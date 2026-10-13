Moderní technologie se vyvíjejí rychleji, než na ně mnohé školy stíhají reagovat. Pořízení potřebného vybavení je navíc finančně náročné a často chybějí také odborníci, kteří by studentům dokázali předat praktické zkušenosti. Právě s tím má pomoci nové centrum CzechUpEDU, které vzniklo v České Třebové jako jedno ze čtyř podobných vzdělávacích pracovišť v republice.
„Propojujeme školy, pedagogy a odborníky do jednoho vzdělávacího ekosystému, který připravuje studenty na svět plný digitálních technologií a umělé inteligence,“ uvedla Vladimíra Krejčíková, regionální koordinátorka neziskové vzdělávací organizace Junior Achievement Czech (JA Czech).
Podle ní školy často narážejí na finanční limity, které jim brání držet krok s technologickým vývojem. Nové centrum proto umožní učitelům přivést studenty do prostředí, kde si mohou moderní vybavení sami vyzkoušet a pracovat pod dohledem specialistů z praxe.
Studenti si vyzkoušejí robotiku i 3D tisk
Centrum pojme až 20 studentů najednou a zpočátku nabídne osm tematických workshopů. Účastníci se během nich seznámí například s principy 3D tisku, naučí se převést digitální návrh do podoby skutečného výrobku, sestaví robotického mazlíčka nebo prozkoumají možnosti virtuální reality.
Jednotlivé programy potrvají 90 až 135 minut, tedy dvě až tři vyučovací hodiny. Zaměřené budou především na doplnění výuky přírodovědných a technických předmětů, matematiky či informatiky.
Důraz přitom nebude kladen pouze na samotné technologie, ale také na rozvoj spolupráce, tvořivosti a schopnosti představit vlastní nápady.
„Klíčovou myšlenkou CzechUpEDU center je dostat studentům moderní technologie do ruky, nejenom je ukázat,“ vysvětlil Martin Smrž, ředitel JA Czech. Cílem podle něj je, aby mladí lidé dokázali s novými nástroji samostatně pracovat a rozuměli jejich praktickému využití.
„Naším cílem je vybudovat trvale dostupnou síť center a poskytnout školám všestrannou podporu při praktické přípravě mladé generace na požadavky trhu práce,“ uvedla Krejčíková.
Centrum má sloužit především středoškolákům, jeho programy ale mohou využít také žáci základních škol. Počítá se přitom se zájemci nejen z České Třebové, ale i ze širšího okolí.
Workshopy budou pro školy zdarma
Vzdělávací programy budou díky finanční podpoře dánské nadace Villum Fonden bezplatné. Nabídka navíc nebude určena pouze studentům. Centrum chce dlouhodobě pomáhat také pedagogům, kteří zde získají přístup ke školením, výukovým materiálům, e-learningu i konzultacím s odborníky.
„Smyslem CzechUpEDU centra není poskytnout učitelům jeden seminář či aktivitu, ale setrvalou podporu pro výuku a práci s technologiemi,“ zdůraznila Krejčíková.
|
Sféra není zábavní park, říká šéf unikátního vzdělávacího centra
Za projektem stojí organizace JA Czech, která v tuzemsku působí od roku 1992. Zaměřuje se na rozvoj podnikavosti, finanční gramotnosti a praktických dovedností mladých lidí. Je součástí mezinárodní vzdělávací sítě Junior Achievement, jejíž historie sahá až do roku 1919.