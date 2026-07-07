K události došlo minulou neděli u sečské přehrady. Policista z Obvodního oddělení Třemošnice šel se svou manželkou zrovna plavat, když žena v hloubce zhruba něco přes metr a půl zaregistrovala opodál nehybné tělo s hlavou ve vodě a rukama částečně svěšenýma do vody. Svého manžela na to okamžitě upozornila.
„Policista k tonoucímu muži rychle přispěchal, otočil ho a vzápětí ucítil, že se muž nadechl. S pomocí dalších přítomných mužů se podařilo tonoucího dostat na břeh, kde jej uložili ve stínu do stabilizované polohy. Právě po otočení na bok začal muž komunikovat a pravidelně dýchat,“ uvedla policejní mluvčí Dita Holečková.
Policistova manželka mezitím přivolala záchrannou službu. „U pacienta došlo pravděpodobně ke kardiální synkopě, což je náhlá, krátkodobá ztráta vědomí způsobená poruchou srdce. Tedy laicky řečeno došlo ke kolapsu. Policista v civilu pacienta vytáhl na břeh a následně zasahovala vodní záchranná služba společně se záchranářskou posádkou ze Seče,“ uvedl mluvčí krajské záchranné služby Josef Strašík.
Po ošetření byl muž převezen do pardubické nemocnice k dalšímu vyšetření.
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„Velké poděkování patří všem, kteří se na úspěšné záchraně muže podíleli. Doufám, že je pán v pořádku, a přeji mu hlavně hodně zdraví,“ vzkázal prostřednictvím tiskové mluvčí Dity Holečkové policista, který si nepřeje být jmenován. Za hrdinu se totiž nepovažuje a o popularitu nestojí. Podle jeho slov šlo o samozřejmost, která není ničím výjimečným.