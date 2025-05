Leckteří se nad vzpomínkou jen nostalgicky pousmějí. Ještě před patnácti roky byl Pardubický majáles vlastně takový komorní večírek, který se konal uprostřed týdne ve stísněném prostoru vedle objektů vysoké školy.

Ovšem dnes je stejná akce vlastně obřím dvoudenním hudebním festivalem, který si nijak nezadá třeba s Hrady CZ. A stejné to bude i letos. Stačí se podívat na sestavu interpretů: Kryštof, David Koller, Wohnout, Xindl X, MIG 21, Marpo. Co jméno, to hvězda.

„Mimo dvě hlavní pódia, kde se vystřídají kapely a interpreti, bude v areálu i třetí stage, která bude zaměřena na taneční hudbu,“ uvedl hlavní pořadatel akce Honza Mayer.

Akce je dnes už tak veliká, že se o ni nedávno přeli dokonce politici na zastupitelstvu. Kulturní komise totiž nedoporučila organizátorům dát dotaci. Argument byl přitom docela pochopitelný: jde o komerční akci, která si na sebe musí vydělat.

Pardubický majáles 2025 Pátek 16. 5.

Otevření areálu: 13 h.

14.45 Pokáč

15.45 Matěj Plšek

17.00 Xindl X

18.00 Dorian

19.00 Wohnout

20.00 Nik Tendo

21.00 MIG 21

22.00 Marpo

23.00 David Koller Sobota 17. 5.

Otevření areálu: 12 h.

13.00 Plující

14.00 Vypsaná fixa

15.00 Civilní obrana

16.00 O5 a Radeček

17.00 Tereza Mašková

18.00 Sebastian

19.00 UDG

20.00 Stein 27

21.00 Kryštof

22.00 Calin

23.00 Leoš Mareš Vstupenky budou v prodeji i na místě.

Ovšem další politici zase namítali, že i tak stojí za to majáles podpořit. „Překvapilo mne, že kulturní komise nedoporučila k udělení dotace jako jedinou akci Pardubický majáles. Ten já vnímám jako velkou společenskou akci. Ve srovnání s ostatními, které peníze od města dostanou, mi přijde významnější,“ uvedl zastupitel za ODS Karel Haas.

Postoj politiků v komisi prý zaskočil i náměstkyni primátora Jiřinu Klčovou z hnutí ANO. „Podle komise dnešní majáles vlastně už nemá nic moc společného se studenty a univerzitou. Je to vlastně klasický hudební festival. Studenti už tam nemají takový prostor, jaký mívali dříve. To byl ten nejsilnější argument. Ale musím říct, že mne to také překvapilo,“ uvedla politička na březnovém jednání zastupitelstva. Nakonec to městský parlament o měsíc později vyřešil tak, že na majáles město dá alespoň 50 tisíc korun.

„Uznáváme, že naše akce je komerční. Na dotaci nejsme a ani nemůžeme být závislí. Na druhou stranu si myslíme, že díky majálesu přijede do města dost lidí, kteří tady utratí peníze třeba za jídlo nebo nocleh, a tak si podporu od radnice také zasloužíme. Jasné je, že každá koruna se hodí,“ uvedl další pořadatel festivalu David Audrlický.

Ten společně s kolegy dal dohromady zajímavou sestavu interpretů. Hlavní tahák bude zřejmě ostravská formace Kryštof. Své věrné bude mít v hledišti jistě i frontman kapely MIG 21 Jiří Macháček, který každé vystoupení dokáže doplnit o vtipné scénky a průpovídky. Své publikum budou mít i zpěváci Xindl X nebo Pokáč.

Úplně na konci programu pak vystoupí i Leoš Mareš. „Snažili jsme se program složit trochu jinak než loni, kdy byl možná o něco ostřejší. Řada interpretů používala ve svých písních i vulgarismy, což třeba s ohledem na to, že na akci chodí i dost lidí s dětmi, nebylo všemi vnímáno pozitivně. Tady v tom cítím pro letošek hlavní změnu,“ uvedl Audrlický.

Pravda je, že součástí areálu opět bude řada atrakcí pro nejmenší, kteří se přímo na majálesu mohou cítit vlastně jako na pouti. Doprovodných akcí bude skutečně dost, a to i pro dospělé.

„Pro návštěvníky jsou připraveny také další aktivity. Mezi ně patří tradiční představení krále Majáles, který bude vládnout univerzitě a městu po dobu studentských oslav,“ uvedli organizátoři na webu majalespardubice.cz, na které zájemci najdou kompletní informace. Na stejném webu se prodávají i vstupenky. „Ty budou k dostání i přímo na místě akce,“ dodal Mayer.