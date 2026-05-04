VIDEO: Srnec uvázl v plotě za nemocnicí. Svým zachráncům utekl i s dekou

Autor:
  13:55
Pardubičtí hasiči v sobotu ráno zachraňovali srnce, který se zasekl v kovovém plotě u zadního vchodu do nemocnice v Pardubicích. Zvíře vyvázlo bez zranění, avšak s malým „módním doplňkem“ navíc.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Hasiči vyjížděli k uvázlému srnci v sobotu krátce před devátou hodinou ráno. Zvíře si zřejmě spletlo trasu a skončilo zaklíněné v kovovém plotě u zadního vchodu do pardubické nemocnice.

„Na místo jsme vyslali profesionální jednotku z Pardubic. Ta srnce za pomoci rozpínáku z plotu vyprostila a následně ho vypustila zpět do přírody,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.

Srnec se parožím zachytil v elektrickém ohradníku, hasiči ho bleskově vyprostili

Celý zásah se odehrál velmi rychle a bez komplikací. Srnec po vysvobození na nic nečekal a dal se na útěk i s dekou, kterou hasiči používají, aby se zvíře uklidnilo a neublížilo si.

Deku nakonec hasiči nalezli opodál a plot se jim podařilo pomocí rozpínáku vrátit do původního stavu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

Pardubice - Třinec 2:1. Domácí mají finálový mečbol, chvíli před koncem rozhodl Sedlák

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v pátém finále extraligy.

Už v úterý mohou slavit. Dosáhnout na titul, který jim od roku 2012 uniká. Hokejisté Pardubic vybojovali ve finále extraligy na domácím ledě mečbol. V pátém utkání porazili Třinec 2:1 a v sérii vedou...

Pardubice slaví titul, centrum zaplnily tisíce lidí. V noci přivítaly mistry

Pardubicím se podařilo získat titul po čtrnácti letech. (28. dubna 2026)

Hokejisté Pardubic v úterý večer získali titul. Ve finálové sérii vedli nad třineckými Oceláři 3:2 na zápasy a na jejich ledě zvládli při dnešním šestém duelu zvítězit 5:4 v prodloužení, po čtrnácti...

OBRAZEM: Takto na Pardubicko shlížel Rumburak. Prolétli jsme se v okolí Kunětické hory

Hrad Kunětická hora. (28. dubna 2026)

Nevelké letiště v Kuněticích ukrývá i malé muzeum, které připomíná bohatou historii letectví na Pardubicku. Kromě toho je sídlem Letky Aviatické pouti, jejíž 34. ročník se letos uskuteční 30. a 31....

OBRAZEM: Hektolitry šampaňského a euforie uprostřed noci. Hokejoví mistři slavili

Hokejisté Pardubic mají svůj sedmý extraligový titul v historii. Ve středu jej...

Hokejisté Pardubic mají svůj sedmý extraligový titul v historii. Ve středu jej v hluboké noci přivezli z Třince na zaplněné Pernštýnské náměstí, kde se naplno rozjely bujaré mistrovské radovánky....

VIDEO: Srnec uvázl v plotě za nemocnicí. Svým zachráncům utekl i s dekou

Srnec uvázl v plotě za nemocnicí. Svým zachráncům utekl i s dekou

Pardubičtí hasiči v sobotu ráno zachraňovali srnce, který se zasekl v kovovém plotě u zadního vchodu do nemocnice v Pardubicích. Zvíře vyvázlo bez zranění, avšak s malým „módním doplňkem“ navíc.

4. května 2026  13:55

Vlak u Pardubic srazil ženu. V nemocnici bojuje o život, koridor stál

ilustrační snímek

V pondělí ráno zastavil střet vlaku s člověkem provoz na koridoru mezi Pardubicemi a Kostěnicemi. Část vlaků byla odkloněna na Hradec Králové. O události informoval mluvčí Správy železnic pro...

4. května 2026  7:57,  aktualizováno  9:02

Na koridoru u Pardubic najel vlak do naskládaného kamení, provoz hodinu stál

ilustrační snímek

Provoz na železničním koridoru v úseku Pardubice – Kostěnice odpoledne stál kvůli kamení na kolejích. Vlak do překážky najel.

