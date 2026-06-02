Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Pátrání se šťastným koncem. Pěstitel našel ženu s jedovatou bylinou

Hana Lanková
  16:20
Je tomu skoro týden od chvíle, kdy se do velké pátrací akce kromě obecních úřadů zapojila i všechna média. Hledání ženy, která si v Libišanech na Pardubicku odvezla od pěstitele místo mochyně peruánské jedovatou bylinu, bylo nakonec díky médiím úspěšné. Pěstiteli spadl kámen ze srdce.
Fotogalerie3

Pátrání se šťastným koncem. Pěstitel našel ženu s jedovatou bylinou. (2. června 2026) | foto: Hana Lanková, MF DNES

K záměně mochyně peruánské za jedovatý lilek černý došlo 11. května dopoledne. V okamžiku, kdy se pěstitel dozvěděl, že si žena odvezla úplně jinou rostlinu, než oba předpokládali, kontaktoval všechny obecní úřady v okolí, aby mu s pátráním pomohli.

Redakce iDNES.cz následně zveřejnila prosbu obecního úřadu v Opatovicích nad Labem a strhla se mediální lavina, díky které se žena nakonec našla. Zprvu totiž jediné indicie k jejímu nalezení byla červená barva vozu, ve kterém přijela a informace, že má doma skleník.

Mochyně peruánská (na snímku) je příbuzná s naší mochyní židovskou. Ta se ovšem ke konzumaci nedoporučuje.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

„Když jsme se tu zprávu dozvěděli z médií, začali jsme s rodinou řešit, kdo z našich známých by to mohl být, řešilo se to všude. Četla jsem i spoustu negativních komentářů na sítích, jak se to vůbec může stát. Za mě je ale pán hrdina, že si nasypal popel na hlavu, okamžitě začal paní hledat a netvářil se, jako by se nic nestalo. Kéž by takových lidí bylo více,“ řekla paní Gabriela, která žije nedaleko Libišan.

Rodina paní Gabriely to nakonec nebyla, ale ukázalo se, že žena s červeným autem bydlí nedaleko. Pátrání se šťastným koncem nakonec ani netrvalo dlouho.

Nebezpečná záměna. Hledá se žena, které omylem prodali jedovatou bylinu

Zodpovědný pěstitel tak může zase klidně spát. „Spadl mi obrovský kámen ze srdce, když za mnou paní přijela. Jsem šťastný, že je celá tahle nepříjemná situace již vyřešena. Děkuji obecním úřadům a všem, kteří se mi snažili pomoci. Děkuji také médiím, protože právě díky nim se paní ozvala,“ řekl redakci iDNES.cz muž, který si přeje zůstat v anonymitě.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nekvalifikovaní kantoři a úroveň základky, tvrdí inspekce. Ředitelka rezignovala

Koně mají pohodlí v opravených stájích.

Ředitelka Střední školy chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem Lenka Gotthardová rezignovala na svou funkci. Česká školní inspekce (ČŠI) ve své zprávě popsala rozsáhlé nedostatky ve fungování...

Nebezpečná záměna. Hledá se žena, které omylem prodali jedovatou bylinu

Plody mochyně peruánské bývají nazývané třešněmi Inků. Přidávají se ovšem nejen...

Obecní úřad v Opatovicích nad Labem na Pardubicku hledá ženu, která si v pondělí 11. května 2026 v Libišanech zakoupila zeleninovou sadbu a mochyni peruánskou. Tu však prodavač omylem zaměnil za...

Největší stavba v Pardubicích od revoluce. Pernerka zabere více než pět fotbalových hřišť

Vizualizace budoucího obchodního centra Galerie Pernerka v Pardubicích. (28....

Přes šest stovek hlubinných pilot, sedm věžových jeřábů, 200 tisíc kubíků odtěžené zeminy, více než dvacet odčerpávacích studní a samozřejmě tisíce a tisíce kubíků betonu. Už více než rok se staví...

Polská silnice se blíží k hranici. Na českém území výběr trasy míří do finále

Nová silnice spojuje Červenou Vodou, Horní a Dolní Boříkovice a hraniční...

Ředitelství silnic a dálnic předloží Centrální komisi ministerstva dopravy hotovou technickou studii na zkapacitnění příhraničního úseku silnice I/43, který má navázat na plánovanou polskou...

Havaroval a zmizel. Policie pátrá po muži, který odešel od nehody neznámo kam

Policie pátrá po pohřešovaném Dominiku P. (29. května 2026)

Policisté od čtvrtečního večera pátrají po mladém muži, který po dopravní nehodě na Chrudimsku odešel neznámo kam. Domů se ale nevrátil, nikomu nezavolal a dosud o sobě nepodal jedinou zprávu....

Pátrání se šťastným koncem. Pěstitel našel ženu s jedovatou bylinou

Pátrání se šťastným koncem. Pěstitel našel ženu s jedovatou bylinou. (2. června...

