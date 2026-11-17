Krátce po 18. hodině už začíná být na valech pardubického zámku poměrně živo. Děti hned u vstupu nadšeně křičí „Jé, hvězda. Mami, dívej, všude jsou světýlka, brzy budou Vánoce.“ A vlastně mají pravdu. Do Vánoc zbývá jen něco málo přes měsíc a pro ty nejmenší, kteří se už nemohou dočkat rozbalování dárků pod stromečkem, je podobná podívaná ideální příležitostí, jak nasát atmosféru vánočních dní.
Letošní expozice Světla vyprávějí – Zázračný svět vynálezů propojuje světelné instalace s historií Pardubic a připomíná osobnosti i události, které jsou s ní spojené. Světýlka ale nejsou jen pouhým efektem k příjemné podívané, návštěvníkům mají přiblížit také příběhy těch, kteří se do historie našeho města neodmyslitelně zapsali.
„Dříve jsem podobné příběhy vyprávěla studentům ve třídě, dnes je vyprávíme světlem. Pardubice k tomu dávají látku, kterou si nikdo nemusí vymýšlet: Perner, baron Kraus se svou hvězdárnou, počátky české aviatiky, Velká pardubická. Naší prací bylo najít pro ně světlo, ve kterém obstojí, ne je převyprávět,“ říká Eva Poláčková, jednatelka společnosti Decoled, která za celou instalací stojí. Firma navrhuje a vyrábí světelné 2D a 3D objekty v Dobrovízi u Prahy. Letos otevřela pod značkou Story of Lights 12 parků v Česku, Slovensku, Maďarsku, Chorvatsku i Německu.
Tahákem je lokomotiva i Kašparův Blériot
Ačkoliv toho není k vidění zrovna málo, jedním z nejvýraznějších míst na trase je model letadla Blériot, který připomíná počátky české aviatiky, nebo více než tři metry vysoká parní lokomotiva, která odkazuje na železničního průkopníka Jana Pernera. Právě tady je největší ruch. Děti nadšeně lezou do vlaku i letadla a rodiče fotí jednu fotku za druhou. „To bude hezká fotka na vánoční přání,“ prohlásí tatínek malé dívenky předškolního věku.
Na několika místech jsou rozmístěné informační tabule, které vysvětlují historické souvislosti. Návštěvníci se tak mohou dočíst například o připojení Pardubic k železniční síti nebo o osobnostech, které stály za technickým rozvojem regionu.
„Nechtěli jsme vytvořit jen další světelnou atrakci. Přáli jsme si, aby Story od Lights byla výstavou s vlastním příběhem, která bude mít blízký vztah k místu, kde vzniká. Proto jsme ji propojili také s historií Pardubic. Bylo by krásné, kdyby si návštěvníci kromě zážitku odnesli i něco nového. Třeba děti, když se díky výstavě dozvědí, kdo byl Jan Perner a jakou stopu nám zde zanechal,“ uvedl ředitel agentury Máša agency Radek Mašík.
Zatímco někomu zabere prohlídka jen několik desítek minut, další se u jednotlivých instalací zdrží podstatně delší dobu. Rodiče čtou svým dětem tabule, vysvětlují, co právě vidí a společně objevují příběhy těch, kteří se zapsali do naší historie. „Pro děti to alespoň není jen světýlková podívaná, ale i příležitost, jak se dozvědět něco nového,“ prohlásí jedna z maminek, která zrovna svým dětem vysvětlila, kdo byl Jan Kašpar.
Světelnou podívanou si však mohou užít i ti, kteří se přímo na expozici nechystají. Už z nádvoří zámku cestou ke vstupu je toho k vidění poměrně dost. Rodiče mohou se svými ratolestmi zajít na horký čaj v malém stánku nedaleko vstupní brány, zatímco páry si mohou romantickou procházku zpříjemnit třeba svařákem.
Hned u vstupu pak návštěvníky vítají hvězdy, svítící planety nebo modře nasvícená observatoř. Ta připomíná barona Artura Krause, pardubického podnikatele, průkopníka technických novinek, sportu i astronomie. Vlastní observatoř měl už v roce 1895 přímo v horním patře zámecké věže. Na počátku 20. století pak v Pardubicích založil vůbec první veřejnosti přístupnou lidovou hvězdárnu v Čechách.
Závěrečná zastávka zavede návštěvníky za sportem a historií motorismu. Velkou pozornost dětí i dospělých poutá motocykl Jawa 1935 Special, který láká k pomyslné světelné projížďce. V čase, kdy se po zámeckých valech prochází větší množství lidí, se na fotku s nasvícenou Jawou čeká menší fronta. Čekání ale není zas tak dlouhé a zkrátit se dá prohlídkou instalace věnované Velké pardubické nebo Zlaté přilbě.
Dětí tančí, rodiče začínají myslet na Vánoce
Po celou dobu návštěvy se z reproduktorů line příjemná hudba a některé děti se nezdráhají zatančit si přímo mezi světýlky. Podle některých rodičů však může návštěva způsobit, že blížící se Vánoce už člověk z hlavy jen tak nedostane.
„Je to tu krásné. Mám radost z toho, že mají radost děti. Zvažovala jsem, jestli sem vůbec chodit, protože mě trochu odrazovala cena vstupenek, ale nakonec jsem vlastně ráda, že jsme šli. Děti mají zážitek a po dnešku už samozřejmě hned chtějí psát Ježíškovi. A mně to připomnělo, že náš Ježíšek ještě ani nezačal řešit dárky,“ říká s úsměvem maminka Katka, která na zámek vyrazila s malým synem a přáteli.
Cena vstupenek se liší, zatímco online se dají nakoupit levněji, na místě vyjde v pracovních dnech na 320 korun, o víkendech a svátcích 360 korun. Snížené vstupné pro děti od 3 do 14 let na 250 korun, víkendy a svátky 280 korun. Rodinné vstupenky se pak pohybují v rozmezí od 980 do 1350 korun na místě. Majitelé psů mohou na večerní procházku vyrazit i se svými čtyřnohými společníky. Vstup je zdarma, podmínkou je vodítko a náhubek.
|
Zámecké valy už podruhé ozářila vánoční světla, politici už neprotestují
Světelný park je otevřený do 3. ledna každý den od 16 do 21 hodin, kromě Štědrého dne, kdy zůstává expozice zavřená.