Ulice brázdí nové výkopy, rychlé optické přípojky míří do menších obcí

Autor:
  8:13
Rychlé připojení k internetu už není doménou jen velkých měst. Společnosti investují do výstavby optické sítě v Pardubickém kraji stovky milionů korun i do „zastrčených“ obcí.

Na konci devadesátých let začal polostátní Telecom kvůli modernizaci zastaralé sítě pevných linek rozkopávat centra měst i obcí a nové telefonní kabely zaváděl i do té nejodlehlejší hájovny na konci světa. Po čtvrt století začínají bagry rozkopávat ulice znovu. Už ne kvůli volání, ale rychlému optickému internetu. Obce i lidé mají o rychlý a stabilní internet zájem.

Právě v těchto dnech společnost Cetin, která jako nástupnická společnost polostátní firmy spravuje rozsáhlou síť metalických kabelů a optických sítí, začala pokládat optiku k domům v Brandýse nad Orlicí. Na některých adresách městečka s 1 300 obyvateli je rychlost pevného internetu na hranici použitelnosti.

Stále větší počet menších měst a obcí má zájem o položení optických sítí, které firmám a domácnostem zajistí rychlý internet.
Výstavba optiky v Brandýse nad Orlicí potrvá minimálně celý příští rok.
Stále větší počet menších měst a obcí má zájem o položení optických sítí, které firmám a domácnostem zajistí rychlý internet.
Stále větší počet menších měst a obcí má zájem o položení optických sítí, které firmám a domácnostem zajistí rychlý internet.
8 fotografií

Po natažení nové infrastruktury bude mít každý možnost přehrávat online video ve vysokém rozlišení nebo stahovat soubory z internetových úložišť rychlostí 1 až 2 Gb/s. Optika bude natažena prakticky ke každému domu.

„Stáli jsme o optiku, protože jde o zásadní infrastrukturu, která je v dnešní době nutností. Oslovili jsme dvě firmy, které by nám ji ve městě mohly položit. Jednu firmu zajímaly jenom činžáky. Cetin byl ochotný zasíťovat celé město,“ řekl starosta Brandýsa nad Orlicí Roman Buchtel. Podmínkou bylo, aby o optickou přípojku projevilo zájem alespoň 80 procent domácností, a to se podařilo splnit.

„V současné době je projekt hotový, příští rok se rozjedou práce naplno. V ulicích, kde jsme letos dělali nové povrchy, jsme docílili, že chráničky byly položeny už letos,“ řekl starosta.

Měsíce uzavírek vyváží rychlý internet

Obyvatelé města s 384 domy tak budou muset několik měsíců vydržet omezení spojené s výkopovými pracemi a krátkodobými uzavírkami ulic. Při pokládce kabelů pod zem se síťaři snaží hledat souběh s investičními akcemi obcí a využít už probíhající výkopové práce související s budováním nebo rekonstrukcí chodníků, veřejného osvětlení, kanalizací, vodovodů nebo s údržbou silnic.

Naštěstí dnes ne vždy musejí ke slovu přijít bagry. Výkopy, které jsou strašákem obcí hlavně v opravených částech měst, v některých případech nahradila moderní technologie tzv. microtrenchingu. Jde o vyřezávání úzkých drážek do asfaltu, které umožňuje položit kabely bez nutnosti výkopových prací.

Podíl technologií internetového připojení v Pardubickém kraji

ADSL/VDSL 23,74 %

wi-fi 38,32 %

CATV 7,18 %

FTTH/B (optika) 21,27 %

FWA 0,02 %

fixní LTE/5G 9,34 %

ostatní 0,12 %

„Domluvili jsme se, že nadzemním vedením nechceme tahat nic. Ve většině případů budou výkopy v chodnících v trase stávajícího metalického vedení. Když nebude zbytí, bude použita metoda microtrenchingu,“ dodal Buchtel.

Brandýs nad Orlicí není jediným městem, kde se většina obyvatel dočká rychlého internetového připojení. Ve velkém se do budování optiky do rodinných a bytových domů pustí třeba v Moravské Třebové.

„Máme připravený plán na připojení téměř dvou tisíc objektů, ať už domů, nebo bytových jednotek. První stovky přípojek budou k dispozici v příštím roce a další budou postupně přibývat s tím, jak budeme realizovat jednotlivé fáze projektu,“ řekl mluvčí společnosti Cetin Ctibor Jappel k další investici za vyšší desítky milionů korun. Už dnes se práce rozjely v místní části Sušice.

