Místo mochyně peruánské si žena odvezla lilek černý. Ten může způsobit křeče v hrdle, nevolnosti a zvýšený tep. Otrava se může projevit po požití většího množství plodů.
„Sazenice mochyně peruánské a lilku černého jsou od sebe zcela nerozeznatelné,“ uvedla pracovnice úřadu v Opatovicích nad Labem.
K záměně došlo v pondělí 11. května dopoledne v obci Libišany poblíž Opatovic. Úřad se teď snaží ženu najít, aby zabránil případným zdravotním problémům. Do prodejny údajně přijela v červeném autě a doma má skleník.
„Žádáme dotyčnou paní, aby neprodleně kontaktovala Obecní úřad v Opatovicích na telefonních číslech 466 741 089 nebo 466 741 084,“ uvedl úřad.