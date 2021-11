Ani po zákazu kamiony z lázní nezmizely. Bude to boj, říká šéf strážníků

Kamiony mohou od Pardubic do Bohdanče dojet jen na náměstí, dál přes město směrem na Chlumec nad Cidlinou je zákaz vjezdu pro tranzit vozidel nad 12 tun. Přesto se tam dál objevují.

„Kamiony budou jezdit stále, ty nevymizí. To je nekonečný boj,“ říká vrchní strážník bohdanečské městské policie Petr Mikulenka.

Průjezd silnicí, kde je tranzit zakázán, se podle něj řidiči nenaučí respektovat tak, jako například nedodržují předepsanou rychlost.

„Toto je věc, kterou my řidiče naučit nemůžeme. Jsou to neustále noví a noví řidiči ze Zakarpatské Rusi, Litvy, občas i Italové. Hodně je Maďarů, Ukrajinců a Poláků. Nemají si to mezi sebou jak říct, nemá jak působit prevence,“ říká Mikulenka.

Mezi výtečníky jsou i čeští šoféři. Těch ale moc není. Strážníci odhadují, že se pokusí projet jeden za dva až tři dny.

Nejen kvůli kontrole kamionů na průtahu městem, z něhož je teď silnice druhé třídy II/211, požadoval Mikulenka po zastupitelích navýšení počtu strážníků o další dva. Neuspěl.

„Nepožadoval jsem je vyloženě kvůli tomu, aby hlídali projíždějící kamiony, spíš abychom posílili kontroly, nemůžeme tam stát nonstop. Máme strašně moc dalších úkolů, závazky vůči jiným obcím a tohle je jen jeden z nich,“ říká Petr Mikulenka.

Za dva měsíce vybrali strážníci na pokutách přes půl milionu korun. Nejvíce kasírovali první dva týdny, kdy řidiči kamionů nerespektovali nové zákazové značky masivně.

„První dny byly hodně kritické. Teď už jsou čeští řidiči poučeni. Nejde nám o to vybrat na pokutách, máme sto milionů korun rozpočet, na penězích vybraných z pokut nejsme závislí,“ říká starosta lázeňského města Vladimír Šebek.

Dříve dva tisíce kamionů, nyní jsou jich desítky

Podle starosty jde o to, aby byl ve městě klid. „To se nám podařilo. Pokuty jsou jen ukazatelem toho, že to řidiči nechtějí pochopit,“ dodává Šebek.

Dříve projely Lázněmi Bohdančí dva tisíce kamionů denně, teď se číslo pohybuje v desítkách. Výmluvy zastavených řidičů jsou někdy skoro až pohádkové.

„Jeden nám tvrdil, že veze mezinárodní kontejner k lodní přepravě, který je opatřený tou nejbezpečnější plombou, dále pak, že byli nakládat něco ve stavebninách, a my zjistíme, že tam žádné nejsou. Cizinci férově přiznají, že mají GPS, která je tudy vede,“ popisuje Mikulenka.

V poslední době se strážníci setkali i s řidiči kamionů, kteří měli v technickém průkazu zapsáno, že jejich vozidlo je tzv. kolový traktor.

„Tímto zápisem obcházejí to, že například neplatí silniční daň, když je to traktor. Toto je fenomén, s nímž jsme se setkali. Ze zákona to bohužel jde a my ho musíme nechat jet. Je to klička, snad se brzy rozlouskne, co s tím,“ říká šéf strážníků.

Podle místních je sice úbytek kamionů hodně znát, večer se ovšem pravidelně s nákladními vozy projíždějícími vesnicemi setkávají. V některých případech ale nejde o řidiče, kteří neberou dopravní značky vážně. Část z nich do zákazu vjet musí, protože vezou nebo nakládají zboží ve firmě, která sídlí v „zakázané zóně“. Ti si mnohdy od místních vyslechnou své. Lidé na tyto kamiony troubí, ťukají si na hlavu.

Od března 2022 začne platit na půl roku uzávěra Lázní Bohdanče ve směru od Pardubic, kde se bude dělat nový mostek a opravovat silnice po kruhový objezd na náměstí. Tentokrát se to ale nebude týkat jen kamionů, místem neprojedou ani menší náklaďáky. Zákaz bude platit pro vozidla od 7,5 tuny. Místem tedy projedou nanejvýš dodávky. Nápor řidičů, kteří sem vjedou, čekají strážníci enormní.

„To se ve čtyřech lidech nedá zvládnout. Budu tlačit na stavební firmu, aby si tam dali svoje lidi ve vestách, městská policie tam nemůže stát 24 hodin ve čtyřech lidech,“ řekl Mikulenka.

I takto vypadal průjezd přes Lázně Bohdaneč před instalací zákazových značek: