Padesátikilový pes na procházce spadl do nezakryté jámy, vytáhli ho hasiči

Pes spadl do 1,5 metru hluboké díry, když si s majitelkou vyšel na procházku do polí.

Padesátikilové zvíře se sice snažilo z betonové pasti dostat, pokusy vyškrábat se nahoru však byly neúspěšné.

Se záchranou pomohla jednotka hasičů z Pardubic.

„Pes byl při zásahu vystrašený, ale brzy vycítil, že mu jdeme pomoci a byl naprosto klidný,“ řekl zasahující hasič František Lokaj poté, co po žebříku vlezl do jámy, psa uklidnil, upevnil do evakuačního trojúhelníku a pomocí lana ho z pasti spolu s dalšími hasiči vytáhl.

Na místo dorazila i starostka obce s technikem. Slíbili, že jámu zabezpečí tak, aby do ní znovu někdo nespadl.