3. května 2026  16:29

Plány nového hradního kastelána na Svojanově? Včely, sad, koupací sud i celoroční ubytování

Středověkému hradu Svojanov začal na jaře 2025 šéfovat Pavel Haluza.

Středověký hrad Svojanov je už rok pod vedením nového kastelána Pavla Haluzy. Klíče od Miloše Dempíra, který věnoval památce takřka dvacet let svého života, převzal loni na jaře. Ovšem až letošní...

3. května 2026  8:29

Karviná - Pardubice 1:2, Patrák a Samuel zařídili vítězství hostů

Karvinský Abdallah Gning se snaží vymanit ze souboje s Robim Saarmou z Pardubic.

Úvodní zápas ligového play off o umístění zvládli lépe fotbalisté Pardubic, kteří na hřišti Karviné zvítězili 2:1. Skóre otevřel svým jedenáctým gólem v sezoně hostující Patrák. Slezané sice zásluhou...

2. května 2026  15:46,  aktualizováno  18:26

Pardubice opraví část památkové rezervace v centru města, zaplatí 10 milionů

Většina ulic v historickém jádru Pardubic potřebuje důkladnou opravu. Hlavně...

V létě má začít rekonstrukce Wernerova nábřeží a dalších historických ulic za radnicí v Pardubicích. Akce bude rozdělena na tři etapy a vyjde zhruba na 10 milionů korun. Dojde i k omezení provozu,...

2. května 2026  8:07,  aktualizováno  11:07

Nymburk pokořil stovku i ve druhém čtvrtfinále, Děčín nad Brnem znovu vede

Vojtěch Hruban z Nymburka útočí v zápase s Ostravou, brání Dominik Heinzl (7) a...

Nymburští basketbalisté vyhráli suverénně i druhé utkání čtvrtfinále play off s Ostravou. Stejně jako ve čtvrtek nadělili úřadující šampioni soupeři stovku, tentokrát zvítězili 101:67. Roli favorita...

1. května 2026  17:50,  aktualizováno  22:03

Pardubický Červeňák se památkou nestane, město chce most i tak opravit

Přírodní park Červeňák

Most Červeňák v Pardubicích se nestane kulturní památkou. Ministerstvo kultury se návrhem ekologického spolku Chráníme stromy odmítlo zabývat. Město stejně chce most opravit.

1. května 2026

Nymburk deklasoval Ostravu, Písek nestačil na Pardubice a přišel o Sýkoru

J. T. Shumate z Nymburka zasmečoval do ostravského koše.

Nymburští basketbalisté zahájili ligové čtvrtfinále demolicí Ostravy, kterou porazili 113:69. V zápase proměnili 16 trojek. V zakončení z dálky exceloval J. T. Shumate, jenž trefil šest ze sedmi...

30. dubna 2026  20:26,  aktualizováno  22:17

Dynamo slavilo s fanoušky. Jsem šťastný, že jsme vám vrátili titul, vzkázal Dědek

Oslavy extraligového titulu v Pardubicích.

Stovky hokejových fanoušků přišly ve čtvrtek na Pernštýnské náměstí v Pardubicích oslavit vytoužený titul domácího extraligového celku. Velká část příchozích dorazila v klubových dresech či alespoň...

30. dubna 2026  19:18

Advantage Consulting, s.r.o.
Stavbyvedoucí / Pozemní stavby – TOP mzda 70–90 000 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Praha, Jihomoravský kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj
nabízený plat: 70 000 - 90 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

„Hockeytown“ nespal, titul se slavil dlouho do rána. Série večírků však nekončí

Celou mistrovskou hru Dynama ze střídačky zaštítil hlavní trenér Filip Pešán....

Dynamo! Mistři! Tak jsme první, no a co? Erupce nadšení v ulicích, hospodách i v domácnostech. Hokejové město v úterý večer tlačilo svoje Dynamo k zisku zlatého grálu. Nakonec vše explodovalo krátce...

30. dubna 2026  10:53

OBRAZEM: Takto na Pardubicko shlížel Rumburak. Prolétli jsme se v okolí Kunětické hory

Hrad Kunětická hora. (28. dubna 2026)

Nevelké letiště v Kuněticích ukrývá i malé muzeum, které připomíná bohatou historii letectví na Pardubicku. Kromě toho je sídlem Letky Aviatické pouti, jejíž 34. ročník se letos uskuteční 30. a 31....

30. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.