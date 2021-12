Sklepení zámku nabídne pohled do historie platidel, v trezoru bude i poklad

Peníze si do hrobu nevezmeš Numismatická expozice Východočeského muzea je rozdělena do čtyř samostatných expozic. Otevřena bude v úterý 14. prosince. Tisíciletá tradice české měny

Úvodní část výstavy návštěvníky seznámí s historickým vývojem českých platidel. Kabinet mincí a medailí Zdeňka Kolářského

Expozice prezentuje medailérskou a mincovní tvorbu, kterou se ve světě proslavil akademický sochař Zdeněk Kolářský. Denárový poklad z 10. století

Prezentace nejvýznamnějších českých mincí z období zrodu českého státu, které byly objeveny na Pardubicku v roce 2015. Dějiny dolaru

Expozice věnovaná dolarovým měnám od jejich vzniku až do současnosti. Vysvětluje i okolnosti přenosu původního jména tolar na americký kontinent.