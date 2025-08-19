Jako špendlíková hlavička. V pardubickém kostele ukryjí úlomek lebky svatého Bartoloměje

Autor:
  14:27
Součástí nového oltáře v kostele svatého Bartoloměje v Pardubicích bude i relikvie světce, po kterém je kostel pojmenovaný. V krabičce je uložený drobný úlomek lebky o velikosti špendlíkové hlavičky. Lebku apoštola římskokatolická církev získala díky Karlu IV., který byl velký sběratel ostatků svatých. Chrám se po opravách otevře 21. září.
Arciděkan Jan Uhlíř ukládá pamětní schránku se zdravicemi pro budoucí nálezce...

Arciděkan Jan Uhlíř ukládá pamětní schránku se zdravicemi pro budoucí nálezce ostatků svatého Bartoloměje v po něm pojmenovaném kostele v Pardubicích. (19. srpna 2025) (19. srpna 2025) | foto: Josef Vostárek, ČTK

Arciděkan Jan Uhlíř ukládá pamětní schránku se zdravicemi pro budoucí nálezce...
Uložení pamětní schránky se zdravicemi pro budoucí nálezce ostatků svatého...
Arciděkan Jan Uhlíř ukládá pamětní schránku se zdravicemi pro budoucí nálezce...
Arciděkan Jan Uhlíř ukládá pamětní schránku se zdravicemi pro budoucí nálezce...
9 fotografií

„Napsal jsem panu arcibiskupovi Graubnerovi a požádal jsem ho o ostatky svatého Bartoloměje, které Karel IV. přivezl ze světa. Pozlacená krabička se bude vkládat do desky stolu, vyřízne se otvor a zase se to zacelí,“ řekl biskup Jiří Kajnek.

Svatý Bartoloměj je jedním z 12 apoštolů. Šířil křesťanství do Arménie a dalších zemí. Na oltářním obraze v kostele v Pardubicích je zobrazován ve chvíli, kdy ho stahují z kůže a on umírá mučednickou smrtí.

„Bartoloměj byl první autentický svědek toho, co zažil s Ježíšem Kristem, máme o něm dlouhou zprávu v písmu svatém,“ řekl arciděkan pardubické farnosti Jan Uhlíř.

Pískovcový oltář, jehož součástí bude relikvie, navrhl Josef Pleskot s kolegou Norbertem Schmidtem. Váží 2,5 tuny. Oltář bude posunutý víc do lodi kostela, dostane se víc do centra společenství lidí, kteří chodí na mši. Jeho instalace je naplánovaná na příští týden. Stavební tým dokončuje přípravné práce.

„Před mnoha měsíci jsme si připravili podloží. Na začátku srpna jsme zahájili instalaci pískovcových prvků. Jsou to bloky, které byly vytěženy v lomu Vyhnánov. Byly velmi pečlivě vybrány, aby se do prostoru hodily texturou a barevností,“ řekl architekt Lukáš Pavlík.

Více zeleně na úkor aut. U pardubického Grandu zmizí téměř celé parkoviště

Farnost opravovala interiéry před 30 lety, teď je s novým oltářem dokončuje. Na oltář za více než 2,5 milionu korun přispěli donátoři ve veřejné sbírce, peníze daly i Pardubice a Pardubický kraj, řekl Uhlíř.

Dnes zástupci církve ještě před dokončením úprav vložili do země pamětní schránku se zdravicemi, jmenným seznamem dárců, poselstvím farnosti, novinami nebo mincemi a papírovými bankovkami.

„Něco je na ručním papíru, něco na tvrdším papíru. Je to psané dokumentním inkoustem. Papír nám přijde důstojnější, u současných nosičů nevíme, jestli si je budoucí generace budou schopné přehrát,“ řekl Uhlíř.

Schránka je z nerezové oceli. Uložená je v nemalé hloubce pod podlahou mezi liturgickým prostorem a tumbou Vojtěcha z Pernštejna, majitele pardubického panství, který zemřel v roce 1534. „Běžnými prostředky se ke schránce nebude možné dostat. Nebudeme ji označovat, necháme to na budoucích generacích, ať si ji najdou,“ řekl Pavlík.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Výbuch v pardubické Synthesii. Při havárii se zranili tři lidé

Dnes odpoledne došlo v areálu chemické společnosti Synthesia v Pardubicích k výbuchu. Při incidentu se zranili tři lidé, dva z nich byli v ohrožení života - do nemocnic je záchranáři převáželi...

Policie našla nezletilého chlapce, který odešel a nechal dopis na rozloučenou

Pardubičtí policisté vypátrali v pondělí večer sedmnáctiletého mladíka z Králík na Orlickoústecku. Podle policie nechal v ten den ráno doma dopis na rozloučenou a bez mobilního telefonu odešel...

OBRAZEM: Nosek přivezl Stanley Cup povozem, na náměstí bouřily tisíce fanoušků

Po 23 letech se v Pardubicích ukázal Stanley Cup. Nejslavnější hokejovou trofej přivezl v úterý útočník Floridy Tomáš Nosek, který play off zámořské NHL s týmem Panthers vyhrál v červnu. Na...

