byla, a záhony a květiny před jižním průčelím odpovídaly dochovaným snímkům.

„Ať si vymýšlí něco nového tam, kde nevědí, jak to kdysi vypadalo. My to víme,“ říká Bušta.

A tak jsou u zámku opět elegantní bílé lavičky, které si kníže František Josef z Auerspergu (1856-1938) v roce 1917 vyhlédl v katalogu anglické firmy a nechal podle uvedených rozměrů vyrobit.

Na západní křídlo se vrátil i balkon stržený za komunistů, jsou zpět i věžičky snesené v době druhé světové války, pohodlný zahradní nábytek nalezený na půdě doplnily jeho repliky.

Je tu zavlažovací systém, náhrada za někdejší knížecí vodovod, všechna okna, dveře i fasáda vzhledem i barvou odpovídají stavu před sto lety, a tak dále.

Skoro by bylo jednodušší říct, co v parku oproti minulosti chybí. Místo tenisového kurtu, který jistě skvěle zapadal do atmosféry moderního šlechtického sídla za starých časů, vzniká dětské hřiště. A je tu ruský kuželník, který nechal kastelán postavit u dětského hospodářství na základě vzpomínek pamětníka.

„Potom jsem zjistil, že to nebyl ruský kuželník, ale kuželová dráha. Našel jsem jedinou fotku z roku 1944, kde je vidět, kde dráha stála. Ale to už by se do toho projektu nevešlo,“ říká Bušta.

Za vstup do soukromé části parku návštěvníci zaplatí

Pro turisty i obyvatele Slatiňan je asi nejviditelnější změnou fakt, že park je stejně jako za časů Františka Josefa rozdělen plotem na dvě části. Veřejnou a tu, která v minulosti sloužila knížecí rodině a nyní se za vstup do ní bude platit třicet korun, děti do patnácti let nebude stát nic.

Zámek Slatiňany Na místě gotické tvrze z 13. století chtěl měšťan Bohuslav Mazanec v 16. století vybudovat renesanční sídlo, své plány nedokončil. Zámek byl několikrát přestavěn, před sto lety fungoval jako velmi pohodlné šlechtické sídlo Auerspergů. Na zámek navazuje anglický park s jezírkem, altány, kapličkou a dětským hospodářstvím, návštěvníkům nabízí zajímavé průhledy a láká je na vycházku do lesů, v nichž se ukrývá romantizující budova v alpském stylu Švýcárna či Kočičí hrádek.

Zájemci si mohou koupit celoroční permanentku za stokorunu. Mimochodem, právě chystané vstupné se radním Slatiňan nelíbilo, jejich námitky ale nic nezměnily.

Novinkou je i vznik návštěvnického centra v přízemí zámku, na prohlídku nebo do parku se nebude chodit na nádvoří, ale z boku přes západní křídlo. Návštěvníci parku se mohou podívat na obnovené dětské hospodářství, kde se knížecí děti učily starat o zvířata, ale také tam stanovaly nebo si hrály na indiány.

Zatímco návštěva zámku bude stejně jako v případě ostatních památek svázána koronavirovými pravidly, prohlídka parku bude bez omezení. Ideální je za dobrého počasí a pro ty, kteří nespěchají a chtějí si odpočinout u jezírka nebo si vychutnat průhled na zámek, kochat pohledem třeba na rozkvetlé rododendrony nebo si zahrát ruské kuželky.

„Na první návštěvníky se těším, tři roky jsme byli pod lešením, na druhou stranu mám i obavy, vstupujeme na neznámou půdu. Jen doufám, že k nám budou chodit lidé, kteří se k tomu všemu budou chovat slušně,“ řekl kastelán.