S budováním optiky mají zkušenosti také ve Skutči. „Díky propojení optikou máme nyní pod kontrolou všechny naše městské budovy – od úřadu přes knihovnu až po školy a muzeum. Z hlediska infrastruktury je to obrovský krok vpřed,“ řekl starosta Jaroslav Hetflejš. Nejprve byla optika zavedena na hustě obydlených sídlištích, v současné době se připravuje i do místních částí Radčice a Skutíčko.

Pevný internet v Česku boří rychlostní i cenové rekordy

Rychlý a stabilní internet je základem pro budoucnost, kde se očekává nárůst počtu připojených zařízení v domácnosti v souvislosti s rozšířením práce z domova a takzvaným internetem věcí. Téměř každá domácnost má už dnes k internetu připojenou televizi, často ale i ledničku, pračku nebo kávovar.

Počet přístupů k internetu prostřednictvím optických sítí podle Českého telekomunikačního úřadu vzrostl v Česku za loňský rok na 957 tisíc a dosáhl podílu 22,9 procenta. V roce 2024 byl v rámci této technologie poskytován nejvyšší podíl přístupů s inzerovanou rychlostí na úrovni 1 Gbit/s či vyšší, jejich počet za posledních pět let vzrostl téměř devětkrát, píše se ve zprávě o vývoji trhu elektronických komunikací.

Při výstavbě optiky pomáhá aktivní přístup samospráv

Budování optických sítí pomáhá nejen aktivní přístup měst a obcí, ale i koordinace záměrů s investičními akcemi samospráv. „Při budování optické sítě vždy vítáme spolupráci s místní samosprávou a její vstřícnost při zřizování tzv. věcných břemen na obecních pozemcích. To pomáhá výstavbu urychlit. Detaily projektu vždy diskutujeme s představiteli samosprávy dopředu,“ dodal Jappel.

Nejvýznamnějšími poskytovateli služeb na optické infrastruktuře podle počtu přístupů k internetu byly v roce 2024 společnosti O2, T-Mobile a PODA, jejichž souhrnný tržní podíl v této technologické kategorii činil 44,2 procenta.

Společnost Cetin v Pardubickém kraji plánuje napřesrok připojit vyšší desítky obcí. V nejbližší době se optiky dočkají Blížňovice, Moravany a Hradiště na Písku. Své plány mají i společnosti T-Mobile a Vodafone.

„V Pardubickém kraji se momentálně zaměřujeme především na modernizaci stávající sítě na standard DOCSIS 3.1 Full Spectrum, který našim zákazníkům a zákaznicím nabízí rychlosti stahování od 250 Mb/s do 2 Gb/s. Výhledově nevylučujeme ani další rozšíření dostupnosti našeho multigigového připojení formou optické výstavby,“ sdělil mluvčí společnosti Vodafone Ioannis Papadopoulos.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Václav Noid Bárta pomohl najít ztracené dítě. Policie se zpěvákovi omluvila

Václav Noid Bárta v zákulísí koncertu Rockové Vánoce Olympic (28. listopadu, O2...

Na facebookovém profilu Městské policie Pardubice se v pondělí objevil příspěvek, který potěšil fanoušky zpěváka Václava Noida Bárty (45). Policisté popsali, jak byli o víkendu nuceni přerušit...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Litomyšl bude za necelý měsíc v sevření dálnic. Nic proti náporu aut nevymyslí

Město z obav z ještě větších problémů nechalo přeprogramovat semafory tak, aby...

Litomyšl se za necelý měsíc stane posledním úzkým hrdlem na severní alternativě k dálnici D1. Před i za Litomyšlí se otevřou dva nové úseky dálnice D35. Město čeká dopravní nápor.

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Zneškodnila lupiče ze zlatnictví. Ten chvat mám asi z filmu, říká hrdinka

Premium
Samira Slavickaité v listopadu 2025 zadržela lupiče. Ředitel Krajského...

Jako hrdinka se necítí, přitom o ní mluví lidé napříč republikou. Teprve osmnáctiletá Samira Slavickaité byla jediná, kdo se před dvěma týdny během loupežného přepadení zlatnictví na třídě Míru v...

Ulice brázdí nové výkopy, rychlé optické přípojky míří do menších obcí

Stále větší počet menších měst a obcí má zájem o položení optických sítí, které...

Rychlé připojení k internetu už není doménou jen velkých měst. Společnosti investují do výstavby optické sítě v Pardubickém kraji stovky milionů korun i do „zastrčených“ obcí.

