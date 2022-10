Mýto chystá nové technické muzeum, stát by mělo 170 milionů

V několika garážích čekají dopravní exponáty na to, až pro ně bude místo někde v expozici. Zatím marně a muzeum platí nájem za parkování. To by se mělo do pár let změnit a většina autobusů, karavanů a dalších nadměrných vozítek by se měla přemístit do garáží na konci města v Poplerově ulici. Areál patří Pardubickému kraji.

Zatímco zadní část hejtmanství bezúplatně převedlo na město a vznikne tam rozsáhlé sportoviště, větší část si kraj ponechal a rozdělil ho mezi stavební školu a muzeum.

„Projekt je na kulturně-kreativní centrum, což je evropský program z ministerstva kultury. Každý kraj bude mít jedno takové. Budeme doufat, že dotační titul vyjde. Pokud ano, bude to projekt na úrovni Automatických mlýnů nebo pardubického zámku. V druhém pololetí příštího roku by se mohlo začít,“ řekl náměstek hejtmana Roman Línek.

Od nového muzea, které by spadalo pod Regionální muzeum, si město slibuje větší zájem turistů. „Rozvoj muzea karosářství přinese zlepšený turistický ruch i pracovní příležitosti,“ řekl starosta Vysokého Mýta František Jiraský.

Projekt technického muzea společně připravily regionální muzeum a Pardubický kraj a před měsícem ho odevzdaly. „Naše muzeum dlouhodobě trpí nedostatkem prostor, ať výstavních nebo depozitárních. Některé exponáty jsou prostorově náročné, někde umístit 8 autobusů není lehké. Celý projekt pomůže nejen vyřešit nedostatek míst, navíc se bude víc profilovat jako technické muzeum. Má to své opodstatnění. Ve Vysokém Mýtě již existuje Muzeum českého karosářství, které by se tímto ještě prohloubilo,“ řekl ředitel vysokomýtského Regionálního muzea Jiří Junek.

Hotovo musí být v roce 2025

Jestli projekt technického muzea uspěje, získá se na jeho vytvoření 170 milionů korun. Tato finanční injekce pak ale také znamená další urychlenou přípravu, která je na hraně stihnutí. Musí být hotovo v roce 2025.

Gros muzea bude stálá expozice věnovaná technice a průmyslovým firmám z celého Pardubického kraje. Například oddělení Pomocník domácnosti bude zaměřeno na hlineckou Etu.

Další část bude věnována letecké výrobě. „Už za první republiky vyráběla firma Beneš Mráz zajímavá letadla. V éře choceňského Orličanu vznikala letadla sokol nebo orlík, jejich výroba byla velmi důležitá,“ řekl Junek. Trochu jinak bude technické muzeum připomínat dopravu. A sice přes chrudimskou Transportu a jejího předchůdce, který vyráběl pásové dopravníky a lanovky.

Část expozice Když jde venkov s dobou zase představí výrobce zemědělské techniky z regionu. Uvažuje se i o dílnách. Letos totiž regionální muzeum koupilo plně vybavenou dílnu nožíře, své místo by měla mít právě v technickém muzeu.

Další dílny, kovářská a cyklistická, budou částečně otevřeny pro zakázky a také využívány pro workshopy.

Technické muzeum bude spolupracovat s automobilní školou v Ústí nad Orlicí. Ta už si z největší vysokomýtské firmy IVECO odvezla vyřazený autobus. „Studenti se svými mistry ho upraví tak, aby si návštěvníci mohli stisknutím tlačítka otevřít dveře, aby zablikal,“ řekl Junek. Šéf regionálního muzea, pod nějž bude nové muzeum spadat, je přesvědčený, že 170 milionů by mělo na výstavbu stačit.

„Stavební objekty jsou hotové, hlavně budova z roku 1903 je v dobrém stavu, větší zásah bude vyžadovat přístavba, respektive kostka z 90. let. Tam to bude těžší. Pokud inflace poroste jako nyní, 170 milionů korun by stačit nemuselo, i tak je to ale dobrá injekce,“ řekl Junek.

V areálu se o část prostor bude muset nové muzeum dělit se stavební školou, která zde již nyní je. Částečně se bude dělit o halu, kde se učí řemeslu například budoucí zedníci. Muzeum budou patřit výukové budovy, garáže a dílny.