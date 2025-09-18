V akci i o dovolené. Vysílené dívce na ferratě pomohli chrudimští hasiči

Autor:
  16:28
Dovolená nemusí být jen o odpočinku, při němž se na práci nemusí myslet. Své o tom ví trojice profesionálních hasičů z hasičské stanice z Chrudimi. Během dovolené v podhůří Alp se ocitli u nečekané záchranné akce, při které pomáhali dívce v nesnázích.
Hasiči z Chrudimi pomohli vysílené dívce na ferratách v Rakousku.

Milan Hodek, Leoš Tatíček a Miloš Kratochvíl za běžných okolností zachraňují lidi ze skal i při jiných záchranných akcích. Když se nedávno vydali na čtyřdenní dovolenou do Rakouska, nečekali, že se jim jejich zkušenosti budou hodit i tam. Událost se stala na ferratě u jezera Gosau v rakouském regionu Salcbursko, odkud je nádherný výhled na Dachstein.

Na jedné ze skal si všimli, že jedné dívce se náhle přitížilo.

„Byli tam holka s klukem, chvíli jsme je sledovali a tušili, že dívka není v pořádku. Byla dehydrovaná, řekla nám, že jí pití spadlo, byla ve stresu. Pomohli jsme jí dostat se do bezpečí,“ popisuje Milan Hodek z chrudimské hasičské stanice.

Seniorka byla uvězněná v bytě, syn se k ní nemohl dostat. Zalarmoval strážníky

Jindy po zuby vybavení hasiči přitom neměli s sebou žádné speciální vybavení pro záchranu. „Z poloviny okruhu ferraty jsme se dostali s dívkou na zem. Museli jsme si poradit s tím, co jsme měli, a postupně jsme dívku dostali do bezpečí,“ popsal Hodek záchrannou akci, během které se jim zkušenosti náramně hodily.

„Dívka měla velké štěstí, že se v blízkosti nacházeli právě profesionální hasiči, kteří jsou zkušení lezci a dokázali okamžitě a účinně zasáhnout. Milane Hodku, Leoši Tatíčku a Miloši Kratochvíle, patří vám velké poděkování,“ uvedla za Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Vendula Horáková.

