Podle mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš kontaktoval hasiče muž, který bydlí nedaleko místa.
„Pozorovatel oznámil dva srnce, kteří se nemohou dostat z ohradníku. Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů ze stanice Žamberk. K jejich vyproštění museli použít hydraulické vyprošťovací nůžky a kleště,“ řekla.
Obě zvířata byla v drátěném ohradníku zaklíněná parohy a sama se nedokázala vysvobodit. Jak se to stalo, nelze podle mluvčí s přesností říci. Vzhledem k tomu, že u mladých srnců nebývá výjimkou vzájemné pošťuchování nebo zkoušení sil, při kterém se mohou jejich parohy zachytit nejen do sebe navzájem, ale také do okolních překážek, je pravděpodobné, že právě to byla hlavní příčina.
|
VIDEO: Srnec uvázl v plotě za nemocnicí. Svým zachráncům utekl i s dekou
Záchranná akce trvala nakonec jen několik minut, a oba srnečci tak mohli vyrazit zase zpátky do volné přírody.
„Po osvobození byli oba srnečci bez zranění, a hasiči je tak mohli vypustit zpátky do přírody. Díky všímavému pozorovateli a pohotové reakci hasičů měl ranní zásah šťastný konec,“ dodala Pipiš.