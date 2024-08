Kde jsou dělníci? kroutí hlavou řidiči. Nejsou vidět, protože pracují uvnitř mostu

Most Pavla Wonky V minulosti lana nebyla chráněná, snadněji se k nim dostala voda a korodovala. Nově ocelová lana před korozí chrání dvě vrstvy, jsou usazená ve vazelíně a vosku a obalená tvrzenou pryží. Životnost lan proti vodě by měla být nekonečná, lano je z vysokopevnostní oceli. Most Pavla Wonky byl postaven v letech 1956 až 1959. Byl prvním monolitickým mostem z předpjatého betonu v zemi. Lana se v něm měnila naposledy v 80. letech minulého století, protože jejich životnost byla kolem 20 let a už potřebovala vyměnit. Kraj nechal most rekonstruovat v letech 2005 a 2006 za 220 milionů korun, stavební firma opravovala betonovou konstrukci mostu.