Soud uzavřel kauzu zakázek na opravy hřebčína v Kladrubech. Zmírnil tresty

Tresty jsou obdobné jako v původním rozhodnutí, soud ale zpřesnil popis skutku v rozsudku a právní kvalifikaci.
Předsedkyně odvolacího senátu Hana Navrátilová vysvětlila, že se soud přiklonil k mírnějším trestům, a to především kvůli délce trestního řízení. Nevznikla ani škoda, obžalovaní podle soudkyně ani nezískali prospěch značného rozsahu. Proti středečnímu rozhodnutí je možné podat dovolání k Nejvyššímu soudu.
Státní zástupce Adam Borgula novinářům po vyhlášení rozsudku řekl, že podání podnětu pro dovolání zváží po prostudování písemného odůvodnění rozsudku.
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Nejvyšší soud zrušil část verdiktu v kauze zakázek kladrubského hřebčína
„Vyčkám písemného vyhotovení, zda bude důvodně uvedeno, proč došlo k nějakým průtahům a na čí straně, a zda jsou důvody pro aplikaci mimořádného snížení trestu odnětí svobody a zda nebudu svým podnětem Nejvyššímu státnímu zástupci iniciovat podání dovolání,“ uvedl Borgula.
Jejich jednání ohrozilo dotaci, vinu popřeli
Kauza se týkala přípravy a realizace zadávacího řízení v projektu Obnova součástí národní kulturní památky Hřebčín v Kladrubech nad Labem. Stíhání souviselo s první a druhou etapou obnovy památky. Podle státního zastupitelství ohrozilo jednání obžalovaných dotaci na rekonstrukci hřebčína ve výši 250 milionů korun. V případu bylo původně obžalovaných přes 20 lidí a firem, u části už předchozí rozsudky rovněž nabyly právní moci. Obžalovaní v minulosti vinu popřeli.
Nejpřísnější trest zůstal bývalému řediteli stavební firmy Cettus Vladimíru Novému. V době zakázek, v roce 2013, byl zástupcem investora a podle obžaloby zmanipuloval výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace a technický dozor. Odvolací senát mu ve středu uložil tříletý podmíněný trest se zkušební dobou na pět let, dostal také peněžitý trest 200 tisíc korun.