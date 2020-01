Na Seči začala fungovat nová stanice záchranky, zatím jen přes den

„Podmínky, které máme, neumožňují nepřetržitý provoz. Rozhodli jsme se, že budeme působit v dvanáctihodinových směnách. Až vybudujeme v blízkosti novou budovu záchranné služby, pravděpodobně v roce 2022, přešli bychom na nepřetržitý provoz,“ uvedl ředitel krajské záchranky Igor Paar.

Nelékařskou posádku budou tvořit vždy dva vysokoškolsky vzdělaní záchranáři s velkou sanitkou. U záchranky působí již delší dobu, na jejich místa na jiných základnách se podařilo najít nové zaměstnance. Budou mít na starosti okolí Sečské přehrady a okolí Třemošnice a Ronova nad Doubravou.



Podle vedoucí hospodářsko-správního odboru městského úřadu v Seči Petry Říhové začala dnes slavnostně otevřená výjezdní stanice záchranky fungovat již 1. ledna.

„Zatím je nastavený její dvanáctihodinový provoz od 7 do 19 hodin,“ sdělila Říhová.

Seč a okolí dosud obsluhovaly posádky z Chrudimi a někdy i Skutče. Dojezdové časy zejména do vzdálenější Třemošnice nebo Ronova nad Doubravou byly za hranou dojezdového času, který je stanovený zákonem na 20 minut.

Z Chrudimi sanitky dojezdy nestíhají

„Dojezd posádky z Chrudimi byl neúměrně dlouhý. Pod 25 minut se k nám záchranáři nedostali. Do léta loňského roku k nám vyjížděla záchranka z čáslavské nemocnice, která do Třemošnice zvládla dojet za 16 minut. To však skončilo,“ vítá otevření nové záchranky, byť v provizorním denním režimu bez lékaře, starosta třítisícové Třemošnice Miroslav Bubeník.

„I tak je to úspěch. Dojezdový čas se otevřením nové základny velmi zkrátil, řádově na 8 až 10 minut,“ dodal Bubeník.



Mimo pracovní dobu výjezdové skupiny na Seči budou do Železných hor dojíždět dál záchranáři z Chrudimi.

Záchranná stanice mohla vzniknout v Seči už ke konci 90. let minulého století. Hasičská stanice vznikla v roce 1996, součástí měla být i policejní a zdravotnická stanice, plán se však nikdy neuskutečnil.

Stanic krajské záchranné služby v předchozích letech přibývalo. Nyní je výjezdních stanovišť 18. Poslední stanoviště záchranky bylo otevřeno na sklonku loňského roku ve Starých Čívicích u Pardubic.



Kromě Seče plánují krajští záchranáři vystavět nové základny v Moravské Třebové, v Litomyšli a Svitavách.