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Přilneme, ale jména jim nedáváme. Farmáři z Pardubicka mají unikátní chov wagyu

Eliška Andrlová
  15:00

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Antonín Müller se stádem wagyu na rodinné farmě v Mněticích na Pardubicku. | foto: Martin Veselý, MAFRA

V Mněticích na Pardubicku začínali před dvaceti lety se čtyřmi zmraženými embryi tehdy téměř neznámého japonského plemene wagyu. Dnes rodinná farma Müllerových čítá kolem 180 zvířat a do jejího vedení postupně nastupuje Antonín Müller, který mezi nimi odmala vyrůstal. Zákazníky přitom neláká jen vyhlášené plemeno. Někteří přijíždějí hlavně proto, že chtějí české hovězí z místního chovu.

Černý skot na pastvině v Mněticích nedaleko Pardubic na první pohled ničím exotickým nepůsobí. Je spíš menší a nenápadný. Přesto jeho původ vede až do Japonska a právě maso plemene wagyu patří k nejvyhledávanějším hovězím na světě.

Pro čtyřiadvacetiletého Antonína Müllera ale není wagyu žádná exotika. Když se ho zeptáte, kdy se s tímto plemenem setkal poprvé, konkrétní okamžik si vlastně nevybaví.

„Jsem v tom odmala. Dá se říct, že od doby, co jsem schopný si něco pamatovat. Prostě jsem v tom vyrostl,“ říká.

„Lidé za námi přijedou ne proto, že děláme wagyu, ale protože děláme české hovězí tady u Pardubic.“

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Přilneme, ale jména jim nedáváme. Farmáři z Pardubicka mají unikátní chov wagyu

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