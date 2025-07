Devítiletý hoch vytáhl svého bezmocného dědu z vody, ohromil i záchranáře

Neobvyklý zásah mají za sebou hasiči na Chrudimsku, kteří v pondělí dopoledne vyjížděli ke kanalizačnímu otvoru, v němž uvázla srna. Ta se následně stáhla ještě hlouběji do potrubí mezi dvěma...

Památka a ruina v jednom. Obec Předhradí na Chrudimsku, která před pěti lety vydražila tamní zchátralý pivovar, letos spustí jeho opravy. Práce potrvají deset, možná dvacet let. A cena? Stovky...

Ve Vysokém Mýtě bude muset každý sypat odpad jen do své popelnice. Zejména obyvatelé tamních sídlišť si stěžují na přeplněné kontejnery, které se plní cizím odpadem. Město se novou vyhláškou...

Kondice je nabraná, všichni jsou zdraví. Pardubičtí fotbalisté vlétnou do páteční domácí generálky s Vlašimí od 18 hodin na stadionu Arnošta Košťála v plné síle s jediným cílem – vyladit poslední...

Malý pavilon v Lázních Bohdanči, původně postavený pro velkolepou výstavu v roce 1931, chátrá. Má však naději na nové využití. Zajímají se o něj galeristé z Pardubic, kteří by v pavilonu rádi...

Jeseníky, to jsou horské túry, kola a krásná příroda. Jenže málokdo tuší, že přímo pod Králickým Sněžníkem vznikl areál, který opravdu myslí na...

Výjezd z křižovatky u Pardubické nemocnice na hlavní silnici patří k nejhorším ve městě. Politici konečně slíbili, že to do tří let změní.