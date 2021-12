Vysoké Mýto má historický atlas vydaný Akademií věd

Chrudim, Polička a Pardubice. Tato města již své historické mapy vydané mají. Nyní se k nim přidává další město z regionu - Vysoké Mýto.

Soubor důležitých map, doprovázených stručným shrnutím historie a bohatou fotografickou přílohou, je pro město prestižní záležitostí. Akademie věd, která soubory map již několik let vydává, si sama vytipovává, která města pozve mezi vyvolené a jejichž mapy zpracuje do historického atlasu.

„Vysokému Mýtu bohužel schází moderní monografie o dějinách města, takže buďme rádi, že se alespoň něco v této věci udělalo,“ řekl historik vysokomýtského Regionálního muzea Vojtěch Barcal.

Zatímco tedy na modernější zpracování historie toto královské město více než jedno století čeká, historického atlasu se nyní Vysoké Mýto dočkalo.

Srovnávat však ucelenou historii a mapy dost dobře nejde. Nedávno vydaný historický atlas nabízí alespoň malý exkurz do historie Vysokého Mýta.

„Zájemce o vysokomýtskou historii má pohromadě téměř 200 vyobrazení Vysokého Mýta v proměnách času, a to od těch nejstarších vyobrazení až po současnost. takováto vyobrazení Mýto doposud nemělo,“ řekl ředitel Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Jiří Junek.

Zájemci o regionální historii si tak mohou udělat obrázek, jak se toto královské město proměňovalo a vyvíjelo.

„Krásně například uvidí, jak mu přibývaly a ubývaly věže,“ dodal Junek.

Atlasové vydání navíc přináší větší formát map, takže reprodukce map jsou velmi dobře čitelné. Kromě map se v atlase nachází také vyobrazení a fotografie i takzvané rekonstrukční mapy, které vyhotovili pracovníci z Akademie věd a specializovaných ústavů. Reprezentují vývoj městského katastru nebo například ukazují, jak vypadala krajina města v polovině 19. století.

„Primárně je historický atlas Vysokého Mýta určený odborníkům a historikům, na své si přijdou ale i laici, kteří mají zájem o historii města a chtějí se něco dozvědět,“ řekl Barcal.

Jako přínos bere, že se konečně podařilo nashromáždit všechny dobové plány, které se až doposud nenacházely na jednom místě. „Teď si lidé mohou udělat ucelenou představu, jak Vysoké Mýto urbanisticky narůstalo,“ řekl Barcal.

Historikové: Na vyobrazení není naše město

Pro historiky muzea, kteří pracovníkům Akademie věd s atlasem vypomáhali, byly některé mapy nové a získali tak nové poznatky.

„Dozvěděl jsem se, že existuje ještě starší vyobrazení města, než to, o němž jsem věděl já, a to ze 30. let 18. století, které se dochovalo pouze ofotografované v pražském archivu. Jeho autorem je vedutista Johann Bernhard Werner. V případě našeho města však byl Werner, řekněme mimo mísu, protože jeho vyobrazení Vysoké Mýto moc nepřipomíná. Pravděpodobně tam došlo k nějakému omylu, na vedutě je totiž úplně jiná lokalita,“ popsal Barcal.

Vedutu města přitom však uvádí německý název Vysokého Mýta - Hohenmauth.

Jinak většinu historického materiálu pracovníci vysokomýtského Regionálního muzea znají. Do historického atlasu totiž dodávali kolem 70 procent materiálu.

V atlasu se také nachází nejstarší známý plán centra Vysokého Mýta. Ten počítal se stavbou nové silnice přes náměstí a s vodovodní sítí. Pochází z roku 1816. „Nejde o dnešní pětatřicítku. Jednalo se o starou průjezdní silnici, která vedla přímo přes historické centrum Litomyšlskou a Pražskou branou,“ řekl Barcal. Atlas obsahuje také zajímavé letecké fotografie města. Tyto fotografie z let 1937, 1957, 1976 a 1093 a 2018 hezky ilustrují prostorové narůstání města až dodneška. „Lidé si mohou udělat obrázek, jak město za téměř sto let rostlo,“ řekl Barcal.

Vysokomýtští historici doufají, že by se po Historickém atlasu Vysokého Mýta mohlo město v budoucnu dočkat i nové monografie. Jejich předchůdci v minulém století s jejím vydáním otáleli. Dlouhou dobu totiž vycházeli z monografií svých předchůdců, které v roce 1845 napsali Alois Vojtěch Šembera a v roce 1884 Hermenegild Jireček.

„Teď bychom rádi novou monografii připravili, ale bohužel není přístupný zásadní pramen – archivní fond města Vysokého Mýta, který je uložený v orlickoústeckém archivu. Není ale zpracovaný ani invertarizovaný, takže dokud se toto nezmění, tak nás, běžné badatele, do těchto pramenů nepustí,“ řekl Barcal.

Lidé si Historický atlas Vysokého Mýta mohou zakoupit v Regionálním muzeu a zaplatí za něj 530 korun.