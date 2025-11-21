Umělecké obory učí na sedmi místech, po 55 letech pro ně Pardubice postaví budovu

Milan Zlinský
  15:22
Nová základní umělecká škola začne do dvou let vznikat v pardubických Polabinách. Dosud instituce sídlila na více adresách. Projekt městskou pokladnu vyjde na více než 330 milionů korun.
Největší pardubická čtvrť se v nové škole dočká také víceúčelového sálu pro koncerty, představení a plesy s kapacitou přes dvě stě lidí. Stavět by se mělo začít nejpozději v roce 2028. | foto: Město Pardubice

Desetiletí se v Pardubicích nepostavila žádná nová škola, a nyní jsou v plánu hned dvě. Vedle nové základky v bývalých kasárnách TGM, za kterou dá radnice miliardu, chystá i zušku v Polabinách. Zastupitelé už schválili peníze na úpravy energetické sítě, které jsou nutnou podmínkou pro budoucí výstavbu.

„Město má zároveň hotový projekt pro stavební povolení. Ten pro radnici zpracovává ateliér Med Pavlík architekti, vítěz architektonické soutěže. Předpokládané investiční náklady včetně úprav okolního veřejného prostranství, výsadby zeleně a rozšíření parkování jsou 334 milionů korun bez DPH,“ uvedla mluvčí radnice Ivana Dolanová.

Projekt nové Základní umělecké školy v Polabinách pro radnici zpracovává ateliér Med Pavlík architekti, vítěz architektonické soutěže.

Město nyní připravuje území tak, aby samotná stavba mohla začít bez zbytečných průtahů. Pokud půjde vše ideálně, začne se stavět v roce 2027.

„Přeložka sítě není kosmetický detail, ale kritická podmínka a někdy velmi zdlouhavý proces. Pokud ji neuděláme včas, budeme v okamžiku zahájení stavby stát před uzavřenými dveřmi. Proto chceme mít energetickou infrastrukturu připravenou dřív, než přijde na řadu samotná výstavba. Nová ZUŠ v Polabinách se stavět bude — a když nechceme, aby nás v budoucnu zdržovalo něco, co můžeme vyřešit už teď, musíme jednat v předstihu,“ uvedl náměstek primátora odpovědný za ekonomiku, rozpočet a školství Jakub Rychtecký ze Žijeme Pardubice.

Kasárna jdou k zemi, novou školu v Pardubicích začnou stavět příští rok z jara

Magistrát už podal žádost o stavební povolení. Nová budova pro základní uměleckou školu bude sloužit 1 200 žákům všech čtyř uměleckých oborů. Ti jsou nyní rozeseti v sedmi různých budovách po Pardubicích. „Máme v plánu po více než 55 letech sjednotit provoz školy na jednom místě,“ doplnil Jakub Rychtecký.

Polabiny získají kulturní centrum

Podle něj se stovky milionů korun, které projekt spolkne, alespoň částečně časem vrátí do rozpočtu města. Provoz nové školy by měl být ekonomičtější.

„Současný stav s sebou nese náročnou organizaci výuky a není to komfortní z pohledu žáků a rodičů. Některé objekty navíc nejsou v majetku města, a platíme zde nájem a energie. Jedna společná budova ve vlastním majetku města bude efektivnější z pohledu provozu,“ řekl náměstek a doplnil, že Polabiny se navíc dočkají víceúčelového sálu pro koncerty, představení a plesy s kapacitou přes dvě stě lidí. „Budova nabídne výborné podmínky pro výuku, koncerty, výstavy i menší kulturní akce a má potenciál stát se novým kulturním a kreativním centrem Polabin. Takové prostory nyní na pravém břehu Labe dosud chybí,“ dodal.

Pardubice postaví novou uměleckou školu pro dvanáct set dětí

Součástí objektu je i atrium. Právě v něm by měl vzniknout prostor, který bude tvořit jakési centrum celé instituce. „Nová budova poskytne kvalitní zázemí pro hudební, taneční, výtvarnou i literárně-dramatickou výuku, ale také střešní zahradu i veřejně přístupnou kavárnu pro menší kulturní akce,“ řekl ředitel Základní umělecké školy Pardubice-Polabiny Jiří Kabát.

Projektanti by měli mít hotovou prováděcí dokumentaci v roce 2026. S projektem se počítá i v nově připravované strategii města, a samotná výstavba by měla začít v roce 2027, respektive v roce 2028. „Skutečný začátek prací souvisí s demolicí objektu v ulici Stavbařů, na jehož místě nová ZUŠ vyroste. Stávající objekt dočasně slouží jako detašované pracoviště soukromé ZŠ a MŠ Klas pro výuku ukrajinských dětí. Škola prostory podle smlouvy opustí v létě roku 2026,“ dodala Ivana Dolanová.

