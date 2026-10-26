Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Nevydařený seskok. Paraglidista seděl na větvi ve výšce 20 metrů, ale dolů nemohl

Autor:
  10:43

Fotogalerie3

Paraglidista skončil po nevydařeném seskoku v koruně stromu na Orlickoústecku. (26. října 2026) | foto: HZS Pardubického kraje

Pravděpodobně silný vítr stál za nehodou paraglidisty, který v sobotu odpoledne uvázl v koruně vysokého stromu. Do těžko přístupného terénu pod vrchem Kamenáč na Orlickoústecku museli v sobotu vyrazit hasiči lezci i horští záchranáři. Muž seděl na větvi zhruba dvacet metrů nad zemí, dolů ale sám slézt nemohl.

Na operační středisko zavolal v sobotu krátce po čtrnácté hodině paraglidistův kamarád, který se nacházel poblíž. Muži se zachytil padák ve větvích stromu a zůstal uvězněn zhruba patnáct až dvacet metrů nad zemí pod vrchem Kamenáč u obce Šanov. Podle mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš ten den poměrně dost foukalo, a hlavním viníkem tak mohl být právě silný vítr.

Paraglidista uvázl ve výšce 20 metrů, pomohli mu hasiči. (24. října 2026)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Na místo kromě profesionálních hasičů z Králík a horské služby vyrazili také specializovaní lezci z Ústí nad Orlicí. Kvůli obtížně přístupnému terénu byla povolána i čtyřkolka hasičů z Králík.

„Skupina lezců z Centrální hasičské stanice Ústí nad Orlicí provedla náročný výstup do koruny stromu. Díky rychlému zásahu lezců byl muž v pořádku a bez zranění spuštěn na zem,“ uvedla o víkendu zastupující mluvčí krajských hasičů Petra Dubcová.

Celý zásah trval něco málo přes hodinu od nahlášení. Hasičům se podařilo vyprostit nejen paraglidistu, ale také jeho padák, který se zamotal do větví. „Muž byl naštěstí zcela v pořádku. Zdravotnická záchranná služba proto nebyla potřeba,“ řekla Pipiš a zároveň dodala, že případů, kdy v podobných situacích nedojde k žádnému zranění, bývá málo.

Paraglidistka zůstala viset v lese 10 metrů nad zemí, dolů jí pomohli hasiči

„Práce lezců vyžaduje stoprocentní soustředění, fyzickou zdatnost a schopnost zachovat chladnou hlavu i v těch nejnebezpečnějších výškách, kde každé zaváhání rozhoduje o lidském životě. Tato událost má díky nim šťastný konec,“ doplnila Dubcová.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Plzeň - Pardubice 1:2, další domácí prohra, favorit se po půli zmohl jen na snížení

Sestřih zápasu
Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu v Plzni.

V týdnu doma prohráli v Evropské lize proti Lefski Sofia 1:2. A stejným poměrem fotbalisté Plzně nestačili ve 12. kole první ligy ani na Pardubice. Hosté se dvakrát prosadili v prvním poločase,...

Proti největšímu dálničnímu tendru nejsou námitky. Stavba úseků D35 může brzy začít

Skrytá ornice na trase dálnice D35 mezi Starým Městem a Mohelnicí. (29. září...

Největšímu PPP dálničnímu projektu v novodobé historii Česka už nic zásadního nestojí v cestě. Žádné z neúspěšných konsorcií nevyužilo zákonnou patnáctidenní lhůtu k odvolání proti konečnému výběru...

Litomyšl má nový cíl cest. Betonová kaple si pohrává se slunečními paprsky

Nová kaple sv. Josefa Kalasanského u Primátorské hráze v Litomyšli vznikla...

Litomyšl má novou architektonickou dominantu. Je jí betonová kaple sv. Josefa Kalasanského od architekta Petra Hájka zhotovená zřejmě jako první na světě technologií 3D tisku. Netradiční stavba za...

Dodávka na dálnici nedala přednost koloně vojenských obrněnců, nehodu natočil řidič

Vojenský transportér Titus na dálnici D35 u Opatovic nad Labem po srážce s...

Neobvyklá nehoda ve čtvrtek večer zaměstnala složky IZS na dálnici D35. U nájezdu na dálnici u Opatovic nad Labem se střetl obrněný transportér s dodávkou. Řidič dodávky totiž nerespektoval pravidla...

Jedna poslankyně, druhá starostka. Další dcera Josefa Luxe uspěla v politice

Premium
Anežka Pavlišová, nejstarší dcera Josefa Luxe, povede radnici v Chocni.

Podobně jako loni po úspěchu ve sněmovních volbách začali lidé po celé republice poznávat její sestru Marii, si nyní všímají i jí. Také druhá ze čtyř dcer Josefa Luxe, šéfa lidovců a ministra...

Nevydařený seskok. Paraglidista seděl na větvi ve výšce 20 metrů, ale dolů nemohl

Paraglidista skončil po nevydařeném seskoku v koruně stromu na Orlickoústecku....

Pravděpodobně silný vítr stál za nehodou paraglidisty, který v sobotu odpoledne uvázl v koruně vysokého stromu. Do těžko přístupného terénu pod vrchem Kamenáč na Orlickoústecku museli v sobotu...

26. října 2026  10:43

Bylo to emotivní, nic jiného než výhru jsem si v Plzni nepřipouštěl, líčil Krčík

Plzeňský útočník Christophe Kabongo se pokouší vystřelit před Dávidem Krčíkem z...

