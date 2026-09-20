Přilneme, ale jména jim nedáváme. Farmáři z Pardubicka mají unikátní chov wagyu

Černý skot na pastvině v Mněticích nedaleko Pardubic na první pohled ničím exotickým nepůsobí. Je spíš menší a nenápadný. Přesto jeho původ vede až do Japonska a právě maso plemene wagyu patří k nejvyhledávanějším hovězím na světě.
Pro čtyřiadvacetiletého Antonína Müllera ale není wagyu žádná exotika. Když se ho zeptáte, kdy se s tímto plemenem setkal poprvé, konkrétní okamžik si vlastně nevybaví.
„Jsem v tom odmala. Dá se říct, že od doby, co jsem schopný si něco pamatovat. Prostě jsem v tom vyrostl,“ říká.
„Lidé za námi přijedou ne proto, že děláme wagyu, ale protože děláme české hovězí tady u Pardubic.“