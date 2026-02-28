Zatímco v belgických Antverpách patří dílo českého sochaře Františka Štorka, průkopníka české postmoderny, k pilířům jedné z největších venkovních expozic moderního umění v Evropě, ve Vysokém Mýtě skončil jeho mramorovo-bronzový pylon na kousky.
Fontána z roku 1974 ve foyer domova mládeže padla za oběť snaze o větší bezpečnost. Na příkaz ředitele zařízení Lukáše Dejdara ji zničila sbíječka najaté firmy. Případ vyšetřuje policie.
Někde po cestě se ztratila informace, že ve foyer je nějaké umělecké dílo.