Na operační středisko zavolal v sobotu krátce po čtrnácté hodině paraglidistův kamarád, který se nacházel poblíž. Muži se zachytil padák ve větvích stromu a zůstal uvězněn zhruba patnáct až dvacet metrů nad zemí pod vrchem Kamenáč u obce Šanov. Podle mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš ten den poměrně dost foukalo, a hlavním viníkem tak mohl být právě silný vítr.
Na místo kromě profesionálních hasičů z Králík a horské služby vyrazili také specializovaní lezci z Ústí nad Orlicí. Kvůli obtížně přístupnému terénu byla povolána i čtyřkolka hasičů z Králík.
„Skupina lezců z Centrální hasičské stanice Ústí nad Orlicí provedla náročný výstup do koruny stromu. Díky rychlému zásahu lezců byl muž v pořádku a bez zranění spuštěn na zem,“ uvedla o víkendu zastupující mluvčí krajských hasičů Petra Dubcová.
Celý zásah trval něco málo přes hodinu od nahlášení. Hasičům se podařilo vyprostit nejen paraglidistu, ale také jeho padák, který se zamotal do větví. „Muž byl naštěstí zcela v pořádku. Zdravotnická záchranná služba proto nebyla potřeba,“ řekla Pipiš a zároveň dodala, že případů, kdy v podobných situacích nedojde k žádnému zranění, bývá málo.
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Paraglidistka zůstala viset v lese 10 metrů nad zemí, dolů jí pomohli hasiči
„Práce lezců vyžaduje stoprocentní soustředění, fyzickou zdatnost a schopnost zachovat chladnou hlavu i v těch nejnebezpečnějších výškách, kde každé zaváhání rozhoduje o lidském životě. Tato událost má díky nim šťastný konec,“ doplnila Dubcová.