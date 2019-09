Tahanice kolem tajemníka, který ukázal na korupci, ani po 10 letech nekončí

Bývalý tajemník Městského úřadu v Žamberku Ivan Prchal udělal něco, co se nejen na českém venkově neodpouští. Pomohl policii rozkrýt korupci ve vedení města.

I díky němu byl někdejší místostarosta Žamberka Ryan Strnad v roce 2013 odsouzen kvůli pletichám při soutěži na opravu městské pěší zóny na pět let do vězení.



Kauza z roku 2009 dramaticky změnila život Ivana Prchala. Místní politici se jej snaží už deset let zbavit, zakázali mu chodit do práce, sebrali mu osobní ohodnocení, dostal opakované výpovědi. Zdůvodnili to tím, že má na svědomí sérii chyb a není ochoten spolupracovat se starostou a radními.

Jenže Prchal neustoupil a brání se v soudních síních. Neustoupilo však ani město, které ale kvůli tomu zase nemá tajemníka. Po deseti letech nehodlá kapitulovat ani jedna strana. Byť opotřebovací válka vyčerpává všechny.

Nelituju toho, říká Ivan Prchal

„Samozřejmě, že jsem už hodně unaven, ale nelituju toho, co jsem tehdy udělal, určitě ne,“ řekl Ivan Prchal, který už v minulosti několik sporů s městem vyhrál.

„Deprimuje to a rozkládá městský úřad už deset let,“ uvedl právní zástupce města Jiří Lukáš minulý týden u pardubické pobočky krajského soudu, kde se odehrávala další fáze spletitého sporu. „Od roku 2009 probíhá v nadneseném významu regulérní válka mezi bývalým tajemníkem a volenými orgány - starostou a radou,“ dodal.

Město nemůže místo tajemníka obsadit, protože s odklizením nepohodlného úředníka by musel souhlasit ředitel krajského úřadu. A ten své ano dodnes neřekl.

„Nebudu to komentovat,“ řekl starosta Žamberka Ivan Jedlička (ANO).

Prchal na městském úřadu nyní nepracuje. V roce 2017 dostal další výpověď. Novinkou ovšem je, že předminulý týden krajský soud dospěl k závěru, že výpověď je neplatná. Rozsudek však není pravomocný.

I kdyby byl, bývalý tajemník se na své místo vrátit nemůže. Je to ostatně jako všechno v této kauze složitější. Obdržel totiž i takzvané okamžité zrušení pracovního poměru. I proti tomu se brání žalobou. Celkem nyní vede s městem čtyři spory. Například o vyplacení osobního ohodnocení, které mu město vzalo. Zastupitelstvo je ochotno Prchalovi poslat 918 tisíc korun za ukončení všech sporů.

Podle Lukáše by starosta nabídl větší částku, ale zastupitelé si to nepřejí. Prchal žádá víc - doplatit vše, co mu město podle jeho názoru dluží, a sedm platů k tomu.

Tajemník upozornil na kauzu, místostarosta šel do vězení

Kauza, na niž někdejší tajemník upozornil, byl typický tunel. Výběrové řízení na stavbu pěší zóny v Žamberku měla vyhrát v roce 2009 společnost Agile, která chtěla zrenovovat pěší zónu za necelých 10,8 milionu korun bez DPH.

Jenže výběrová komise neoprávněně umožnila vítězství firmě Testa, s níž měl někdejší místostarosta Ryan Strnad z ODS pracovní vazby. Testa nabídla cenu 18 milionů korun. Stavbu pak svěřila subdodavateli za 12,2 milionu korun.

Spory mezi tajemníkem a politiky provázejí různé excesy. V lednu 2013 se Prchal na letohradské diskotéce popral s tehdejším místostarostou Žamberka Petrem Novotným.

V roce 2017 se zase odehrála scéna přímo u domu Ivana Prchala, kam za ním podle jeho líčení přijel tehdejší starosta.

„Bylo hrozné zjištění, že moje obydlí není nedotknutelné,“ uvedl Prchal. Mimochodem i v tomto případě vede spor, žaluje město za nemajetkovou újmu.

Dozvuky staré korupční kauzy se netýkají jen bývalého tajemníka. Opozice se letos v únoru pokusila v zastupitelstvu prosadit, aby město začalo po členech hodnotící komise zakázky na stavbu pěší zóny i po tehdejších radních vymáhat škodu, kterou tvoří pokuta ve výši 210 tisíc korun a 7,3 milionu korun jako rozdíl mezi nabídkou firmy Agile a Testa.

Radniční koalice, jejímž členem je i někdejší starosta Jiří Dytrt (ODS), něco takového však odmítla schválit.