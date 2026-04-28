OBRAZEM: Lázně ducha opět zaplnily Litomyšl. Zahájení sezony patřilo Zoubkovi
Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka
Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...
Vážím si toho, že vláda zatím nerozhoduje o mých krajských cestách, rýpl si Pavel
Hned několik překvapení čekalo na prezidenta Petra Pavla zkraje dvoudenní oficiální návštěvy Pardubického kraje v doprovodu své manželky Evy. Hlásil se k němu muž, s nímž před lety skočil padákem, od...
Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě
Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...
Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo
Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...
Pavel navštívil Vesnici roku. Chceme vás za prezidenta i dál, šeptala mu seniorka
Prezident Petr Pavel dnes pokračoval v návštěvě Pardubického kraje. Tentokrát zamířil na Orlickoústecko, hned ráno zavítal do střední školy v České Třebové. Dopoledne vystoupil na 2. celostátní...
Na stavbě dálnice odstřelili poslední kus skály, mluvčí se na videu odvázala
Akčním videem Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že stavbaři ukončili odstřely tvrdé horniny na stavbě dálnice D35 kolem Litomyšle. Problematický skalnatý masiv, který při budování komunikace...
Obří investice a jedno velké „konečně“. Pardubice k titulu nakoply změny i Sparta
Mise splněna! S nepříjemným prodlením, ale přece. Pardubice se dočkaly. Na třetí pokus dotáhly finále do zlaté tečky. Ale hlavně naplnily, co si s ambicemi předsevzaly už za časů koronavirové...
OBRAZEM: Hektolitry šampaňského a euforie uprostřed noci. Hokejoví mistři slavili
Hokejisté Pardubic mají svůj sedmý extraligový titul v historii. Ve středu jej v hluboké noci přivezli z Třince na zaplněné Pernštýnské náměstí, kde se naplno rozjely bujaré mistrovské radovánky....
Aviatická pouť láká na stíhačku Typhoon i Šonkovu akrobacii
Blížící se Aviatická pouť dala nahlédnout do letošního programu. Je jisté, že se odehraje na letišti v Hradci Králové o víkendu 30. a 31. května. Armáda totiž 34. ročník přehlídky nepovolila na...
Nekoupil jsem si titul, ale hráče, kteří ho vybojovali, hlásí majitel Dynama
Medaile sbíral, ale nikdy ne takové, jaké si představoval. Majitel hokejového Dynama Petr Dědek se dočkal až v šesté sezoně svého působení v pardubickém klubu. Východočeši slaví sedmý titul, 14 let...
Kouč Pešán opět slaví: Výzva! Spolkli jsme ega. Nadšený je z klidné atmosféry v klubu
Zhruba touto dobou před deseti lety, konkrétně 24. dubna 2016, slavil trenér Filip Pešán extraligový titul s Libercem. Od té doby už se v nadvládě střídali jen hokejisté Komety a Třince. Nakonec...
Pardubice slaví titul, centrum zaplnily tisíce lidí. V noci přivítaly mistry
Hokejisté Pardubic v úterý večer získali titul. Ve finálové sérii vedli nad třineckými Oceláři 3:2 na zápasy a na jejich ledě zvládli při dnešním šestém duelu zvítězit 5:4 v prodloužení, po čtrnácti...
Laurinko, je to tady! Will se zbavil nálepky smolaře. Ušel jsem dlouhou cestu
Loni Roman Will zadržoval slzy z porážky, teď emotivně prožíval opačnou situaci. Odchytal patrně nejlepší play off své kariéry. A přestože i v šestém finále s Třincem (4:5P) čtyřikrát inkasoval, zase...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
Litomyšl o víkendu oficiálně zahájila 15. lázeňskou sezonu tradiční akcí Lázně ducha, která proměnila historické centrum města v živou kolonádu. Jako předchozí ročníky, i letos přilákala akce desítky...
VIDEO: Kamion zůstal na přejezdu mezi závorami, projíždějící vlak ho těsně minul
Správa železnic (SŽ) zveřejnila video kritické situace chorvatského kamionu, který v neděli vjel na železniční přejezd v Pardubicích v okamžiku, kdy už svítila výstražná světla. Zastavil až ve...