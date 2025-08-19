„Napsal jsem panu arcibiskupovi Graubnerovi a požádal jsem ho o ostatky svatého Bartoloměje, které Karel IV. přivezl ze světa. Pozlacená krabička se bude vkládat do desky stolu, vyřízne se otvor a zase se to zacelí,“ řekl biskup Jiří Kajnek.
Svatý Bartoloměj je jedním z 12 apoštolů. Šířil křesťanství do Arménie a dalších zemí. Na oltářním obraze v kostele v Pardubicích je zobrazován ve chvíli, kdy ho stahují z kůže a on umírá mučednickou smrtí.
„Bartoloměj byl první autentický svědek toho, co zažil s Ježíšem Kristem, máme o něm dlouhou zprávu v písmu svatém,“ řekl arciděkan pardubické farnosti Jan Uhlíř.
Pískovcový oltář, jehož součástí bude relikvie, navrhl Josef Pleskot s kolegou Norbertem Schmidtem. Váží 2,5 tuny. Oltář bude posunutý víc do lodi kostela, dostane se víc do centra společenství lidí, kteří chodí na mši. Jeho instalace je naplánovaná na příští týden. Stavební tým dokončuje přípravné práce.
„Před mnoha měsíci jsme si připravili podloží. Na začátku srpna jsme zahájili instalaci pískovcových prvků. Jsou to bloky, které byly vytěženy v lomu Vyhnánov. Byly velmi pečlivě vybrány, aby se do prostoru hodily texturou a barevností,“ řekl architekt Lukáš Pavlík.
Farnost opravovala interiéry před 30 lety, teď je s novým oltářem dokončuje. Na oltář za více než 2,5 milionu korun přispěli donátoři ve veřejné sbírce, peníze daly i Pardubice a Pardubický kraj, řekl Uhlíř.
Dnes zástupci církve ještě před dokončením úprav vložili do země pamětní schránku se zdravicemi, jmenným seznamem dárců, poselstvím farnosti, novinami nebo mincemi a papírovými bankovkami.
„Něco je na ručním papíru, něco na tvrdším papíru. Je to psané dokumentním inkoustem. Papír nám přijde důstojnější, u současných nosičů nevíme, jestli si je budoucí generace budou schopné přehrát,“ řekl Uhlíř.
Schránka je z nerezové oceli. Uložená je v nemalé hloubce pod podlahou mezi liturgickým prostorem a tumbou Vojtěcha z Pernštejna, majitele pardubického panství, který zemřel v roce 1534. „Běžnými prostředky se ke schránce nebude možné dostat. Nebudeme ji označovat, necháme to na budoucích generacích, ať si ji najdou,“ řekl Pavlík.