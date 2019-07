VIDEO: Výstava ukáže zabalený most nebo muzeum z pardubické Prokopky

Výstava se jmenuje PrázdnoXNaplnění. Není to však jen výstava v interiéru na Příhrádku, expanduje do širšího prostoru.

„Protože je léto, přišlo nám trefné, aby lidi vystoupili nejen z galerie, ale i ze svých domů a začali zkoumat okolní prostor trochu jinak. Uměleckým způsobem se snažíme upozornit na zajímavá místa ve veřejném prostoru v architektuře města,“ říká kurátorka výstavy Šárka Zahálková.

Ta si spolu s umělci vytipovala prázdná místa po Pardubicích, která v sobě mají potenciál být umělecky uchopena. O vyzdvižení těchto míst usiluje celkem 11 umělců, kteří do veřejného prostoru umístí svá díla. Ta vzniknou kolem řeky Chrudimky, v prostoru bývalé plovárny Na Vinici. Dalším styčným bodem bude areál bývalé Prokopky, dnes brownfieldu, který je skrytý za vysokým plotem.

„Je naplněn divočinou, ale na první pohled je prázdný. Říkali jsme si, co to prázdno vlastně znamená, když je plné nejrůznějších vzpomínek a odkazů, ale i budoucnosti, co toto místo čeká,“ přibližuje Zahálková.

Obě místa propojí městská galerie na Příhrádku, kde bude část nazvaná Prázdno. „Každá galerie je prázdná, než se naplní, my jsme to prázdno chtěli zhmotnit. Tady nikdy galerie nebyla, jsou tu klenby, pozvali jsme sem architekty, kteří nám pomohli vybudovat prázdné vyčištěné galerie,“ řekl kurátor výstavy Ondřej Teplý.

Chtějí ukázat, že výstava o architektuře se dá dělat i jinak než vystavět plány a modely, ale představit abstraktnější umění. „Člověk třeba cítí pocit prázdnoty a při bližším zkoumání zjistí, že Prokopka není prázdná, ale naplněná spoustou věcí,“ říká Zahálková.

Prázdné místo? Je to jen pocit, říkají umělci

Právě z bývalého průmyslového areálu, kde by mělo vzniknout nové sídlo ČSOB pojišťovny, čerpala pro své dílo podněty Marta Fišerová Cwiklinski, která do Prokopky docházela a sbírala zde předměty, ale i rostliny. Její instalace je jakýmsi kabinetem kuriozit.

„U lidí tak chceme vzbudit námět na přemýšlení, jestli pocit prázdnoty není spíše jen pocit. Prázdno můžete pociťovat i ve velkoměstě plném lidí,“ řekla Zahálková.

Artur Magrot zase převlékl most, který znají Pardubáci jako „Zeleňák“ do bílého zámotku kokonu. „Autor si vybral k zakuklení vojenskou maskovací síť, ale nikoli zelenou, jak by se dalo očekávat, ale bílou. Most se stane viditelnějším a dopadající světlo bude s bílou barvou barevně pracovat,“ říká kurátorka.

Richard Loskot zase představí projekt, který bude viditelný jen v noci. Půjde o světelnou vycházku, která půjde od Mlýnů až k Zeleňáku a návštěvníci s mapkou pomocí čelovky budou moci vidět obrazce, které přes den vidět nebudou.

Propojení Prokopky, galerie na Příhrádku naznačovala i nakreslená bílá čára, která ale musela být z nařízení odboru dopravy odstraněna. Povolení k akci vydala radnice městského obvodu Pardubice I. Podle úředníků například čáry neměly být širší než 10 centimetrů, neměly být zaměnitelné s vodorovným dopravním značením a barva měla být na bázi křídy, kterou lze lehce smýt.

„Realizátoři však tyto podmínky nedodrželi, a proto je ve středu odbor dopravy magistrátu vyzval k okamžitému odstranění kreseb. Požadoval také, aby do doby, než se tak stane, ukončili další činnost. V případě neodstranění výše zmíněných čar, které jsou zaměnitelné s vodorovným dopravním značením, bude magistrát nucen nechat odstranit kresby a náklady pak organizátorům bude fakturovat,“ uvedl mluvčí magistrátu města Pardubice Radim Jelínek.

Doprovodným programem akce pak budou například filmové projekce dokumentů o umění moderní doby nebo workshopy.