Nebezpečná záměna. Hledá se žena, které omylem prodali jedovatou bylinu

  11:46
Obecní úřad v Opatovicích nad Labem na Pardubicku hledá ženu, která si v pondělí 11. května 2026 v Libišanech zakoupila zeleninovou sadbu a mochyni peruánskou. Tu však prodavač omylem zaměnil za jedovatou bylinu.
Plody mochyně peruánské bývají nazývané třešněmi Inků. Přidávají se ovšem nejen do sladkých jídel, ale i do rizota či do salátů. | foto: Getty Images

Místo mochyně peruánské si žena odvezla lilek černý. Ten může způsobit křeče v hrdle, nevolnosti a zvýšený tep. Otrava se může projevit po požití většího množství plodů.

„Sazenice mochyně peruánské a lilku černého jsou od sebe zcela nerozeznatelné,“ uvedla pracovnice úřadu v Opatovicích nad Labem.

K záměně došlo v pondělí 11. května dopoledne v obci Libišany poblíž Opatovic. Úřad se teď snaží ženu najít, aby zabránil případným zdravotním problémům. Do prodejny údajně přijela v červeném autě a doma má skleník.

Zasela pálivé papričky, vyrostl jedovatý lilek. Vysvětlení je prosté

„Žádáme dotyčnou paní, aby neprodleně kontaktovala Obecní úřad v Opatovicích na telefonních číslech 466 741 089 nebo 466 741 084,“ uvedl úřad.