Past na řidiče u Pekla. Roky chybějí odbočovací pruhy, místo si vyžádalo první oběť

Premium

Ani deset let po otevření zábavního centra Peklo na Chrudimsku, kam míří tisíce lidí ročně, k němu z hlavní silnice I/34 nevede bezpečný sjezd. Řidiči kvůli odbočení náhle brzdí a nebezpečné situace...

Kráva s barelem na hlavě spadla do řeky, bezradné zvíře vysvobodili hasiči

Velká žízeň v tropickém dni stála málem život jednu krávu na Svitavsku. Když se snažila napít, hlava jí uvázla v barelu, se kterým spadla dezorientovaná do řeky Třebůvky. Z pasti ji vysvobodili...

Jako špendlíková hlavička. V pardubickém kostele ukryjí úlomek lebky svatého Bartoloměje

Součástí nového oltáře v kostele svatého Bartoloměje v Pardubicích bude i relikvie světce, po kterém je kostel pojmenovaný. V krabičce je uložený drobný úlomek lebky o velikosti špendlíkové hlavičky....

19. srpna 2025  14:27

V centru Pardubic postaví dalších třicet bytů, tentokrát na Karlovině

Společnost CFIG, která nedávno v Pardubicích otevřela nové administrativní centrum Palachovka a buduje bytový dům u Kostelíčka, postaví další byty v centru města. V ulici Karla IV. by jich mělo být...

19. srpna 2025  12:20

Výbuch chemikálie v pardubické firmě JHV. Pro popáleného letěl vrtulník

V pardubické části Rosice došlo v pondělí k výbuchu chemikálie ve firmě JHV. Podle informací iDNES.cz v podniku prováděla testy externí firma. Jeden ze zraněných utrpěl těžké popáleniny, pro jeho...

18. srpna 2025  18:10,  aktualizováno  18:19

Záchranka jezdí stále častěji pro zraněné na traily. Ať to platí provozovatel, žádá kraj

Premium

Na Orlickoústecku přibývá zranění na cyklotrailech. Podle hejtmana Martina Netolického to zatěžuje krajskou záchrannou službu. Navrhuje proto, aby se na úhradě nákladů podíleli i provozovatelé...

18. srpna 2025

Místo skládky u Mohelnice vyrostl park. Černá můra skončila

Nekonečné spory, bezzubé úřady a neuvěřitelných 32 let trvala likvidace skládky u Mohelnice na Šumpersku. Rekultivace nelegální skládky je u konce. Mezitím byl odpad ležící zčásti na městském...

18. srpna 2025  5:26

Rodiče mají představu, že jim dítě opravíme a vrátíme, říká šéfka krizového centra

Krizové centrum J. J. Pestalozziho funguje ve Svitavách už 15 let a za tu dobu pomohlo z krizí jakéhokoli druhu tisícům lidí. Jen za loňský rok to bylo téměř 800 klientů. V posledních letech však...

17. srpna 2025  10:02

Lanškroun předběhl Českou Třebovou, obchvatu se menší město dočká dřív

Lanškroun se silničního obchvatu dočká pravděpodobně daleko dřív, než Česká Třebová, kde příprava nové přeložky i přes dřívější zahájení přípravných prací fakticky stojí.

16. srpna 2025  7:48

Výbuch v pardubické Synthesii. Při havárii se zranili tři lidé

Dnes odpoledne došlo v areálu chemické společnosti Synthesia v Pardubicích k výbuchu. Při incidentu se zranili tři lidé, dva z nich byli v ohrožení života - do nemocnic je záchranáři převáželi...

15. srpna 2025  15:34,  aktualizováno  17:53

Kráva s barelem na hlavě spadla do řeky, bezradné zvíře vysvobodili hasiči

Velká žízeň v tropickém dni stála málem život jednu krávu na Svitavsku. Když se snažila napít, hlava jí uvázla v barelu, se kterým spadla dezorientovaná do řeky Třebůvky. Z pasti ji vysvobodili...

15. srpna 2025  15:45

Napadení Finska, blokáda Leningradu. Vojenská Cihelna připomene nejen zimní válku

Už dnes od 14 hodin začne v Králíkách na Orlickoústecku generálním nácvikem vojensko-historické akce Cihelna 2025, která letos připomene konflikt mezi Finskem a Sovětským svazem v letech 1941-1945....

15. srpna 2025  13:13

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Past na řidiče u Pekla. Roky chybějí odbočovací pruhy, místo si vyžádalo první oběť

Premium

Ani deset let po otevření zábavního centra Peklo na Chrudimsku, kam míří tisíce lidí ročně, k němu z hlavní silnice I/34 nevede bezpečný sjezd. Řidiči kvůli odbočení náhle brzdí a nebezpečné situace...

15. srpna 2025

Úřad zrušil povolení na projekt v Chrudimi. Byty stejně budou, tvrdí developer

Krajský úřad zrušil povolení na výstavbu tří bytových domů ve čtvrti Na Rozhledně v Chrudimi, kterou chystá místní developer Milan Kušta. Městský úřad v Chrudimi posoudí žádost znovu, výstavbu to...

14. srpna 2025  15:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.