Je tomu skoro týden od chvíle, kdy se do velké pátrací akce kromě obecních úřadů zapojila i všechna média. Hledání ženy, která si v Libišanech na Pardubicku odvezla od pěstitele místo mochyně...

2. června 2026  16:20

Silná spojení i nová uskupení v komunálních volbách. Strany už znají své lídry

ilustrační snímek

Všechny politické strany a subjekty, které před čtyřmi lety uspěly ve volbách do zastupitelstva Pardubic, už znají své lídry pro podzimní komunální volby. Na rozdíl od roku 2022 budou některé...

2. června 2026  10:59

Po 42 letech ve finále. Pardubice cítí šanci na druhý titul. I když čelí Nymburku

Martin Kříž z Nymburka u míče v zápase s Pardubicemi, brání ho Luboš Kovář.

V roce 1984, kdy získali titul, hráli pardubičtí basketbalisté vůbec první československé finále play off. V úterý, po 42 letech a už v samostatné české nejvyšší soutěži, Beksa zahajuje svoje druhé....

2. června 2026  9:43

Stop vylidňování. Svitavy nabízí tisíce za trvalý pobyt, městu se to vyplatí

Z náměstí Míru se stala obytná zóna, ve které chce svitavská radnice co nejméně...

Třetí největší město v Pardubickém kraji se chce zbavit tzv. černých duší a dát stopku vylidňování. Svitavy proto spustily kampaň, kterou chtějí motivovat lidi k trvalému pobytu jednorázovým...

1. června 2026  14:12

Nekvalifikovaní kantoři a úroveň základky, tvrdí inspekce. Ředitelka rezignovala

Koně mají pohodlí v opravených stájích.

Ředitelka Střední školy chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem Lenka Gotthardová rezignovala na svou funkci. Česká školní inspekce (ČŠI) ve své zprávě popsala rozsáhlé nedostatky ve fungování...

1. června 2026  10:58

Postřižiny i Naši furianti. Humor bude v Pardubicích hrát hlavní roli

Východočeské divadlo Pardubice.

Převážně komediální tituly, současné adaptace klasiky a silné lidské příběhy. Takovou podobu má dramaturgický plán městského divadla v Pardubicích pro novou sezonu.

31. května 2026  9:49

Hledání místa pro nový útulek končí. Začne růst letos u pardubického letiště

Chcete mě?

Pardubice zahájí nejspíš na podzim stavbu útulku pro zaběhnutá zvířata. Po letech marného hledání vhodného místa se bude stavět u Popkovic. Akce město vyjde na více než 160 milionů.

30. května 2026  9:33

Havaroval a zmizel. Policie pátrá po muži, který odešel od nehody neznámo kam

Policie pátrá po pohřešovaném Dominiku P. (29. května 2026)

Policisté od čtvrtečního večera pátrají po mladém muži, který po dopravní nehodě na Chrudimsku odešel neznámo kam. Domů se ale nevrátil, nikomu nezavolal a dosud o sobě nepodal jedinou zprávu....

29. května 2026  14:57

Na Chrudimsku hořel dům se sociálními službami, evakuovali 17 lidí včetně dětí

Požár domu se sociálními službami na Chrudimsku, obec evakuovala 17 lidí. (29....

V Možděnicích na Chrudimsku, které jsou součástí obce Vysočina, od pátečního rána hořel bytový dům se sociálními službami. V domě se v době požáru nacházely i mladé rodiny s dětmi. Obci se podařilo...

29. května 2026  7:20,  aktualizováno  13:16

Soud poslal do vazby osmého obviněného ze žhářského útoku na halu v Pardubicích

Žalobce žádal vazbu pro obviněného z útoku na zbrojovku. Soud souhlasil (6....

Okresní soud v Pardubicích ve čtvrtek poslal do vazby cizinku, která je obviněná z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Ve vazbě je tak v Česku v této kauze už osm lidí. Žena na...

28. května 2026  20:14,  aktualizováno  21:58

Největší stavba v Pardubicích od revoluce. Pernerka zabere více než pět fotbalových hřišť

Vizualizace budoucího obchodního centra Galerie Pernerka v Pardubicích. (28....

Přes šest stovek hlubinných pilot, sedm věžových jeřábů, 200 tisíc kubíků odtěžené zeminy, více než dvacet odčerpávacích studní a samozřejmě tisíce a tisíce kubíků betonu. Už více než rok se staví...

28. května 2026  16:42

Promění stavby po Dolní Moravě i tu Horní? Soud řeší spor o horskou krajinu

Součástí resortu na Dolní Moravě je i oblíbená Stezka v oblacích.

Kdy drobná stavba začne být součástí stavebního boomu, který mění ráz chráněné horské krajiny? Přesně to nyní řeší krajský soud ve sporu o novostavby v Dolní Moravě.

28. května 2026  11:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.