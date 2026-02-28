Rozbijte fontánu, nakázal ředitel. Ta byla uměleckým dílem, případ vyšetřuje policie

Na začátku února byla fontána Františka Štorka na příkaz ředitele domova mládeže zničena. Obával se o bezpečnost žáků. | foto: Roman Sedlák

Z budovy školního internátu ve Vysokém Mýtě byla na příkaz ředitele odstraněna fontána, o které nikdo netušil, že je uměleckým dílem. Potomci sochaře Františka Štorka žádají po vedení města vysvětlení a zvažují další právní kroky.

Zatímco v belgických Antverpách patří dílo českého sochaře Františka Štorka, průkopníka české postmoderny, k pilířům jedné z největších venkovních expozic moderního umění v Evropě, ve Vysokém Mýtě skončil jeho mramorovo-bronzový pylon na kousky.

Fontána z roku 1974 ve foyer domova mládeže padla za oběť snaze o větší bezpečnost. Na příkaz ředitele zařízení Lukáše Dejdara ji zničila sbíječka najaté firmy. Případ vyšetřuje policie.

Někde po cestě se ztratila informace, že ve foyer je nějaké umělecké dílo.

František Jiraskýstarosta Vysokého Mýta

