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Holčička uvázla v rozpáleném proskleném výtahu, strážníci museli použít páčidlo

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  11:08

Holčička uvázla v rozpáleném výtahu. Strážníci se k ní museli dostat násilím. (22. června 2026) | foto: Městská policie Pardubice

Boj s časem svedli pardubičtí strážníci při záchraně desetileté dívky, která ve čtvrtečním vedru uvázla v proskleném výtahu na sídlišti Dubina. Výtah zůstal zaseknutý v mezipatře, komunikaci z rozpálené kabiny navíc komplikovala porucha nouzového systému. Klíčovou roli tak sehrál mobilní telefon, který měla dívka u sebe.

K děvčeti v nesnázích vyjížděla hlídka krátce po čtrnácté hodině. Prosklený výtah zůstal zaseknutý v mezipatře a teplota v kabině začala rychle stoupat. Dívka reagovala pohotově a pomoc se snažila přivolat prostřednictvím nouzového tlačítka přímo ve výtahu. To však nefungovalo správně.

„Na linku 156 nám volal tatínek, kterému zavolala jeho vyděšená dcera. Okamžitě jsme kontaktovali servisní středisko, které informaci o incidentu mělo, avšak technik se v tu chvíli nacházel mimo Pardubice,“ řekl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

Pozor na rozpálená auta

Strážníci v souvislosti s případem znovu upozorňují na rizika vysokých teplot v uzavřených prostorách.

  • Teplota uvnitř zaparkovaného vozu může během několika minut vyšplhat na životu nebezpečné hodnoty.
  • Ohrožené jsou zejména děti, senioři a zvířata.
  • Ani pootevřené okénko situaci neřeší.
  • Pokud ve vozidle uvidíte dítě nebo zvíře v ohrožení, volejte linku 156 nebo 158.

Servisní středisko skutečně o uvázlé dívce vědělo a snažilo se s ní komunikovat přímo přes výtahový telefon, ale marně. Slyšet byla pouze dívka, ve výtahu zařízení mlčelo. Pro hlídku strážníků tak začal boj s časem.

„S holčičkou jsme byli celou dobu v kontaktu a pečlivě jsme kontrolovali její zdravotní stav. V momentě, kdy se vlivem vysokých teplot začala situace zhoršovat, bez váhání jsme výtah pomocí teleskopických obušků a páčidla násilím otevřeli, aby se dostala ven,“ doplnil Sejkora.

Následně dívku odvedli strážníci do klimatizované místnosti, dali jí napít a předali rodičům.

Výtah na Dubině postavili v roce 2021 a s technickými problémy se nepotýkal poprvé. Začátkem července loňského roku v něm uvázla maminka s dítětem v kočárku, teplota v kabině mohla podle tehdejší mluvčí hasičů Venduly Horákové dosahovat až šedesáti stupňů. Ani tam však nebyl k dispozici technik okamžitě, a na pomoc tak museli vyrazit hasiči, kteří ženu i s dítětem vyprostili a předali záchranářům.

Dusno, pláč a boj s časem. Žena s dítětem uvázla v rozpáleném výtahu

Redakce iDNES.cz se snažila se servisním střediskem Výtahy Pardubice a. s. spojit, aby zjistila, zda provozovatel po loňské události přijal opatření, která by mohla podobným situacím zabránit, ale zatím bez úspěchu.

Asistentka servisního oddělení Andrea Švandová odkázala na ředitele servisu, který zatím nezvedá telefon.

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