VIDEO: Zámeček, kde čekali na popravu lidé z Ležáků, má novou věžičku

Památkáři trvali na tom, aby střecha byla břidlicová stejně jako ta původní, to bude tedy další úkol po usazení věžičky.

Právě ta je první částí, kterou chce České obec legionářská, jež Zámeček vlastní, zpřístupnit veřejnosti.

„Na věžičku máme 2,6 milionu korun, které jsme dostali od Pardubického kraje, magistrátu a ministerstva kultury,“ sdělil František Bobek z České obce legionářské.

Tři zmíněné instituce spolu s Českou obcí legionářskou chtějí další peníze stvrdit v plánovaném memorandu, které by Zámečku zajišťovalo od každé z nich 15 milionů korun.

„To by nám nesmírně pomohlo, Zámeček je obrovský objekt a 60 milionů korun jsou peníze, se kterými už zvládneme zajistit prvotní chod oprav,“ řekl Bobek.

Začala také vnitřní rekonstrukce. Ve sklepích, kde byli drženi obyvatelé Ležáků před popravou, vznikne expozice, která bude tuto neblahou událost připomínat.

Kdo by si ovšem myslel, že ho na Zámečku, který Pardubáci znají také pod názvem Larischova vila, čekají suchá historická fakta, ten se mýlí. V Zámečku bude také možné zahrát si únikovou hru založenou na historických událostech.

Venku vznikne hřiště simulující výcvik, jakým prošli v Anglii například výsadkáři Jozef Gabčík a Jan Kubiš.

„Z dobových fotografií výcvikových center je vidět, že se jednalo o podobné objekty jako je tento Zámeček,“ podotkl Bobek.

Zámeček by měl mít i své „srdce“, nachází se v atriu a mělo by být jakýmsi duchovním místem. Legionáři by zde chtěli mít plastiku, která bude symbolizovat ležácké ženy a děti.