Vysokorychlostní trať přes nás? Obce nesouhlasí. Ministr prověří jinou trasu

Starostové malých obcí mezi dálnicí D11 a koridorem na západ od Pardubic odmítají všech šest variant tras budoucí pardubické větve vysokorychlostní trati, s nimiž přišla Správa železnic. Bojí se hluku, narušení krajiny a záboru půdy.

Ministru dopravy Martinu Kupkovi na jednání předložili návrh, aby VRT vedla podél dálnice D11 až před Hradec a tam se prudce stočila do Pardubic. Ministr slíbil, že se odborníci budou návrhem zabývat.

„Uděláme maximum možného pro zhodnocení dopravního efektu takové propojky, zkusíme také v maximálním rozsahu zhodnotit ekonomický efekt tohoto řešení. Dávám veřejný slib,“ řekl Kupka.

Plánovaná vysokorychlostní trať vedoucí přes Hradec Králové do Polska bude mít část od Běchovic do Poříčan společnou s rychlodráhou do Brna a dále bude kopírovat trasu dálnice D11. Jižně od Chlumce nad Cidlinou se počítá s odbočkou do Pardubic.

Návrh vysokorychlostních tratí v České republice.

Z šesti možných variant se nyní Správa železnic přiklání nejvíc k té, která se odpojí od dálnice u Chýště, projde kolem západního okraje Rohovládovy Bělé a Přelovic a pak se stočí ke koridoru. Obce nesouhlasí, petici proti záměru podepsalo třináct set lidí. „Nechceme, abychom tuto trať tady měli, chceme to vyřešit nějakým alternativním způsobem,“ řekl starosta Rohovládovy Bělé Václav Fišer.

Zástupce pracovní skupiny obcí Jiří Havránek uvedl, že život na vesnici znamená dojíždět do škol, na kroužky, do zaměstnání, k lékaři či za kulturou. „Toto jsem obětoval, abych žil na vesnici, kde bude ticho, klid, přátelská atmosféra. Tyto výhody my ztratíme. A nezískáme vůbec nic,“ řekl Havránek.

Podle náměstkyně hejtmana a starostky Řečan nad Labem Michaely Matouškové (STAN) sem nová trať nepatří. „Cílem ministerstva by mělo být to, abychom dostali ze silnic kamionovou dopravu. A tady to slouží k osobní dopravě,“ řekla.

Kupka reagoval, že právě pardubická větev VRT umožní zvýšit kapacitu koridoru pro nákladní dopravu. „My jsme u stávajících koridorů na limitu. Nejsme schopni převádět více dopravy na železnici, protože na využívaných koridorech pro to nemáme prostor. Zavedením VRT část expresní dopravy vyvedeme a uvolníme prostor na koridorních tratích,“ řekl Kupka.

Ministr nabídl starostům obcí, že pro ně zorganizuje cestu do Rakouska, Francie, Německa či Španělska za starosty obcí, u nichž vysokorychlostní železnice už vznikla. „Měli stejné obavy jako vy,“ řekl.

Projevil ochotu i jednat o trase navržené starosty, která se území mezi Chýští a Živanicemi vyhne. K dispozici však bylo jen schéma. Zástupci Správy železnic uvedli, že jej vidí poprvé. „Je to varianta, která nejméně zatěžuje území,“ řekla k tomu Matoušková.

Ministrova ochota se tím zabývat je nicméně jen gestem dobré vůle. Zástupci Správy železnic o pár minut později dali najevo, že malovat teď nějaké nové trasy VRT nikam nepovede. Soupravy by podle nich před zatáčkou na Pardubice musely brzdit a ztratily by rychlost.

„Napojí se do uzlu Pardubice v místě, kde to vůbec není kapacitní, kde se sjíždějí vlaky od Hradce Králové a od Chrudimi. My to samozřejmě prověříme, ale cestovní doba tady je zřejmě o deset až patnáct minut delší,“ řekl Marek Pinkava ze Správy železnic. Podle původních plánů má cesta vlakem z Pardubic do Prahy trvat jen 36 minut. Předpokládané datum zahájení výstavby je někdy po roce 2030.