Po utkání radostně naskákal na spoluhráče, hlasitě dával průchod emocím. Slovenský fotbalový obránce Dávid Krčík si náramně užil výhru v Plzni, kde ještě na začátku sezony působil. Na jaře v jejím...

25. října 2026  22:34

Pardubice ustály výpadek a poskočily na druhé místo. Hradec přetlačil Plzeň

Rhyjon Blackwell z Ústí nad Labem u míče, brání ho pardubický Zed Key.

Přímý souboj o druhé místo v Národní basketbalové lize vyhrály Pardubice, které zvítězily v Ústí nad Labem 83:64. Úřadující vicemistři uspěli ve šlágru 8. kola týden po domácí porážce s Děčínem a...

25. října 2026  21:15,  aktualizováno  21:33

Plzeň - Pardubice 1:2, další domácí prohra, favorit se po půli zmohl jen na snížení

Sestřih zápasu
Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu v Plzni.

V týdnu doma prohráli v Evropské lize proti Lefski Sofia 1:2. A stejným poměrem fotbalisté Plzně nestačili ve 12. kole první ligy ani na Pardubice. Hosté se dvakrát prosadili v prvním poločase,...

25. října 2026  19:54,  aktualizováno  20:43

Šafarčík nevyběhne, zranění mu ukončilo kariéru. Pardubice už za něj mají náhradu

Pardubický křídelník Petr Šafarčík doskočil v zápase s Nymburkem.

Bývalý basketbalový reprezentant Petr Šafarčík ukončil kvůli vleklým zdravotním problémům ve 32 letech kariéru. Oznámil to pardubický klub, kam se zkušený rozehrávač či křídelník vrátil před touto...

25. října 2026  18:22

Litomyšl má nový cíl cest. Betonová kaple si pohrává se slunečními paprsky

Nová kaple sv. Josefa Kalasanského u Primátorské hráze v Litomyšli vznikla...

Litomyšl má novou architektonickou dominantu. Je jí betonová kaple sv. Josefa Kalasanského od architekta Petra Hájka zhotovená zřejmě jako první na světě technologií 3D tisku. Netradiční stavba za...

25. října 2026  9:02

Z Itálie do Ústí nad Orlicí. Příběh otce přenesl syn na filmové plátno

Robin Bortolin se svým otcem Riccardem během natáčení dokumentu Cizincem napořád

Dvaadvacetiletý Robin Bortolin se rozhodl natočit příběh vlastního otce a během sedmi měsíců práce zjistil, kolik toho o jeho životě dosud nevěděl. Ve svém prvním celovečerním dokumentu Cizincem...

24. října 2026  9:32

Tady šlo o život. Muž zapil spoustu léků alkoholem, našli ho ve vážném stavu v lese

Volal na linku 112, ale hovor se přerušil. Muže v bezvědomí našli strážnici v...

Hovor na tísňovou linku zalarmoval pardubické strážníky, policisty i zdravotníky. Muž, jehož stav se prudce zhoršoval, se ale během hovoru přestal ozývat a hovor se přerušil. Ačkoliv se hlídkám...

23. října 2026  13:58

Dodávka na dálnici nedala přednost koloně vojenských obrněnců, nehodu natočil řidič

Vojenský transportér Titus na dálnici D35 u Opatovic nad Labem po srážce s...

Neobvyklá nehoda ve čtvrtek večer zaměstnala složky IZS na dálnici D35. U nájezdu na dálnici u Opatovic nad Labem se střetl obrněný transportér s dodávkou. Řidič dodávky totiž nerespektoval pravidla...

23. října 2026

Proti největšímu dálničnímu tendru nejsou námitky. Stavba úseků D35 může brzy začít

Skrytá ornice na trase dálnice D35 mezi Starým Městem a Mohelnicí. (29. září...

Největšímu PPP dálničnímu projektu v novodobé historii Česka už nic zásadního nestojí v cestě. Žádné z neúspěšných konsorcií nevyužilo zákonnou patnáctidenní lhůtu k odvolání proti konečnému výběru...

22. října 2026  14:04

Pronájem bytu 4+kk, 90 m2 – Lanškroun
Pronájem bytu 4+kk, 90 m2 – Lanškroun

B. Martinů, Lanškroun - Žichlínské Předměstí, okres Ústí nad Orlicí
19 000 Kč/měsíc

Více z nabídky 3 729 nemovitostí

Mundial středoškoláků: tisíce Číňanů v hledišti, Ústí na hřišti. Bojují i Pardubice

Zápas ústecké Střední průmyslové školy s domácí Čínou na fotbalovém mistrovství...

S plyšovým Krtečkem jako talismanem, světoznámým symbolem Česka, vyrazili studenti ústecké průmyslovky přes půl světa na fotbalové mistrovství světa středních škol. A odvezou si vzpomínku jako hrom:...

22. října 2026  13:17

Nový falešný radar z Pardubic zmate protivníka a ochrání ty drahé skutečné

Levná atrapa EW-DEC od společnosti ERA je návnada pro nepřítele, která má...

Nad krajinou letí průzkumný nepřátelský dron. Míří k chladicím věžím, které se tyčí v dálce. Zaujme ho ale něco jiného: aktivní radar, který chrání vzdušný prostor jaderné elektrárny. Bezpilotní...

22. října 2026  11:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×