Mádl, Šteindler i Čenský povzbuzují kulturu v Mýtě. Podle nového ředitele má na víc

Kultura ve Vysokém Mýtě pojede v roce 2026 podle nového „fahrplanu“. Nový ředitel Vysokomýtské kulturní se rozhodl s pomocí známých celebrit ukázat, že i menší regionální město může mít moderní a sebevědomou kulturní tvář. Cílem je oživit kulturní dění ve městě a zvýšit zájem veřejnosti o kulturní akce.

Na začátku prosince obyvatelé Vysokého Mýta zažili netradiční premiéru českého filmu Na horách. Do Šemberova divadla přijela film osobně uvést herečka a hlavní představitelka filmu Aneta Krejčíková. Mýto se tak zařadilo mezi několik málo měst v republice, kde známá herečka po autogramiádě a besedě uvedla romantickou komedii od režiséra Rudolfa Havlíka přímo před diváky.

Ulice Vysokého Mýta zaplavily plakáty, které mají skrze známé značky provokativně zviditelnit kulturní dění ve městě.
Ředitel Vysokomýtské kulturní Tibor Pagáč na tiskové konferenci města představuje kampaň Mýto žije, na které se podílejí známé osobnosti.
Speciální premiérové projekce filmu Na horách se ve Vysokém Mýtě zúčastnila herečka Aneta Krejčíková. Ta ztvárnila hlavní roli.
Nešlo o nahodilou záležitost, ale předzvěst toho, jakým směrem se kino a kultura obecně bude pod novým šéfem Vysokomýtské kulturní ve městě ubírat. Důraz má být kladen na pravidelnost a kvalitu kulturních akcí.

„Naší ambicí je, aby kultura ve městě nebyla nahodilá, ale aby měla pevné programové schéma, které si lidé snadno zapamatují a přijmou za vlastní. Aby přesně věděli, kdy se co ve městě děje, a nemuseli to složitě hledat,“ nastínil směr kulturního života ve Vysokém Mýtě Tibor Pagáč, který dříve působil jako event manager v televizi Óčko a později jako dramaturg online televize. Dnes je ředitelem Vysokomýtské kulturní, která má na starosti kulturu ve městě.

Nový kulturní koncept, který má zvýšit zájem o kulturní akce, se rozhodl podpořit známými celebritami. Ty v rámci reklamní kampani ve videospotu s prostříhanými záběry města říkají, že Mýto žije. Je mezi nimi Jiří Mádl, Jan Čenský, Milan Šteindler a další.

„Abychom podchytili u veřejnosti zvědavost a zaujali, oslovili jsme lidi z řad známých osobností, zdali by nám nenatočily krátký spot Mýto žije. S některými jsme domluveni, že osobně přijedou do Vysokého Mýta. Jde například o zpěváka Davida Krause, Míšu Tomšovou, se kterou jsme domluveni na divadelním představení a podobně,“ přiblížil Pagáč. Zviditelnit kulturní dění ve městě mají také provokativní plakáty inspirované značkami světových firem, které jsou v těchto dnech vylepené po městě.

V letošním roce chce nový šéf příspěvkové organizace, do jejíž pozice ho na podzim jmenovala rada města na základě výběrového řízení, najet na pevně danou programovou strukturu.

Muzeum karosářství se stěhuje po Vysokém Mýtě. Veteránské perly vozili výtahem

Jeho cílem je v lidech vytvořit určitý automatismus, který by návštěvníkům ať už kina nebo M-klubu usnadnil rozhodování a orientaci v kulturním dění, podobně jako dnes lidé vědí, kdy se koná farmářský trh.

„Například budou pevně dané vysílací projekční dny kina, kdy úterý, čtvrtek a neděle budou patřit kinu. Jasně budou třeba definované i dny, kdy přijdeme s novým programem, který zatím nazýváme M-kvízy. Budou to standardní, velice populární hospodské kvízy, které by se měly konat v M-Klubu pravidelně každých čtrnáct dnů,“ řekl Tibor Pagáč.

Důležitým krokem bude podle něj restart kina, jehož návštěvnost je dnes bídná. „Osobní uvedení filmu Na horách Anetou Krejčíkovou ukázalo, že dokážeme nabídnout akce, o které je ze strany veřejnosti enormní zájem. Chceme, abychom při čtvrteční projekci vždycky přinesli divákům ve Vysoké Mýtě premiéru filmu, která by se v daném týdnu promítala v multiplexech po celé republice,“ dodal ředitel Vysokomýtské kulturní.

Kino nabídne modernější filmovou nabídku

Novinkou má být celkově modernější filmová nabídka. „Doteď kino promítalo od úterý do neděle každý den, což bylo zbytečně moc. Na některá představení nám prostě lidi moc nechodili. Proto bychom se chtěli třikrát týdně zaměřit na kvalitní filmy, které budou rezonovat,“ řekl Pagáč a doplnil, že neděle bude patřit dětem a filmovým pohádkám.

Pravidelně pulzovat bude hudebním rytmem i vysokomýtský M-klub. Středy v něm budou věnovány pravidelně hudbě. Ambicí nového kulturního šéfa je dostat do města větší i kvalitní jména, zároveň však posílit prostor pro místní umělce. „Chceme dělat program, který druhý den v lidech něco zanechá. Naším cílem je jednou za měsíc připravit koncert renomovaného interpreta, který přitáhne lidi. Nechceme dělat plytké koncerty, na které přijde 50 lidí, ale druhý den ani nevědí, že tam byli,“ nastiňuje ředitel Vysokomýtské kulturní.

Klenoty na kolech mění adresu. Technické muzeum ve Vysokém Mýtě brzy otevře

V M-klubu má ožít i bar, který má posloužit jako nový komorní prostor pro setkávání a pořádání menších kulturních akcí. Pokud nebude jiný program, otevřený má být pravidelně každý pátek a sobotu. Menší kulturní akce v něm doplní tzv. hospodské kvízy, menší koncerty i komunitní setkávání. Součástí únorového programu bude během olympiády živé promítání zápasů českého hokejového týmu.

Zpestřit kulturní nabídku města mají i zcela nové akce. Na konci února to má být Valentýnská noc. V létě má jít o Food Festival nedaleko sídliště Družba nebo vinobraní. „Do budoucna bychom chtěli dělat i nějaké pivní slavnosti, abychom se trošku odlišili od okolních měst. Bavili jsme se o určité obdobě Oktoberfestu. Na Food Festival by mohl přijet třeba Přemek Forejt či Roman Paulus,“ dodal Pagáč.

Šemberova divadla, vzhledem k tomu, že má vysoké renomé i návštěvnost, se chystané změny v kultuře příliš dotýkat nemají.

