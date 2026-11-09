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Zabloudil v kanalizaci. Opilý tanečník ze stromu opět zaměstnal záchranáře

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  12:19
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Čtyřiadvacetiletý muž vlezl do kanalizace v Pardubicích. Pátrání po něm trvalo...

Čtyřiadvacetiletý muž vlezl do kanalizace v Pardubicích. Pátrání po něm trvalo více než čtyři hodiny. (6. listopadu 2026) | foto: Vodovody a kanalizace Pardubice

Čtyřiadvacetiletý muž vlezl do kanalizace v Pardubicích. Pátrání po něm trvalo...
Čtyřiadvacetiletý muž vlezl do kanalizace v Pardubicích. Pátrání po něm trvalo...
Čtyřiadvacetiletý muž vlezl do kanalizace v Pardubicích. Pátrání po něm trvalo...
Čtyřiadvacetiletý muž vlezl do kanalizace v Pardubicích. Pátrání po něm trvalo...
6 fotografií
Případ záchrany mladého muže, který minulý týden uvázl v sedmnáctimetrové výšce na stromě v Pardubicích, má pokračování. Tentokrát toho samého muže zachraňovali hasiči z kanalizace, pomoc si ze strachu přivolal sám. Po více než čtyřech hodinách se ho nakonec podařilo najít v podzemí. Stejně jako na strom, i do kanalizace vlezl pod vlivem alkoholu a drog. Podle odborníků šlo o hazard se životem.

Nejen pardubičtí hasiči zřejmě jen tak nezapomenou na čtyřiadvacetiletého muže, který je opakovaně zaměstnal svými podivnými excesy. Když ho minulý týden ve středu zachraňovali ze sedmnáct metrů vysokého stromu, kam se dostal pod vlivem návykových látek, nejspíš nečekali, že o dva dny později budou pomáhat stejnému člověku z podobně nebezpečné situace.

Muž podle policie nejprve sám kontaktoval tísňovou linku 112 v pátek krátce po obědě. Prosil o záchranu, protože vlezl do kanalizace a bojí se. Následně na linku 158 volala i jeho matka. Do pátrání se zapojili kromě hasičů také policisté a pracovníci společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, kteří vyrazili ve 14 hodin s pohotovostním vozem do prostoru u Univerzity Pardubice, směrem ke zdymadlu, kde se měl muž nacházet.

Opilý muž tančil v koruně stromu 17 metrů nad zemí, sundali ho hasiči

„Na místo dorazili zaměstnanci VaK Pardubice, kteří ve spolupráci s profesionálními hasiči ze stanice Pardubice zahájili prověřování kanalizační sítě. Postupně otevírali kanalizační poklopy a kontrolovali jednotlivé úseky a přístupná místa kanalizace,“ uvedla mluvčí společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice Vendula Horáková.

Najít člověka v rozsáhlém podzemním labyrintu ale není žádná sranda. Pátrání nakonec zabralo více než čtyři hodiny. Ztraceného potížistu se ale nakonec přece jen podařilo najít.

„I tentokrát byl pod vlivem návykových látek. Pátrali jsme společně s Policií ČR. Po čtyřech hodinách pečlivé a systematické práce hasičů se podařilo muže v 17 hodin najít právě v kanalizaci,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.

Čtyřiadvacetiletý muž vlezl do kanalizace v Pardubicích. Pátrání po něm trvalo více než čtyři hodiny. (6. listopadu 2026)
Čtyřiadvacetiletý muž vlezl do kanalizace v Pardubicích. Pátrání po něm trvalo více než čtyři hodiny. (6. listopadu 2026)
Čtyřiadvacetiletý muž vlezl do kanalizace v Pardubicích. Pátrání po něm trvalo více než čtyři hodiny. (6. listopadu 2026)
Čtyřiadvacetiletý muž vlezl do kanalizace v Pardubicích. Pátrání po něm trvalo více než čtyři hodiny. (6. listopadu 2026)
6 fotografií

Ačkoliv oba incidenty mohou tak trochu svádět k úsměvu, podle odborníků mohlo jít o život. Jak upozorňují pardubičtí vodohospodáři, v kanalizačních stokách se mohou vyskytovat toxické plyny, například sirovodík nebo metan. Ty jsou ve vyšších koncentracích i životu nebezpečné.

Určité riziko představují podle odborníků také infekční látky a patogeny, kluzký povrch, špatná orientace i možnost pádu či závažného zranění. „Do kanalizačních stok proto vstupují výhradně odborně proškolení pracovníci vybavení speciálními ochrannými prostředky, obleky a dýchací technikou,“ zdůraznila Horáková.

Podle policistů byl muž pod vlivem alkoholu a drog. Nadýchal 1,6 promile a pozitivní byl také na amfetamin. „Vzhledem k tomu, že si muže převzala záchranná služba, počkáme na posouzení zdravotního a psychického stavu. Podle zjištění dalších skutečností zvolíme další postup,“ řekla policejní mluvčí Markéta Janovská.

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„Muž byl posádkou na místě vyšetřen. Kvůli akutní intoxikaci alkoholem byl následně transportován na urgentní příjem do pardubické nemocnice,“ uvedl mluvčí krajské záchranné služby Josef Strašík.

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