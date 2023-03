Tornádo i obří vysavač. Hlinsko buduje centrum zaměřené na planetu Zemi

Víte, jaký je příběh vodní kapky, než se dostane do kanalizace? Dokážete si představit, jak to vypadá uvnitř tornáda či co zažívá smítko prachu uvnitř vysavače? Podobné otázky dostává od svých dorůstajících dětí nejeden rodič a možná i učitel fyziky na základní škole.

Už za zhruba půl roku si na stejné otázky bude moci odpovědět nejen dítě, ale i dospělý návštěvník nového interaktivního zábavně-vzdělávacího centra v Hlinsku. To vzniká od loňského roku v budově bývalého technického úseku společnosti Eta a letos v září by se mělo otevřít veřejnosti.

„Nechceme být konkurencí žádného velkolepého zábavního centra typu IQ parků, které mnozí znají z velkých měst. To určitě ne. Nové zábavně-vzdělávací centrum koncipujeme, aby bylo půl na půl přínosné jak pro školy, tak pro širokou veřejnost. Aby se tady návštěvníci zajímavým způsobem dozvěděli informace z oblastí, které souvisejí s naší planetou, ať už půjde o geologii, hydrosféru, atmosféru, biosféru, litosféru, vesmír a podobně,“ řekl na úvod prohlídky budovaného centra Planeta Hlinsko starosta města Miroslav Krčil.

Zatím to ve dvou horních patrech opravené budovy, ve které se už druhý školní rok vzdělávají truhláři a elektrikáři v nových učebnách odborného učiliště, vypadá jako na staveništi.

Ze stropů visí elektrické dráty, v pracovním nasazení jsou i truhláři. Nejvíc však o budoucnosti zábavně-vzdělávacího centra napovídají díla sádrokartonářů, kteří už pracují na interaktivních exponátech.

„Tohle je exponát, ve kterém návštěvník bude moct zažít koloběh kapky vody. Všechno bude založené na vjemech, a to jak vizuálně, zvukově, tak hlavně pocitově. Uvnitř ucítíte chlad, vlhkost. Dostanete se do obřího umyvadla a zažijete cestu kanalizací. Tady se dostanete potrubím ven a vypaříte se,“ popisuje Krčil při prohlídce útrob vznikajícího exponátu, který byl pro odbornou sádrokartonářskou firmu vskutku velkým oříškem.

Jen kousek opodál už stojí model velkého vysavače, u kterého člověka napadne, že jde o zapomenutou maketu vývojového oddělení kdysi největšího výrobce elektrospotřebičů u nás.

„Má přes deset metrů na délku. Možná budeme mít největší vysavač na světě,“ směje se Miroslav Krčil nad dalším interaktivním exponátem, který bude mít co do činění s větrem. „Návštěvník se bude cítit jako zrnko prachu ve vysavači. Zažije tady podtlak a veškerou fyziku s tím spojenou na vlastní kůži,“ ukazuje na zázemí se vzduchotechnikou, kterou doplní projektory a další obrazovky stejně jako v celé expozici.

Na vlastní kůži

Pomocí techniky půjde nasimulovat noční obloha s hvězdami a planetami nebo tornádo, a to nejen vizuálně, ale i akusticky. „Pracovníci firmy, kteří technologie montují, nám říkali, že s tím musíme být opatrní, že by z autentického zážitku mohlo být návštěvníkům špatně,“ říká starosta k budované expozici, kterou doplní jak jinak než planeta Země.

I ta půjde prozkoumat zevnitř. Prvotní nápad s interaktivním centrem přišel podle starosty už v době, kdy město od společnosti Eta bývalou administrativní budovu pořizovalo.

„Od počátku jsme chtěli a deklarovali jsme to, že by celá budova měla sloužit pro oblast vzdělávání. Usilovali jsme o to, aby část budovy byla vyčleněna pro návrat středního odborného školství do Hlinska a část aby sloužila dalším způsobům vzdělávání,“ okomentoval Krčil.

Město na scénáři spolupracuje s Vodními zdroji Chrudim, které jsou generálním dodavatelem expozice. „Za nás celou expozici koordinujeme s gymnaziálním učitelem Marianem Solčanským, který je zároveň i radním. Je spoluautorem exponátů v části geologie. Počítáme zde i s informačním centrem pro celý region a Geopark Železné hory, který na projektu také spolupracuje, zapojila se také Vodárenská společnost,“ uvedl starosta.

Kromě foyer a zázemí pro návštěvníky zde vzniká i prosklená aula pro přednášky a besedy. „V centru počítáme s třemi až čtyřmi lidmi na plný úvazek. Pak to budou spíše dohodáři. Během lektorovaných programů počítáme i se zapojením studentů, kteří si budou chtít přivydělat,“ dodal Krčil.