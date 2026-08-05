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Soud uzavřel kauzu zakázek na opravy hřebčína v Kladrubech. Zmírnil tresty

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  11:41

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Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem | foto:  Petr Topič, MAFRA

V kauze zmanipulovaných zakázek na opravy Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem na Pardubicku ve středu Vrchní soud v Praze potrestal devět lidí a firmu podmíněnými a peněžitými tresty. Případem se znovu zabýval poté, co původní rozsudek částečně zrušil Nejvyšší soud. Středeční rozhodnutí je pravomocné.

Tresty jsou obdobné jako v původním rozhodnutí, soud ale zpřesnil popis skutku v rozsudku a právní kvalifikaci.

Předsedkyně odvolacího senátu Hana Navrátilová vysvětlila, že se soud přiklonil k mírnějším trestům, a to především kvůli délce trestního řízení. Nevznikla ani škoda, obžalovaní podle soudkyně ani nezískali prospěch značného rozsahu. Proti středečnímu rozhodnutí je možné podat dovolání k Nejvyššímu soudu.

Státní zástupce Adam Borgula novinářům po vyhlášení rozsudku řekl, že podání podnětu pro dovolání zváží po prostudování písemného odůvodnění rozsudku.

Nejvyšší soud zrušil část verdiktu v kauze zakázek kladrubského hřebčína

„Vyčkám písemného vyhotovení, zda bude důvodně uvedeno, proč došlo k nějakým průtahům a na čí straně, a zda jsou důvody pro aplikaci mimořádného snížení trestu odnětí svobody a zda nebudu svým podnětem Nejvyššímu státnímu zástupci iniciovat podání dovolání,“ uvedl Borgula.

Jejich jednání ohrozilo dotaci, vinu popřeli

Kauza se týkala přípravy a realizace zadávacího řízení v projektu Obnova součástí národní kulturní památky Hřebčín v Kladrubech nad Labem. Stíhání souviselo s první a druhou etapou obnovy památky. Podle státního zastupitelství ohrozilo jednání obžalovaných dotaci na rekonstrukci hřebčína ve výši 250 milionů korun. V případu bylo původně obžalovaných přes 20 lidí a firem, u části už předchozí rozsudky rovněž nabyly právní moci. Obžalovaní v minulosti vinu popřeli.

Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem
Hřebčín chystá pro návštěvníky řadu akcí. Například Den starokladrubského koně, který připadne na 26. května.
Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem
Zástupci dánského království vybírali starokladrubského bělouše pro dánský dvůr.
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Nejpřísnější trest zůstal bývalému řediteli stavební firmy Cettus Vladimíru Novému. V době zakázek, v roce 2013, byl zástupcem investora a podle obžaloby zmanipuloval výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace a technický dozor. Odvolací senát mu ve středu uložil tříletý podmíněný trest se zkušební dobou na pět let, dostal také peněžitý trest 200 tisíc korun.

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