6. prosince 2025  8:13

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

5. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  22:14

Obchvat Pardubic je otevřený, v napojení na starou silnici hned stály kolony

Řidiči poprvé vyjeli na severovýchodní obchvat Pardubic, který je novou...

Tři roky trvala stavba severovýchodního obchvatu Pardubic, na který město čekalo desítky let. Hodinu před pátečním polednem na novou přeložku silnice I/36, od které se očekává, že částečně uleví od...

5. prosince 2025  13:56

V centru Hlinska shořel obchod s elektrem, požár ohrožoval i nedaleké roubenky

Denní světlo odhalilo rozsah zkázy. (5. prosince 2025)

Jeden z největších požárů za několik desítek let mají za sebou hasiči v centru Hlinska. Až nad ránem se u památkové rezervace Betlém podařilo uhasit budovu elektroprodejny s kancelářemi, kde začalo...

5. prosince 2025  12:32

Zneškodnila lupiče ze zlatnictví. Ten chvat mám asi z filmu, říká hrdinka

Premium
Samira Slavickaité v listopadu 2025 zadržela lupiče. Ředitel Krajského...

Jako hrdinka se necítí, přitom o ní mluví lidé napříč republikou. Teprve osmnáctiletá Samira Slavickaité byla jediná, kdo se před dvěma týdny během loupežného přepadení zlatnictví na třídě Míru v...

5. prosince 2025

Dvacet růží pro Ležáky. Poslední přeživší uctila památku svých nejbližších

Růže za nejmladší popravenou Helenu Skalickou. (3. prosince 2025)

V den svých šestaosmdesátin vysadila poslední přeživší ležácké tragédie Jarmila Doležalová před hřbitovem ve Včelákově na Chrudimsku dvacet růží. Společně se školáky, příbuznými i starostou Chrudimi...

4. prosince 2025  15:39

Hasiči likvidovali požár v podzemním horkovodu, uvnitř našli mrtvého člověka

Hasiči likvidovali na Tyršově nábřeží v Pardubicích požár v podzemním...

U nebezpečného požáru v horkovodním kolektoru se smutným koncem zasahovali ve středu pardubičtí hasiči. Po uhašení podzemních prostor na Tyršově nábřeží v nich nalezli člověka bez známek života.

4. prosince 2025  9:22

Jízdenku koupí v mobilu. Nová aplikace ušetří čas cestujícím na východě Čech

V tichosti začala fungovat nová aplikace Iredo. (2. prosince 2025)

Po více než měsíčním testování začala v Pardubickém a Královéhradeckém kraji fungovat nová mobilní aplikace Iredo, která konečně umožňuje nákup jízdenky. Zejména ti, co nepravidelně cestují vlakem,...

3. prosince 2025  14:44

Nový obchvat Pardubic uleví, ale přinese i potíže. Jen se neví, jak budou velké

Tisíce lidí si na kolech, pěšky či na bruslích prohlédly severovýchodní obchvat...

V pátek se řidičům otevře nový severovýchodní obchvat Pardubic. Přinese snazší cestu přes Labe, lepší napojení Dubiny a Pardubiček, ale zároveň způsobí nové potíže. Jen se ještě neví, jak budou velké.

3. prosince 2025  10:37,  aktualizováno  14:32

Místo právní tahanice smír. Spor o stadion Pardubice s firmou vyřeší mimosoudně

FK Pardubice představil nově zrekonstruovaný Stadion Arnošta Košťála, který...

Město Pardubice přistoupilo na smír s firmou Porr, která opravila fotbalový stadion. Společnost po radnici chtěla 11 milionů za vícepráce. Soud magistrátu navrhl, aby se domluvil s firmou mimosoudně....

2. prosince 2025  13:47,  aktualizováno  18:08

Nového mostu přes Labe se Pardubičtí dočkají snad v létě 2028, teď spílají městu

Most Kapitána Bartoše v Pardubicích

Pardubice dál připravují výstavbu mostního provizoria u mostu Kapitána Bartoše, které má sloužit během stavby nové spojky přes Labe. Má být hotové v létě 2026. Zpoždění projektu je proti původním...

2. prosince 2025  11:18

Václav Noid Bárta pomohl najít ztracené dítě. Policie se zpěvákovi omluvila

Václav Noid Bárta v zákulísí koncertu Rockové Vánoce Olympic (28. listopadu, O2...

Na facebookovém profilu Městské policie Pardubice se v pondělí objevil příspěvek, který potěšil fanoušky zpěváka Václava Noida Bárty (45). Policisté popsali, jak byli o víkendu nuceni přerušit...

1. prosince 2025  15:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.