Nevídaný objev na Pardubicku. Botanička našla v Železných horách vzácný šáchor

Autor: , ,
  14:42
Na vyschlém dně rybníka ve Slavické oboře v chráněné krajinné oblasti Železné hory objevila botanička z Východočeského muzea v Pardubicích vzácný šáchor Micheliův. Tento druh, který už v době Napoleonova tažení do Egypta popsal francouzský botanik Alire Raffeneau Delile, se u nás vyskytuje velmi vzácně a patří mezi nenápadné, ale mimořádně cenné rostliny.

V Železných horách našla botanička vzácný šáchor Micheliův. (16. září 2025) | foto: Lenka Šafářová (Mgr. PhD, botanička VČM)

Rostlinu našla botanička Lenka Šafářová z Východočeského muzea v Pardubicích. Je to podle ní výborná zpráva. „Nemá to v dnešní krajině jednoduché. Potřebuje velmi specifické prostředí, protože neumí obstát v konkurenci jiných rostlin. Dříve byl šáchor hojnější, vyhovovalo mu, když rybníkáři na léto některé rybníky ponechávali téměř bez vody,“ řekla Šafářová.

Letnění, tedy vysoušení rybníků, se dřív častěji používalo ke zvýšení rybniční produkce. Na obnaženém dně se dařilo krátkověkým jednoletým rostlinám, jako je právě šáchor Micheliův. „Ten dokáže na vhodné podmínky čekat dlouho, semena mohou vyklíčit až po 20 letech,“ řekl Záboj Hrázský, botanik z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Šáchor Micheliův se v České republice nachází na severní hranici svého evropského areálu. Přirozeně roste v subtropickém a mírném kontinentálním klimatu Evropy a severní Afriky, v teplejších oblastech Asie, ale i v Austrálii. V minulosti se uměle dostal i do Severní Ameriky.

Vzácnost v Evropě, plevel v Asii

Šáchor typicky roste na obnažených vlhkých a bahnitých až písčitých půdách. Nejčastěji je to na březích vod s kolísající hladinou, v jihovýchodní Evropě je na podobných místech v převaze. V tropech Asie je naopak známý jako plevel rýžových polí.

Historie této rostliny sahá až k Napoleonovu tažení do Egypta. Právě tehdy ji francouzský botanik Alire Raffeneau Delile vědecky zpracoval a zavedl jméno Cyperus michelianus do botaniky. Že se tento nenápadný druh znovu objevuje v české přírodě, potvrzuje podle odborníků význam chráněných krajinných oblastí.

Fotopast v Železných horách zachytila vlka, o jeho výskytu se jen spekulovalo

„Nález šáchoru Micheliova ukazuje, že i v dnešní krajině stále nacházíme místa, která poskytují útočiště pro rostliny se specifickými nároky. Jeho výskyt v Železných horách prohlubuje naše znalosti o rozšíření této zajímavé rostliny. Je i potvrzením významu chráněné krajinné oblasti jako útočiště pro vzácné druhy na hranici jejich areálu,“ řekl Hrázský.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Chalupa roky vyčnívala do silnice, po nárazu kamionu ji museli zbourat

Tak dlouho vyčnívala do silnice, až na to doplatila. Rekreační chalupu ve Žďárských vrších v Borové na Svitavsku, do které loni naboural kamion, museli zbourat. Demolice byla nakonec nutná, přestože...

Česká bída ve Zderazi. Šokující skalní bydlení pro tři generace mělo 15 m2

Není to jen ilustrace bídy a chudoby, ale též připomínka venkovské vynalézavosti. Obydlí vytesaná ve skále totiž garantovala pevnou střechu nad hlavou, suchý a relativně teplý prostor k obývání. Pro...

Jsem zmoklá, ale šťastná, řekla Schillerová v Pardubicích. Oponenti Babiše nepřišli

Žádné píšťalky ani nadávky, jaké schytal na stejném místě před týdnem premiér a lídr koalice SPOLU Petr Fiala. Středeční odpolední mítink jedničky hnutí ANO Andreje Babiše na pardubické třídě Míru se...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Vysoké Mýto vidělo svou D35. Davy dorazily na den otevřené dálnice po dešti

Lidé ve Vysokém Mýtě se v sobotu mohli projít po části rozestavěné dálnice D35, kterou Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na šest hodin zpřístupnilo veřejnosti. První návštěvníci dorazili už kolem...

