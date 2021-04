Žamberk zvažuje výstavbu obchodů vedle koupaliště, přesné plány však nezná

Zastupitelé Žamberka budou v týdnu rozhodovat, zda zvednou ruku pro vytvoření nového retail parku s obchody a supermarketem v těsném sousedství fotbalového i zimního stadionu, autokempu a koupaliště. Vedení města ale do poslední chvíle nechce říct ani to, zda návrh podporuje.



„Tuto změnu územního plánu budeme ještě diskutovat před příslušným jednáním zastupitelstva s koaličními zastupiteli, a proto si dovoluji zdvořile zdržet se prezentace kategorických postojů,“ napsal MF DNES starosta Žamberka Oldřich Jedlička (ANO).

Plán se týká 1,7 hektaru pozemků v lokalitě Pod Černým lesem. Pozemky tam ale nevlastní město, nýbrž potomek šlechtického rodu David Anthony Parish. Stavět chce společnost PH Rozvojová, která na základě plné moci podala návrh na změnu územního plánu.

Co a jak přesně hodlá vybudovat, se veřejnost dozví až na jednání v úterý přímo od zástupce investora. Dříve ne. Město na svém facebookovém profilu lidem vzkázalo, že to samo neví, že podklady ani nemá k dispozici.

Návrh na změnu územního plánu je pochopitelný z pohledu vlastníka pole, méně zřejmé je, proč o něm uvažuje i vedení města. Pokud by se zastupitelé měli rozhodovat čistě podle toho, zda Žamberk novou obchodní zónu potřebuje a právě na tomto místě, argumenty by asi hledali těžko.



„Sportovní areál je obklopen z jedné strany řekou, z druhé silnicí I/11. Tímto krokem by se uzavřel, už by jej nebylo možné v budoucnu rozšířit, ať už by tam mělo vzniknout další hřiště nebo třeba krytý bazén. Jsem zásadně proti,“ řekl provozovatel Autocampingu Pod Černým lesem Jan Kulhánek.

Šestitisícové město už má tři obchody

Obtížně lze také argumentovat tím, že Žamberk potřebuje další supermarket, šestitisícové město má tři a ještě se chystá výstavba čtvrtého.



Jedno možné vysvětlení ale existuje. Žamberk plánuje v areálu stavbu nového zimního stadionu, ke kterému ale chybí sjezd ze silnice I/11. Pokud by investor dostal volnou ruku, postavil by nejen obchodní centrum, ale i sjezd ze silnice a město by ušetřilo.

„Argument, že investor retail parku vybuduje a zaplatí ze svého sjezd ze silnice I/11 odhadem za 10 až 15 milionů korun k uvažované stavbě zimního stadionu nemůže být ‚odpustkem‘ ani ‚zaklínadlem‘ pro objektivní rozhodování zastupitelů. Takto zúžené vidění a řešení vzniklé situace je pro nás nepřijatelné. Zároveň to ukazuje, že celkový rozpočet výstavby zimního stadionu v zatímní výši 136 milionů korun je od samého počátku podfinancovaný, protože v sobě nezahrnuje právě tyto náklady na vybudování související infrastruktury,“ uvedlo ve svém stanovisku pro MF DNES šest opozičních zastupitelů.

Petr Andrle, Tomáš Kalous, Jaromír Prokop, Pavel Zářecký, Jaromír Žejdlík (všichni za Koalici Nezávislí a STAN) a Martina Hlaváčová (ČSSD) tvrdí, že se do lokality obchody vůbec nehodí, že by rušily hosty ubytovacích zařízení a navíc by poškodily místní podnikatele.

„Prodejny v rámci uvažovaného retail parku jako například Pepco, OK elektrospotřebiče, Sportisimo oblečení, Deichmann obuv, DM lékárna, Takko oblečení, Dráčik hračkářství a podobně mohou způsobit zánik existujících, tradičních a zavedených obchodů a živností se stejným sortimentem ve městě,“ uvedli zastupitelé.

Ochota města jednat o změně územního plánu ale může být ovlivněna i faktem, že majitel pozemků David Anthony Parish se nyní s městem domlouvá na budoucím využití zámeckého parku. Rozlehlý anglický park uprostřed Žamberka je oblíbeným vycházkovým místem pro celé město, chodí sem školy, lidé zde běhají, venčí psy, jezdí na kole, ale někteří také dělají nepořádek a škody.

David Anthony Parish si tu postavil dům, park dobudoval a oprávněně si na to stěžuje. V posledních měsících se snaží dosáhnout úřední cestou rozhodnutí, že přes park nevede veřejná cesta, ale soukromá. Jestli si ale něco v Žamberku lidé rozhodně nepřejí, tak je to uzavření parku. Jisté je, že když město bude vstřícné v případě pozemků u zimního stadionu, určitě se radním bude mnohem snadněji hledat dohoda o parku.

Starosta Oldřich Jedlička nic z toho nechtěl komentovat. „Budeme pozorně naslouchat názorům občanů a před rozhodnutím pečlivě vážit všechny argumenty svědčící pro a proti schválení příslušné změny územního plánu,“ uvedl.