Z části kasáren bude škola. Radní Pardubic však zatím netuší, co se zbytkem

Smysluplné využití brownfieldů je poměrně těžká disciplína, se kterou se v posledních letech musí popasovat radní Pardubic. Někde jim pomohl soukromý sektor. Povedla se třeba přestavba bývalé tiskárny ve Smilově ulici na byty. Jinde zase radnice našla rozumný koncept ve spolupráci s investorem. To je případ bývalé Tesly, ve které sehnaly bydlení stovky lidí. A jsou místa, kde se to nedaří.
Mezi pomníky dob minulých lze určitě zařadit bývalá kasárna na Hůrkách nebo na Višňovce. Přitom ta druhá se už dávno měla měnit. Podle původních plánů totiž už měla stát v bývalých Masarykových kasárnách základní škola.
„Kdyby se projekt nové školy v roce 2022 podařilo posunout, v roce 2023 bychom mohli žádat o dotace,“ řekl na sklonku roku 2021 tehdejší primátor Pardubic Martin Charvát.
Škola se nakonec začne stavět až příští rok. Nyní firma demoluje část budov, které jí musí udělat místo. Ovšem pro zbytek areálu, který má zhruba osm hektarů a město ho získalo od státu v roce 2014, zatím politici využití nemají. Přitom chtěli použít stejný model, který jim pomohl v případě bývalé továrny Tesla.
„Máme odborného poradce, chceme jít stejnou cestou jako s prodejem areálu bývalé Tesly, kde to byl velmi složitý proces. Do poslední chvíle budeme jako samospráva kontrolovat, co tam vznikne,“ řekl před čtyřmi roky Charvát.
Jenže od té doby se nic moc nového nestalo. Radní dokonce zarazili práce na analýze, která jim měla odpovědět na základní otázky ohledně využití někdejšího vojenského prostoru. „Město její vypracování zadalo před několika lety, ale dokončení zdržují vnější vlivy. Do konce roku se snad na dokumentu začne opět pracovat,“ řekl ČTK primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO.
Práci na analýze radnice přerušila právě kvůli stavbě nové základní školy. Investice za miliardu dostala přednost. „To byl jeden z momentů, proč nebylo možné na analýze pracovat. Měl to být materiál, který by sloužil k vypsání soutěže na developera, který by měl o areál zájem. Situace se ale mění v čase a vše trvá dlouho. Do toho přišla škola a požadavky z města, takže nyní zvažujeme, jak s územím dál postupovat,“ řekl Nadrchal.
Na pozemcích se nejspíš nevydělá
Pro kasárna má město udělanou územní studii, která z nich navrhuje vytvořit městskou čtvrť s převahou rodinného bydlení, doplněnou o služby, obchody a veřejná prostranství. Potřebuje ale podrobnější analýzu, jak území bude vypadat, co nabídne nebo kdo bude investorem.
Podle primátora už město nejspíš nemůže očekávat, že prodejem pozemků výrazně vydělá. „Původní představa, že za to získáme spoustu peněz a během tří let tam bude zástavba, je asi nereálná. Pokud to má být rychlejší, bude to znamenat menší zisk pro město. Z mého pohledu jde o to, že z toho nechceme za každou cenu něco vytřískat, ale o to, aby tam vzniklo dostupné bydlení a nějaká rozumná zástavba,“ řekl Nadrchal.
Primátor by rád do konce roku našel způsob, jak práce na analýze posunout dál, aby byla co nejdřív hotová. Navázat by na ni mohla architektonická soutěž. „Na jejím základě by se hledal někdo, kdo by se projektu chtěl zúčastnit, nebo by to mohlo být jako u Tesly v Kyjevské ulici v podobě investorské soutěže, kdy developeři předkládají vlastní návrhy,“ dodal primátor.
Areál kasáren pochází z 20. let minulého století. V roce 2014 se městu po letech jednání podařilo získat kasárna do svého majetku. Ministerstvo obrany si ponechalo některé budovy, které chtělo prodat za 40 milionů korun. V roce 2016 je radnice odkoupila za sedm milionů korun. Město vlastní skoro celý areál kromě pozemků, na kterých má být nový úřad práce. Jenže o jeho stavbě se mluví roky, a zatím se nezdá, že ho ministerstvo sociálních věcí postaví.
„První náznaky, že by v Pardubicích měl být nový úřad práce, byly přitom už v roce 2011,“ řekl nedávno bývalý ředitel úřadu práce v Pardubicích a zastupitel za ODS Petr Klimpl.