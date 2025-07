Nejdelší dálniční most úseku D35 Janov - Opatovec Mostní estakáda s 16 pilíři na katastru obcí Mikuleč a Opatovec má délku 438,65 m (LM), respektive 434,15 m (PM). Mostovku tvoří komorový průřez o osmi polích z předpjatého monolitického betonu. Nosná konstrukce je uložena pomocí kalotových ložisek a most je založen na 144 ks hlubinných pilot o objemu bezmála 3 200 m3. Most ve výšce mostu 10,47 m překračuje stávající komunikaci I/35 a ve výšce 13,83 m Mikulečský potok.