Nevídaný objev na Pardubicku. Botanička našla v Železných horách vzácný šáchor

Na vyschlém dně rybníka ve Slavické oboře v chráněné krajinné oblasti Železné hory objevila botanička z Východočeského muzea v Pardubicích vzácný šáchor Micheliův. Tento druh, který už v době...

16. září 2025  14:42

Lákadlo pro šotouše. Nad kolejištěm v České Třebové vznikne vyhlídka

Modernizace českotřebovského železničního uzlu přinese i jednu novinku v podobě nadchodu s vyhlídkovou plošinou na kolejiště. Ta má šanci stát se lákadlem pro turisty i fanoušky železnice.

16. září 2025  10:48

Fotbal pro děti zdražili na dvojnásobek. Klub si za zvýšením stojí, rodiče zuří

Premium

Rodiče mladých fotbalistů MFK Chrudim vyrazili s transparenty na protest proti zvýšení příspěvků. Klub si zdražení hájí růstem nákladů a novou strukturou plateb. Část rodičů přesto mluví o...

15. září 2025

Dvojice usnula při přípravě snídaně, bytovku zaplnil kouř ze spáleného jídla

Hustý dým dnes ráno zaplnil chodbu jednoho z pardubických bytových domů. Kouř se valil z bytu, jehož dva obyvatelé si začali připravovat snídani, jenže mezitím usnuli a jídlo se na sporáku spálilo....

15. září 2025  14:50

V plné výstroji a na hraně sil. Hasič z Pardubic uspěl na evropském šampionátu

Češi opět ukázali, že i v tom nejtěžším hasičském sportu patří ke špičce. Na Mistrovství Evropy ve FireFitu v maďarském Szolnoku vybojovala česká reprezentace hned sedm cenných kovů. Mezi medailisty...

15. září 2025  11:29

Jablonec - Pardubice 3:2, drtivý úvod, pak stíhací jízda. Pardubice zůstávají poslední

Fotbalisté Jablonce jsou v nové sezoně Chance Ligy stále neporaženi. O výhře nad posledními Pardubicemi 3:2 rozhodli v prvním poločase třemi góly. Dvěma brankami a jednou asistencí se blýskl útočník...

14. září 2025  15:17

Chrudim chce odblokovat výstavbu rodinných domů v Markovicích, doteď to nešlo

Plánovaná stavba rodinných domů v chrudimské místní části Markovice se před lety zastavila. Město se nedokázalo dohodnout s majitelem jednoho z pozemků. Teď to radní zkusí jinak.

14. září 2025  10:59

Česká bída ve Zderazi. Šokující skalní bydlení pro tři generace mělo 15 m2

Není to jen ilustrace bídy a chudoby, ale též připomínka venkovské vynalézavosti. Obydlí vytesaná ve skále totiž garantovala pevnou střechu nad hlavou, suchý a relativně teplý prostor k obývání. Pro...

14. září 2025

Vysoké Mýto vidělo svou D35. Davy dorazily na den otevřené dálnice po dešti

Lidé ve Vysokém Mýtě se v sobotu mohli projít po části rozestavěné dálnice D35, kterou Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na šest hodin zpřístupnilo veřejnosti. První návštěvníci dorazili už kolem...

13. září 2025  15:10

Svitavy poprvé vystaví zakládací listinu města, zřejmě je dobovým falzem

Poprvé v dějinách bude ve Svitavách k vidění zakládací listina města. Ve skutečnosti urovnávala územní spor mezi olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburgu a premonstrátským klášterem v Litomyšli.

13. září 2025  7:18

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

12. září 2025  17:20,  aktualizováno  21:55

Chalupa roky vyčnívala do silnice, po nárazu kamionu ji museli zbourat

Tak dlouho vyčnívala do silnice, až na to doplatila. Rekreační chalupu ve Žďárských vrších v Borové na Svitavsku, do které loni naboural kamion, museli zbourat. Demolice byla nakonec nutná, přestože...

12. září 2025  13:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.