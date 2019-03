Kočáry i pohřebák. Vysoké Mýto představuje prvního českého karosáře Brožíka

Nová výstava ve Vysokém Mýtě mapuje jednu z kapitol slavného českého oboru - karosářství. Ukazuje kočáry a auta firmy Brožík. Ta však vyráběla i první tramvaje a kapotovala také vůz, s nímž jezdil první československý prezident T. G. Masaryk.

Už potřetí tak v přízemí muzea karosářství zaparkovaly výrobky karosářů, kteří byli ve své době podobně významní jako vysokomýtský karosář Josef Sodomka. Muzeum už představilo pražského karosáře Oldřicha Uhlíka a karosářskou firmu Petera z Vrchlabí.

„Každá z karosářských firem byla něčím výjimečná a tentokrát vystavujeme vozy firmy, která vznikla nejprve v polovině 19. století jako sedlárna a vypracovala se na jednu z největších kolářských firem. Její výrobky a kočáry byly úspěšné nejen v rámci celé rakousko-uherské monarchie, ale později i mimo její hranice a také mimo Evropu,“ řekl ředitel Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Jiří Junek.

Firma Brožík, jejíž zakladatel byl příbuzný slavného českého malíře, byla vůbec první firmou na území dnešní České republiky, která začala vyrábět karoserie osobních automobilů.

„Jí patří opravdu ono prvenství a stalo se to už před první světovou válkou, přesněji na přelomu 19. a 20. století. A vypracovala se ve dvacátých letech mezi nejvýznamnější karosárny a vyráběla karoserie na nejluxusnější vozy. A podotkl, že firma Brožík získala ve své době za výrobky spoustu ocenění, dokonce i vyznamenání Řád slunce se lvem perského šáha.

To ostatně dokládá i fakt, že firma Brožík karosovala i vůz Škoda Hispano-Suiza pro prvního československého prezidenta. Ostatně tento vůz karosovaný firmou Brožík přivezl T. G. Masaryka také při jeho oficiální návštěvě do Vysokého Mýta v roce 1929 z Chocně, kam prezident přijel vlakem.

„Na výstavě se nám podařilo nashromáždit vše, co v tuto chvíli ke karosáři existuje – čtyři automobily, dva kočáry. Víme o dalších dvou automobilech firmy Brožík, ale ty jsou v současnosti rozebrány a renovují se, proto nemohou být v Mýtě vystaveny,“ řekl Jiří Junek.

Z plzeňské karosárny toho moc nezbylo, výstava je o to cennější

Návštěvníci mohou bohatou historii plzeňské karosárny se spoustou fotografií poznat také na panelech umístěných na zdech muzea karosářství.

„Bohužel tím, že Plzeň byla za války bombardována a firma Brožík dostala přímý zásah, tak se zachovalo i málo archiválií. Proto bylo i dosti složité dávat exponáty dohromady a na výstavě se podílela spousta sběratelů a nadšenců,“ řekl Jiří Junek.

Některé vozy a další exponáty zapůjčil na vysokomýtskou výstavu majitel Automobilového muzea ve Zbuzanech u Prahy, pan Emil Příhoda.

„Má muzeum Pragovek a my od něho máme například Pragovku, která je nádherná tím, že se ještě podobá původním kočárům a je to dokonce nejstarší dochovaná Pragovka z roku 1913. Toho si moc ceníme. Pak tu máme pohřební automobil, ten by měl být jediným dochovaným meziválečným pohřebním automobilem,“ řekl Jiří Junek.

Dodal, že dnes je hlavně hodně těžké dohledat majitele vozů. „Ta jednání s nimi o zapůjčení na výstavu jsou už většinou snadnější,“ říká ředitel Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.

Pravnučka slavného karosáře Mittnerová řekla, že zájem o firmu Brožík dává dohromady po letech i potomky slavného karosáře.

„Díky sociálním sítím jsme se začali dávat dohromady a doufáme, že se ozvou i další potomci rodu, kteří nám v tom našem rodokmenu ještě chybí. Hledáme a dáváme dohromady exponáty, abychom pokračovali v odkazu mého pradědečka a jeho otce,“ říká Anna Mittnerová.

Loňskou výstavu pražského karosáře Uhlíka ve vysokomýtském Muzeu českého karosářství navštívilo kolem sedmi tisíc návštěvníků.