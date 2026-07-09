Do Venezuely odjel Brit jako součást českého záchranného týmu společně se svým psovodem Davidem Hynkem, který působí jako profesionální hasič ve Vysokém Mýtě. Pro psa, který je vycvičený k vyhledávání lidí v sutinách, šlo o první nasazení mimo Českou republiku. Náročný terén i vysoké teploty zvládl na jedničku.
Čeští záchranáři zasahovali ve městě La Guaira na severním pobřeží Venezuely. Na osmidenní misi odjeli na přelomu června a července, vyrazilo devětašedesát záchranářů a osm psů. Na místo dorazili přibližně čtyři dny po katastrofě, kdy už byla šance na nalezení přeživších výrazně nižší a nakonec se jim nepodařilo žádné najít.
„Naši psi jsou vycvičeni na vyhledávání živých osob. Lidský pach ještě nějaký čas po úmrtí působí jako živý, postupně se ale začne měnit a pak už mohou mít psi problém jej rozpoznat, pokud nemají ještě další speciální výcvik. Vždy je to také o tom, jak psovod zná svého psa. Většinou poznáme nález osoby hlavně podle štěkotu nebo jeho postavení. Měli jsme náznaky, že by se na místě mohly nacházet živé osoby, ale bohužel jsme žádné nenašli,“ řekl Hynek.
Zemětřesení tam zanechalo rozsáhlé škody a z některých vícepodlažních budov zůstaly jen hromady sutin. Podmínky, ve kterých se tým pohyboval, patřily k těm nejnáročnějším. Zřícené objekty byly plné železných konstrukcí, skla a dalších ostrých předmětů, což ohrožovalo i čtyřnohé pomocníky. Některé budovy se zřítily tak, že spadla patra přímo na sebe, jiné se zase sesunuly do stran.
„Mezi troskami byly například zničené automobily, lednice s potravinami, oblečení, nábytek a další předměty, které lidé měli ve svých domácnostech. Venezuela sama o sobě není ekonomicky v jednoduché situaci, ale tahle událost ty lidi zasáhla obrovským způsobem. Silně to působilo i na nás jako na záchranáře, když vidíte rozsah té tragédie a utrpení lidí, je to velmi náročné. Zároveň ale bylo obdivuhodné sledovat, že i přes všechno, co se stalo, tamní obyvatelé drželi při sobě a navzájem si pomáhali,“ uvedl Hynek.
Poraněná tlapka i popáleniny
Brit si během prvního dne práce stihl poranit tlapku, avšak nijak závažně. Mohl proto pokračovat ve svém pracovním nasazení. Další komplikací byly podle psovodů vysoké teploty. Ve zbytcích budov se totiž drželo velké množství tepla, a psi se tak potýkali nejen s vysokými teplotami kolem pětatřiceti stupňů, ale i s výraznou vlhkostí. Někteří psi si dokonce popálili tlapky.
„Mohou se používat pro psy ochranné botičky, ale je to vždy trochu otázka, kdy je psům nasadit, a kdy ne. Ve chvíli, kdy jim je dáme, jim totiž zároveň znemožníme využívat jejich přirozené protiskluzové zařízení, což jsou jejich drápky, které jim pomáhají při pohybu v náročném terénu,“ řekl Hynek.
Jedním z nejsilnějších okamžiků byl pro Davida Hynka moment, kdy potřebovali zkusit přístroj, který by jim pomohl s hledáním přeživších. Při dotazu, zda by jim někdo dobrovolně pomohl se zkouškou zvuku, se přihlásil muž, který pohřešoval svou dceru. „Začal volat její jméno. Pro nás to bylo v tu chvíli zdrcující a náročné, že ten muž vůbec dokázal v takové situaci být tam s námi a volat na svou dceru, jestli se mu náhodou neozve,“ doplnil.
Psi při ohledávání označili místa, kde se nacházely desítky obětí zemětřesení. Někteří příbuzní pohřešovaných se snažili hasiče přesvědčit, že se tam určitě ještě nachází živí lidé, to se ale bohužel nepotvrdilo. Skupina Davida Hynka našla podle jeho slov přibližně sedm až osm zemřelých. „Psy jsme přesouvali podle jejich vlastností, kdy jsme vyslali nejdříve toho, který je rychlejší, a následně dalšího, který nález potvrdil,“ řekl Hynek.
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Od prezidentky Venezuely si čeští hasiči odnesli ocenění za odvedenou práci. Pro Brita je však podle Hynka největší odměnou dostat po práci nějaký balonek nebo hračku, o kterou se s ním potahá.