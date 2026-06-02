Pátrání se šťastným koncem. Pěstitel našel ženu s jedovatou bylinou

K záměně mochyně peruánské za jedovatý lilek černý došlo 11. května dopoledne. V okamžiku, kdy se pěstitel dozvěděl, že si žena odvezla úplně jinou rostlinu, než oba předpokládali, kontaktoval všechny obecní úřady v okolí, aby mu s pátráním pomohli.
Redakce iDNES.cz následně zveřejnila prosbu obecního úřadu v Opatovicích nad Labem a strhla se mediální lavina, díky které se žena nakonec našla. Zprvu totiž jediné indicie k jejímu nalezení byla červená barva vozu, ve kterém přijela a informace, že má doma skleník.
„Když jsme se tu zprávu dozvěděli z médií, začali jsme s rodinou řešit, kdo z našich známých by to mohl být, řešilo se to všude. Četla jsem i spoustu negativních komentářů na sítích, jak se to vůbec může stát. Za mě je ale pán hrdina, že si nasypal popel na hlavu, okamžitě začal paní hledat a netvářil se, jako by se nic nestalo. Kéž by takových lidí bylo více,“ řekla paní Gabriela, která žije nedaleko Libišan.
Rodina paní Gabriely to nakonec nebyla, ale ukázalo se, že žena s červeným autem bydlí nedaleko. Pátrání se šťastným koncem nakonec ani netrvalo dlouho.
|
Nebezpečná záměna. Hledá se žena, které omylem prodali jedovatou bylinu
Zodpovědný pěstitel tak může zase klidně spát. „Spadl mi obrovský kámen ze srdce, když za mnou paní přijela. Jsem šťastný, že je celá tahle nepříjemná situace již vyřešena. Děkuji obecním úřadům a všem, kteří se mi snažili pomoci. Děkuji také médiím, protože právě díky nim se paní ozvala,“ řekl redakci iDNES.cz muž, který si přeje zůstat v anonymitě.